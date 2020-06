0 shares







LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR NO TIENE DUDAS –

Empresas de Pilar, elegidas por recomendación de un ex funcionaria de Nicolás Ducoté (Cambiemos), no produjo lo mismo que el reingreso del Grupo L al Servicio Alimentario Escolar de Moreno, aunque la firma GIULAND que salió dejó la perla del Atlántico para recorrer el fondo del Conurbano tiene todos los síntomas que lo vinculan al Grupo. Desde el mes de mayo EQUIS QUINCE provee bolsones (casi la mitad) de los 83 mil cupos SAE que tiene Moreno.

El Secretario de Educación Emmanuel Fernández resolvió el dilema ideológico desde la praxis: ««No hay una explicación ideológica, te puedo dar una explicación administrativa»

Por espalda, experiencia, garantía y conocimiento del distrito (NdR: Grupo L con Blue Catering fue proveedor de Consejo Escolar durante la Intervención -Avocación), la pregunta es, ahora, ¿mejoró el SAE Bolsón Alimentos?

La Presidenta del Consejo Escolar, docente, directivo, ex delegada de SUTEBA, iza una bandera donde la L no tiene lugar:

¿Cómo califica al SAE hoy?

Hoy no me parece mal, primero porque es cierto la cantidad y la calidad de los alimentos son los que aprueba Provincia, entonces eso es importante respetar porque además está indicando Provincia con un cuerpo de nutricionista donde cada alimento tiene su nivel proteico que es necesario y válido. La primer entrega trajo mucho descontento, hubo ciertas desprolijidades pero se fueron mejorando en cuanto la entrega en tiempo y forma, en cuanto a la recepción en las escuelas y en la calidad de la mercadería porque también hay otra verdad, hubo una entrega en abril de una empresa que creo que ya no está, que tuvo muchos inconvenientes con mercadería en mal estado que obviamente no cumplió con los requisitos de contratación como se nos informó y no siguió trabajando y creo que es lo que corresponde. Si bien, cuando nosotros recibimos los reclamos y además visitamos las escuelas y vemos el monitoreo que justamente hacemos, es para acompañar a la gente y decirle al municipio, hay escuelas que lo toman de esta manera, escuelas que lo toman de otra manera, entonces es un trabajo en conjunto y que se puede mejorar más con esto que pudimos hablar nosotros en Consejo Escolar, la idea es sumar para ver como podemos responder mejor a las necesidades alimenticias del distrito.

No sé que materia dio usted como docente antes de llegar a un cargo directivo, pero le pido un puntaje de SAE Moreno, casi en manos del Grupo L

No, no voy a poner el puntaje. Yo si tengo que poner un puntaje lo haría a la gente que labura recibiendo la mercadería, entregándola a las familias, poniendo la cara las veces que hay que repartir bolsones, porque la verdad que el que está todos los días, mejor dicho, cuando hay entregas de bolsones y no alcanza es el directivo, el docente, el auxiliar que acompaña, entonces al Grupo L yo no lo voy a calificar, es un grupo que tiene empresas por todos lados y que no soy yo quien tiene que calificarlo porque no lo contrate.