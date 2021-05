No anda ni corre alcohol CERO

Luis Grassi sale con su familia a cenar en la noche del 9 de abril. Comparte un retazo de normalidad, hay un brindis más que moderado. Una copa de vino y regreso a casa. En Moreno Centro encuentra el retén municipal. Control de alcoholemia. secuestro de vehículo, retienen la licencia y marcha al Juzgado. El visitador médico queda sorprendido. Una semana después recupera el coche sin pagar un centavo.

Si una máxima dice que «el juez habla por sus fallos», entonces debemos leer uno que tenga relación con ALCOHOLEMIA CERO.

«La materia que nos ocupa está contemplada expresamente en el artículo 2° de la Ley Nacional de Tránsito…. dicho artículo faculta a que la autoridad correspondiente pueda disponer por la VÍA DE EXCEPCIÓN, exigencias distintas a las de la Ley y su reglamentación, cuando así lo dispongan fundadamente, ESPECÍFICAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES. También puede dictar normas exclusivas siempre que sean accesorias a la ley y se refieran al Tránsito, el estacionamiento urbano. Las exigencias aludidas en NINGÚN CASO PODRÁ CONTENER VÍAS DE EXCEPCIÓN QUE IMPLIQUEN UN RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS O PENALES MÁS BENIGNO que el dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación».

En otro párrafo de los Considerandos, el magistrado señala con elegancia cuál es la falta o error en la ordenanza: «… estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio como requisito para su validez».

Dice la ORDENANZA ALCOHOLEMIA CERO:

ORDENANZA N° 6.370/2020

ARTICULO 1°: Prohíbase en el Partido de Moreno la circulación de cualquier conductor de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero n (0) gramos por mil (1000) centímetros cúbicos de sangre.

ARTiCULO 2°: El Departamento Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos y humanos para efectuar el cumplimiento efectivo de los controles y procedimientos mencionados en el artículo precedente.

ARTiCULO 3°: El Departamento Ejecutivo deberá realizar campañas de difusión masiva para la educación y concientización vial en todo el territorio a través de diversos medios de comunicación y propaganda. Además que se implemente desde nivel inicial jardín de infantes educación vial para concientizar sobre este tema

El Juez emitió un fallo que revela que ALCOHOLEMIA CERO en clave de sanción no tiene nada y por lo tanto es inocua:

Luis Grassi, visitador médico, ciudadano de Moreno, estuvo una semana sin el vehículo de trabajo. Dijo a Desalambrar: «Me secuestran el coche después de haber hecho la prueba de alcoholemia donde había terminado de cenar en un local gastronómico, cuando me consultan si había tomado alcohol les dije que sí, desconociendo de la ordenanza porque la verdad que hasta ese momento no tenía idea que existía una ordenanza alcoholemia cero en Moreno».

¿Te hacen el control de alcoholemia?

Me hacen el control de alcoholemia, el cual me da 0,09 y yo tranquilo porque accedí

¿El procedimiento como continúa?

El procedimiento continuó que en ese momento no sabés qué hay que hacer, te dicen que te tienen que llevar el coche, lo que sí es que les supliqué que por favor no me llevaran el coche el cual yo trabajo, es más, hago tareas en salud así que les pedí que, por favor, más ahora en época de pandemia no me privaran.

¿Sos visitador médico?

Soy visitador médico y proveo a farmacias de medicación. Bueno a partir de ahí me sacan el auto y el registro, me dicen que en 48 horas hábiles, vaya al Juzgado de Faltas. El miércoles voy donde me dan una hoja para hacer el descargo y yo la verdad que no sabía que poner en el descargo porque para mí estaba todo legal lo que había hecho. Resulta que no lo quise hacer a las apuradas y vine a mi casa, lo hice tranquilo y lo presento el jueves. Me atienden ahí en la puerta me dicen que llamara dentro de 7 a 10 días, para ver que resolución tomaba el Juez de Faltas.

Y ahí entraste en un colapso

Pero lógico, el auto no tenía la culpa de mi supuesta alcoholemia, que me devolvieran el coche, que no quería tenerlo tirado ahí en el corralón a la intemperie, que me quedaba en mi casa total no tenía registro no podía circular.

¿Buscaste la ordenanza?

Busqué la ordenanza, la leí

¿Y cuándo leíste que encontraste?

Leí los cuatro puntos que decía la ordenanza del cuál no coincidía con el tercero que dice que, el municipio se tenía que encargar de dar a conocer esta medida, yo en ningún lado vi nunca alguna alcoholemia cero en Moreno, mismo recibo el diario que emite la municipalidad y por lo menos ponelo ahí, un título o algo que diga a partir de tal fecha alcoholemia cero, se van a hacer controles, no, nada.

La continuidad de lo que te ocurrió es que empezaste a preguntar, informarte, establecer contactos para ver que te asesoren y llegas al Juzgado de Faltas, ¿pagaste algo?

No pagué nada, el juez dictaminó que me tenían que devolver el auto, el registro porque esta ordenanza no tenía ninguna penalidad.

Casi un pedido de disculpa

Casi, aunque no fue, el tema era recuperar el auto y el registro.

Cuando te secuestran el vehículo, ¿te explican cómo es alcoholemia cero?

Sí me habían dicho que era una ordenanza de diciembre del año pasado, pero creo que se había empezado a aplicar en marzo. Esto fue en abril, el 9 de abril si no recuerdo mal que me pasa esto. Y nunca vi controles de alcoholemia acá en Moreno este último tiempo.

Esto ocurrió en Moreno Centro

Moreno centro, Independencia y Libertador.

¿En cuánto te afectó estar sin el coche?

Y ya te digo bastante, tengo que agradecer a mi trabajo que me aguantaron porque la política del laboratorio donde trabajo es vender directamente a la farmacia y se retrasa toda una cadena de consumo que no estaba bueno.

El mensaje es infórmese, edúquese y defienda sus derechos

Tal cual, esto no solo le puede llegar a pasar a una persona de Moreno, cualquiera que venga de otro partido, dio la casualidad que vino a almorzar o a cenar, tuvo que bajar a una estación de servicio a cargar nafta, lo encuentran en un operativo de esto y le sacan el auto porque no es posible que se tenga que saber las ordenanzas que pasa en cada municipio. Una persona que vino del interior del país y tuvo la mala suerte de pasar por Moreno, alcoholemia cero es alcoholemia cero para ellos. 0,01 para ellos sos un asesino al volante.

Esa es cuestión que el gobierno ha tomado, es decir quien tiene 0,01 es potencialmente un asesino al volante

Me parece que no está bien, habría que rever algunas cosas, a lo sumo bajar el límite. Te tomás un helado de sambayón te dio 0,01, te sacan el auto y te sacan el registro.

AUDIO 1 LUIS GRASSI

ALCOHOLEMIA CERO ha tenido una propaganda considerable, una apuesta al sentir y cuidar la vida, incluso una actividad en la Plaza San Martín con presencia de autoridades nacionales. Mientras se pegaban afiches, promoción en redes, notas periodísticas, desde la promulgación de la ordenanza, el gobierno, Mariel Fernández y Daiana Anadón, Secretaría de Protección Civil, estaban anoticiadas que ALCOHOLEMIA CERO es inaplicable. ¿Por qué insisten y afirman que la multa arranca en 100 mil pesos, se retiene la licencia y secuestro de vehículo?

El relato de la realidad en la palabra de Luis y el fallo del Juzgado de Faltas confirman que la buena intención choca con la realidad. Desde el gobierno no puede SOSTENER y PROMOCIONAR la aplicación de una norma INAPLICABLE, por el momento.