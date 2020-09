0 shares







MST EN MARCHA POR LA TIERRA –

Marchan por la calle Libertador. El paso no es inadvertido. La policía al servicio del gobierno registra todo y a todes. La puerta de vidrio (dos hojas) del Concejo Deliberante recibe el mensaje: NO al Desalojo. Continúa la movilización hacia Palacio. El viernes respira lucha, el barrio La Bibiana II está de pie y en movimiento.

María Garbino de Juntas y a la Izquierda, no ofrece dudas del qué hacer: «No al desalojo porque hace un año que hay 300 familias que ya están ocupando una tierra que estaba inhabitada, que nadie vive ahí hace por lo menos 50 años. Son vecinas y vecinos que tienen una necesidad urgente de un lugar donde vivir, hace casi un año que están ahí, que están ocupando la tierra, que levantaron sus casas, que hay una gran crisis económica. Muchos de ellos perdieron sus laburos, no tienen como pagar un alquiler y desde el gobierno no les dan una solo respuesta en función de un lugar donde vivir«.

Hay emergentes sociales que son evidentes, lo que pasó con la chica en Álverez el femicidio, movilizo un montón de gente. Acá y por la tierra también, hay un hecho que está surgiendo, la pandemia no puede tapar todo esto ¿cómo lo analizan ustedes desde la organización? ¿Por qué es importante estar acá, hablar de temas que la pandemia tapó?

Si, claramente lo que la pandemia hizo fue meternos adentro de nuestras casas pero no calmar la bronca porque hay un gobierno que dice que va a expropiar Vicentín y no lo hace, que nos viene diciendo, desde que asumió, que iba a impulsar el aborto legal y estamos en septiembre y eso no sucede. El doble discurso y las políticas de maquillaje del gobierno de Alberto Fernández claramente genera esto mucha bronca, indignación y la pandemia no logra contener el hambre

¿Qué le vinieron a exigir al gobierno municipal?

Que atienda a los vecinos y que le de una respuesta, queremos que en las tierras que ellos están ocupando hace un año se queden y no los molesten más porque ellos necesitan avanzar.