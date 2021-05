«NO aguantamos más»

PIDEN QUE EL MUNICIPIO HABILITE LOS SHOPPING, PIDEN POR SOSTENER EL TRABAJO –

La pandemia con sus restricciones, las alarmas que encienden los propios gobiernos, la prueba y el error, cimentan tres variables que empiezan con la letra D:

Desleal, Desigual, Desempleo.

Mariana es locataria en Nine Shopping. De familia morenense, tiene una franquicia que le permite comerciar y dar empleo. La semana pasada tuvo la sensación que el sector privado y el Municipio de Moreno habían construido algo más que la apertura del gran centro comercial. Espejismo, ilusión, en pocas horas las persianas SE bajaron porque un medio nacional A 24, en el programa que conduce Paulo Vilouta, «dio a conocer la apertura de Nine».

Alguien ejecutó la operación que por mediática no deja de ser política. Cierra Nine y el Shopping de Moreno Centro. Siguen abiertas las galerías y ferias donde respira la emergencia y la economía popular. La vara se dobla y los criterios pueden ser rebatidos desde lo sanitario, lo social y económico. Esta tarde habrá un abrazo simbólico a la estructura comercial que tiene familias morenenses al borde del abismo.

«Afrontamos deudas del año pasado y como está todo abierto, menos nosotros, la venta cae y así se van cerrando más negocios. Nos compararon con el shopping UNICENTER cuando la verdad es que somos familias, acá en Nine no hay grandes marcas pero sí existen algunas franquicias. Acá hay tercer generación de vecinos de Moreno, fuimos el primer shopping que abrió el año pasado porque cumplimos con todos los protocolos. Casi que no tuvimos contagios, todos los días iba la Municipalidad de Moreno a controlarnos. La semana pasada, tras muchas reuniones, logramos reanudar el trabajo, poder seguir garantizando la fuente laboral a nuestros empleados /as, seguir pagando las deudas contraídas el año pasado. Fue una prueba esa habilitación, un desafío, todo bajo la mirada y control de la Municipalidad de Moreno, estábamos muy felices de poder trabajar pero lamentablemente un periodista muy malicioso de A24 decide mostrar el shopping desde afuera y describiendo algo irreal y falso».

Debo puntualizar que esa apertura fue consensuada con el gobierno municipal y éste, al hacerse pública una noticia falaz y sobredimensionada, decide suspender la habilitación que les había otorgado

Los representantes del shopping están teniendo muchísimas reuniones, mientras que un grupo de locatarios fuimos al Municipio a buscar respuestas y explicaciones. El sábado pasado habilitaron muchos centros comerciales y galerías en Moreno, pero el shopping de Moreno Centro y Nine permanecen cerrados. Siguen los diálogos pero no aguantamos más. Por eso haremos el abrazo simbólico, estamos peleando por nuestras fuentes de trabajo, tanto empleadores como empleados.