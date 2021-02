0 shares







EL ACCESO A LA EDUCACIÓN NO ES PARA TODOS /AS –

Por Micaela Paz –

Los colegios no cuentan con los insumos necesarios para sobrellevar las clases. Si bien se realizaron obras, es primordial que se cumplan las pautas básicas de cuidado y prevención de COVID 19. Entre los problemas se hayan la falta de agua potable, falta de limpieza, mal funcionamiento de los baños, falta de iluminación, pérdida de agua o no cuentan con auxiliares. Sumada a otras situaciones, hace imposible garantizar el cuidado de los estudiantes y los docentes. A pesar de que hubo tiempo suficiente para arreglar estas cosas, no se bregó por la seguridad de los trabajadores y mucho menos de los niños y niñas. Hace falta que se pronuncien ante estas demandas el gobernador de la provincia, autoridades locales e incluso representantes gremiales.

A horas del inicio oficial del ciclo lectivo 2021, entregamos información de los establecimientos que no tienen condiciones de cumplir con la prometida y anunciada presencialidad (gradual). Son 21 jardines sobre un total de 66 servicios.

NIVEL INICIAL

ESTABLECIMIENTO INCONVENIENTES JI 901 Falta de agua, parque con árboles peligrosos, filtración JI 904 No hay personal auxiliar, pérdidas de gas, sin pruebas de agua, sin matafuegos, sin insumos de cuidado para el personal, con docentes por designar por lo menos en dos secciones sin análisis de agua sin desinsectación ni desratización JI 905 Sin auxiliares para realizar la higiene (dispensas). No se realizó el análisis del AGUA, limpieza de tanques, desinfección y desinsectación. Matafuegos vencidos JI 910 Problemas con la bomba no hay agua, filtraciones en techos y paredes, matafuegos vencidos, problemas con cerraduras, no se realizaron las desinfecciones , falta limpieza de tanque JI 914 Filtración en techo de aula. Aulas sin cerraduras. Baños rotos JI 915 Faltan trabajadores /as auxiliares. Sin prueba de hermeticidad. Patio exterior roto, filtraciones, el jardín tiene un (1) solo baño para todos /as. Sin insumos para docentes. JI 918 Bomba de agua quemada, se debe hacer otra perforación. Problemas de infraestructura por vandalismo. Baños de alumnos /as con pérdidas. Sin desinfección, desratización. Desde hace dos años que no cuenta con matafuegos. Reposición de luces en todos los salones. JI 922 Cisterna pedida por falta de agua. Hundimiento de pozos. Matafuegos vencidos JI 923 Matafuegos vencidos. Piso exterior, acceso principal con dificultades por hundimiento de piso, idéntico problema en SUM y galería. Cámaras sépticas sin tapas. Cerraduras oxidadas y picaportes rotos. Sin prueba de gas ni de agua, sin limpieza de tanque. JI 930 Se espera el resultado del análisis de agua. Dos aulas se encuentran en obra. Desagües tapados por inundación. JI 931 Mobiliario de cocina, matafuegos vencidos. Falta de desinfección, desratización, limpieza de tanque, análisis de agua, napas posiblemente contaminadas. JI 934 Puertas en malas condiciones, sin salida de emergencia, filtraciones en techos, mochilas de baños en mal estado. Agua no apta para el consumo humano JI 945 Sin personal auxiliar, falta de agua JI 948 Sin personal auxiliar, infraestructura con inconvenientes JI 950 Filtraciones en techos de salas y SUM, riesgo eléctrico. Pérdida de agua en baños. Puertas oxidadas por las filtraciones de agua. Roturas en paredes tras la conexión de gas. Matafuegos vencidos. Limpieza de tanques .Potabilidad de agua Desinfección, desratización. Sin prueba de hermeticidad. Puertas sin picaporte. El servicio requiere que el camión atmosférico haga el desagote de forma semanal. JI 953 Desinfección, desrratización y desinsectación, matafuegos vencidos, sin certificado de prueba de agua, sin limpieza de tanque. Problemas de ventilación e inconvenientes en el equipo de sanitarios. JI 955 Gas cortado por pérdida, sin análisis del agua, falta cerraduras en portón de entrada, problemas con electricidad, matafuegos vencidos, terminación de trabajo de plomería en aulas nuevas. JI 957 Matafuegos vencidos. Baños con pérdidas (mochilas). Sin desinfección ni desratización. Alambre perimetral roto. JI 958 Por problema en el flotador del tanque el agua filtra por techo y paredes con riesgo de electrificación. No se hizo la prueba de hermeticidad, sin desinsectación ni desratización. Ingresos inseguros. JI 966 Falta de agua, bomba que debe cambiarse. Vidrios en aberturas, matafuegos vencidos. No está realizado el análisis de agua.

Cuidado en la higiene, construcción de hábitos básicos, desde marzo de 2019 los gobiernos «utilizaron todos los medios para educar al pueblo en cuestiones que sirven para enfrentar la pandemia».

Un año después, ¿cómo nadie pensó en garantizar por lo menos la prueba de agua y limpieza de tanques en LAS ESCUELAS?