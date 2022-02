No al FMI, la consulta popular y el Estado municipal Ausente

Es apropiado y verdadero señalar que el posible acuerdo con el FMI que busca el gobierno de Alberto Fernández significa «ajuste». Debe añadirse antes de esa palabra el MÁS seguido de AJUSTE. El proceso devaluatorio y la inflación son dos termómetros al alcance de una mano. El cuerpo social lo siente, lo sufre, y es él quien recibe una iniciativa que es no es nueva pero resulta novedosa porque la parálisis dirigencial es notable.

CAROLINA MEZA / LIBRES DEL SUR

Carolina Meza, Presidenta de Libres del Sur Moreno explica el sentido de la consulta popular sobre el Acuerdo con el FMI: «La deuda externa tiene una larga historia pero el punto de arranque que tomamos es el de la Dictadura Militar. Es como el hito del endeudamiento ilegal, como lo llamamos nosotros».

Vos sabés que la deuda arranca a mediados del siglo XIX, se consolida en el XX y en este tercer milenio pagó unos saltos increíbles aún cuando se ha hablado de desendeudamiento. Por favor, explicame como en los comedores y merenderos, en la calle o plazas, ¿cómo le explican el significado profundo de la deuda externa?

Nosotros lo que hemos visto volanteando, charlando, con vecinos de Moreno en la plaza San Martín, lo que uno puede ver es que la gente se termina resignando, que es lo que no queremos nosotros, que es lo que queremos cambiar. Si nosotros nos resignamos y decimos “bueno en otro momento la deuda ya se investigó, no pasó nada, por qué ahora debería prosperar una investigación o no nos queda otra y siempre tenemos que pagar, es lo que nosotros no queremos. Entendemos de que si se debe investigar, esa investigación tiene que prosperar y que en todo caso la deuda la deben pagar quienes han sido responsables del endeudamiento o quienes han tomado esos fondos, no el pueblo argentino con más hambre, más miseria o más ajuste que es algo que lo vivimos día a día quienes estamos en los barrios, quienes pertenecemos a la clase trabajadora sabemos que el ajuste empezó y empezó hace tiempo, no es de ahora. Por eso es que impulsamos la consulta popular, que hicimos en el lanzamiento en Moreno, se está haciendo en todos los distritos del Conurbano bonaerense. La consulta popular es a nivel nacional, es muy sencillo porque es votar por sí o por no desde el posicionamiento de cada uno si cree que se debe pagar al Fondo o no. La vamos a llevar adelante entre el 3, 4, 5 y 6 de marzo y vamos a tener urnas distribuidas a lo largo de todo el territorio del distrito de Moreno.

Hay como un recorte también sobre la deuda que tiene que ver en pensar y hay que desmontar eso, que la deuda es solamente del FMI. No, la deuda está en 365 mil millones de dólares, una parte del Fondo Monetario Internacional que la pague Macri, hay unas cuestiones que deberían revisarse porque fue otorgada por el FMI. Hay fallos oficiales con respecto a la deuda en el comienzo del 2001, ¿qué sentís vos con las deudas sociales, pasan los gobiernos y las deudas crecen? ¿Hay más o menos merenderos y comedores? No es una chicana sino que planteo comprender el ciclo de la deuda que acompaña el crecimiento de la pobreza

No para de crecer, es esto que vos decís, nos vamos empobreciendo por decirlo de alguna manera, cada vez más y la gente se va resignando. Hay cierta sensación de resignación en ese sentido de que siempre pagamos las deudas, otra vez las tenemos que pagar.

Es el triunfo de la política

Exactamente, por eso es que nuestra lucha día a día es en contra de eso.

Es una lucha política

Es una lucha política, social, no podemos resignarnos a la miseria, no podemos resignarnos a la pobreza, no podemos resignarnos a pagar deudas de los acreedores privados, deudas que se fugaron, deuda que fue para salvar capitales extranjeros, lo decías vos recién, lo reconoció Macri públicamente a dónde fueron a parar esos fondos y a pesar de eso el ajuste lo tiene que pagar el pueblo. No nos da orgullo ni felicidad seguir abriendo comedores y merenderos, por el contrario, es una tristeza enorme cada vez que tenemos que abrir algo nuevo, un merendero o un comedor en un barrio porque son niños, son jóvenes, que no comen en su hogar, que tienen que recurrir a un merendero o un comedor de una organización social para poder satisfacer una necesidad básica que cualquiera con un trabajo digno debería poder satisfacerla en su domicilio.

AUDIO 1 MEZA

Hay líderes de organizaciones sociales que hoy son el gobierno en términos ejecutivos y por ello miden las palabras y se paran en la gobernabilidad para apoyar el acuerdo con el FMI, algo que está casi en las antípodas de lo que expresan cuando estaban en la calle, ¿comprendés esa situación y cambio en las conductas?

Nosotros entendemos que si bien son muchos quienes no públicamente pero sí con el detrás de escena dicen que NO y acompañan este discurso de no al ajuste, después en lo que es efectivo o en los hechos aquellos que tienen representación política es muy difícil que lo reconozcan, acompañan el acuerdo porque nos ponen en ese plano de «es el acuerdo o es el fin del mundo si no pagamos, el país se cierra, nos quedamos sin exportaciones, sin importaciones«, un montón de cuestiones que nosotros consideramos que no son así, que se debe poder analizar ese acuerdo, se debe poder suspender el pago de la deuda en tanto se investigue.

AUDIO 2 CAROLINA MESA

Si seguimos la línea de la deuda social, a nivel local el gobierno presenta credenciales de transformación histórica, de vínculo con las comunidades y obras, ¿cuál es tu apreciación?

La realidad concreta es que el Municipio no está presente en los barrios, no está presente y no es un discurso. En un barrio en donde no hay cloacas, el Estado no está presente, el Municipio no está presente. En un barrio donde no hay agua el municipio no está presente, si vos no tenés luminaria el municipio no está presente. Tenemos compañeros que caminan más de 20 cuadras para tomar un colectivo con todo lo que eso implica, calles intransitables, días de lluvia, el municipio no está presente. El municipio debe estar presente de repente en algunas u otras cuestiones más decorativas, pero en los hechos, en las necesidades, el municipio no está presente.

La gestión de Mariel Fernández y su figura como primer mujer en la historia al frente del gobierno…

Yo creo que Mariel Fernández como primera Intendenta mujer, tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de marcar un camino que no se venía haciendo. Hasta hace algunos años hablábamos de los varones del Conurbano. Yo creo que al haberse quebrado eso, hubo como un punto de inflexión, pero el tema del género, pero si se sigue con las mismas políticas, sea un hombre, sea una mujer, sea la persona que lo lleve adelante, no tiene nada que ver, creo que el tema es más de fondo, es político y son las políticas que se llevan adelante, la ideología de cada uno. Claramente la línea política siguió siendo la misma, por ahí no hemos visto cambios.

AUDIO 3 MEZA