CONSEJO ESCOLAR VOTA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SAE –

Si hay razones para festejar, que un cuerpo colegiado sesiones, vote o trate más de 60 proyectos de disposición y como frutilla, a algo que no es postre, analice en sesión y acuerde luchar porque los bolsones de comida lleguen a todos y todas. Los seis consejeros del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio levantaron la mano por el SI.

Ocurre que el Servicio Alimentario Escolar fue municipalizado en el mes de marzo. Una autoridad (dicho en off) considera que es uno de los mejores SAE de la Provincia de Buenos Aires, que Moreno tiene el mayor cupo SAE de la Provincia de Buenos Aires (75 por ciento) y, para ser evidente y claro, el Director General de Educación municipal Hernán Borghi dijo que «universalizar sería «como pedir PROGRESAR para la Primaria o Jubilación para la Secundaria», modo elegante de rechazo a la apuesta que tiene, ahora, a un Consejo Escolar homogéneo, sin grietas, organizaciones sociales y gremios docentes, con SUTEBA a la cabeza

Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, habla con mucho criterio ideológico, por la experiencia vivida, sobre el bolsón de alimentos y la universalización provisoria o momentánea del SAE que fue votada en sesión ordinaria:

Imagino que leyó las declaraciones del Director General de Educación de Moreno, se opone con argumentos a la universalización del SAE y abre el debate. Consejo Escolar vota por unanimidad que se universaliza la prestación de alimentos en las escuelas

Nosotros lo hemos hablado con Hernán Borghi en alguna reunión que hemos tenido por el SAE y hoy se trabajó un proyecto de disposición que hace alusión a la universalización. Entendemos el sacrificio, digo entendemos porque fue votado por los 9 consejeros/as, teniendo en cuenta la situación de crisis económica y en pandemia que estamos viviendo en nuestro distrito, las condiciones que se encuentra la Provincia. Creemos que tiene que ver también el arrastre de años de atraso de no haberse actualizado en tiempo y forma la matrícula y los cupos, si en su momento se hubiese actualizado la matricula que tenemos en Moreno hoy tal vez tendríamos la posibilidad de recibir una amplitud en el cupo del SAE. Es cierto que el SAE es diferente a la matrícula porque es destinado puntualmente a los niños/as que no pueden acceder al beneficio en sus hogares, sabemos del sacrificio del Municipio con la cantidad de ollas, merenderos, pero sentimos que falta, lo vemos y lo recibimos todo el tiempo en Consejo Escolar«.

Entonces el proyecto de disposición, de valor político, plantea la demanda al gobierno de Kicillof

En nuestro proyecto la idea es sumar la firma de todos los espacios, no es ir en contra de nadie sino sumar para la realidad que está viviendo nuestro distrito, sabemos que es parecida a la realidad de otros tantos.

Lo que aparece en la palabra de Hernán Borghi, Moreno es el distrito que más cupos SAE tiene en la Provincia de Buenos Aires: el 75%. Sostiene que si le dan el 100%, lo que hablaría de La pobreza extrema que tenemos, ¿Qué ocurre con el resto de los Municipios que van a reclamar lo mismo? Además el Municipio no tiene para cubrir 25 o 50 millones mensuales.

No estoy en desacuerdo, es una realidad, todos los distritos solicitan de alguna manera el aumento del cupo, a nosotros nos toca ocuparnos de Moreno. Es válido que Desarrollo de la Comunidad del Municipio esté ocupándose muchísimo de solventar a los merenderos, ollas, pero también hay otra modalidad como la de adultos, terciarios que se han acercado a conversar con nosotros por la necesidad de comida, han llegado a decirnos que no tienen ni siquiera mucho menos para comprar fotocopias. Nuestra idea de hoy, en el proyecto, es sumar la conformidad de los espacios para ver de qué manera, tal vez de forma paliativa sea una universalización momentánea hasta que pase la pandemia. Sabemos, somos conscientes en qué momento se encuentra la Provincia, de cómo la hemos encontrado al momento de asumir, como nos pasó con el Municipio, pero tenemos de alguna manera que encontrar una solución para ese resto que queda sin cubrir y lo está pidiendo.

Pienso en un esquema mixto, un poco ponga Provincia y otro el Municipio, que se utilice aunque sea momentáneamente parte del Fondo Educativo. ¿Ustedes lo evaluaron?

Hoy en este tratamiento que hicimos los 9 consejeros/as todos reconociendo la situación de la Provincia y la colaboración que tenemos, estamos trabajando muy bien, pensábamos en esto, decíamos no una universalización definitiva sino que cubra ahora las necesidades por la pandemia. Hay una pérdida de muchas fuentes de trabajo, los padres madres, familias que tenían trabajo hoy por hoy no lo tienen por la pandemia, son realidades que se van sumando y que sabemos que van a seguir de acá a unos meses más, la opción también era que se universalice por un determinado tiempo y después vemos y evaluamos. Uno como cuerpo colegiado además de hacer el monitoreo y el acompañamiento del SAE, se acompañó la entrega de bolsones y se ve que ha mejorado respecto de la primer entrega, se ha consultado por ese bolsón que aún falta entregar y quedo pendiente de abril, lo hemos hablado con Hernán y nos ha dicho que están evaluando cómo iba a ser la autorización de entrega de ese bolsón, si iba a ser complementar una entrega más o se iba a repartir, no estaba definido pero ellos también lo habían planteado. Entre todos, hay que sumar las partes, una acción suma a otras acciones para buscar una solución a esto que nos pasa en Moreno, debemos hacerlo porque para eso estamos como funcionarios.

¿Esta universalización provisoria debería ser financiada o sustentada con fondos de Provincia y el Fondo Educativo Municipal?

No dijimos de donde debería ser, si uno se pone a pensar el Fondo Educativo que recibe el Municipio también está destinado a cubrir muchas otras cuestiones que hacen al funcionamiento de nuestro distrito. Sabemos que la Provincia tiene que esperar un proyecto o aprobación de Nación, hablo del fondo económico para que esto suceda. Hay que sentarse a ver cuáles serían las variables y las posibilidades, en base a eso con una actualización de cupos ver de qué manera se puede encontrar la mejor solución entre todos.