«Ningún niño/a que va a la escuela se quedó sin alimento»

EL DIARIO DE MARIEL FERNÁNDEZ –

En 2020, el gobernador Kicillof anunció una inversión de 800 millones de pesos para reparar todas las escuelas bonaerenses y evitar el riesgo de inicio. Luego aparece el COVID y el cierre de los establecimientos.

En 2019, por la lucha social y educativa tras las muertes de Sandra y Rubén, Moreno obtiene un presupuesto extraordinario para reparar las escuelas, cerca de 760 millones de pesos, sin contar los casi 190 millones de pesos que destinó la Municipalidad de Moreno, gestión Festa, para hacer la mayoría de las obras de gas.

Son datos oficiales, pero en la construcción del diario propio, la Intendenta y el Gobernador se dicen que «como nunca antes en la historia se hicieron 400 obras en Moreno». Curioso y notable anuncio. Al Concejo Deliberante no llegó respuesta alguna sobre el pedido de informes de obras en escuelas. Sobre el Fondo de Financiamiento Educativo, que ingresa por goteo, algunos /as olvidan que solo un 5 por ciento se destinaba a infraestructura y tampoco aparecen los detalles

Lo que resultó histórico fue el inicio del ciclo lectivo 2021: sobre un total de 83 escuelas primarias, 52 no pudieron abrir sus puertas a la presencialidad, es decir, no podían garantizar tres puntos básicos, agua, sanitarias y electricidad.

http://desalambrar.com.ar/escuelas-primarias-son-52-los-servicios-que-no-inician-las-clases-presenciales/

¿Cuáles son las 400 obras en escuelas? ¿A qué le llaman obras? Para empezar el gobierno municipal podría explicar las intervenciones en 38 escuelas o la inversión de 33 millones de pesos con el programa Escuelas a la Obra año 2020.

Pero como cualquier acto oficial, (y no es acción exclusiva de Mariel), permite elevar las acciones, la Intendenta le agradece al gobernador por el acompañamiento en materia escolar y le entrega un dato social de comprobada inexactitud para quienes quieran saber, si no el mensaje viaja por todos lados y queda oculto que cerca de 43 mil niños, as, no reciben la caja alimentaria del Servicio Alimentario Escolar porque NO ESTÁ UNIVERSALIZADA.

Frase textual de La Capitana: «Se mejoró el servicio alimentario escolar de Moreno, también es algo histórico, porque ningún niño /a que va a una escuela de Moreno se quedó sin alimento en estos momentos tan difíciles (sic)».

Moreno tiene una matrícula de Servicio Alimentario Escolar de 83.224 cupos, pero asisten a las escuelas públicas 126.122 niños /as, y jóvenes (dato año 2020).

Moreno tiene siete zonas para el SAE y cinco empresas nuevas que fueron contratadas por el gobierno de forma directa.

Las cajas no llegan a todos /as niños /as, más aún, las directoras /es son quienes deben cerrar la puerta de la escuela cuando el lote se entrega a cada familia, mirando por la cerradura a mujeres y hombres que vuelven a sus hogares con las manos vacías. Como en la Secundaria N° 4 donde CIEN FAMILIAS NO RECIBEN NADA.