ABIERTA LA INSCRIPCIÓN, ABIERTO UN CONFLICTO –

Los planetas se realinearon y giran en igual sentido. Nación, Provincia y Municipio gobiernan bajo el mismo Frente, hay coincidencias ideológicas y búsquedas en común. Pero en el campus de la política, el método muestra las sutiles o groseras diferencias que, en definitiva, pueden afectar a los mismos planetas que tras el paso del fugaz cometa amarillo gritaron con fuerza VOLVIMOS.

Moreno tiene un déficit (o muchos) visible: NECESITA escuelas nuevas, edificios, en todos los niveles. Como nadie puede discutir lo tan evidente, la fuerza gobernante debe y puede planificar construcciones educativas. Merece una consideración el término PLAN, luego METAS, más adelante OBJETIVOS, y luego SINERGIA.

Si no se abre una puerta y las partes, todas, que beben de la misma fuente ideológica, se sientan en la mesa (redonda o cuadrada) y resuelven UNA SOLUCIÓN, puede que Moreno tenga un nuevo edificio pero pierda UNA ESCUELA.

La inscripción de la Escuela Secundaria Politécnica está abierta y mira el 2021, pero ese edificio que está en la esquina de Merlo y Corvalán, frente a la Universidad de Moreno, está en manos o tiene la llave la Escuela Secundaria N° 37.

Hugo Andrade, Rector de la Universidad de Moreno, hace un recorrido del proyecto de la Secundaria Politécnica que arranca en el año 2013, se frenó en el 2015 (comienzo de la gestión Macri) y se retoma en 2018: «Es un hecho lamentable que la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Moreno lleva siete (7) años sin poder arrancar porque esto fue impulsado en el 2013. Nació en el marco de un programa del Ministerio de Educación de la Nación que promovía la creación de escuelas secundarias dependiente de las Universidades Nacionales. En ese momento ya se había sancionado la nueva Ley de Educación que había impuesto la obligatoriedad del nivel secundario y había un gran esfuerzo económico y político para mejorar la enseñanza y aprovechar distintas herramientas, una de ellas es la escuela secundarias que dependen de las universidades. Así fuimos invitados a participar de ese proyecto, nos sumamos porque era parte de nuestro proyecto estratégico institucional comprometernos con la mejora de calidad de los niveles anteriores. De hecho nosotros iniciamos carreras de ciclo de Licenciatura de Complementación para los profesores, no solo es la única línea de trabajo porque el área de articulación para el ingreso también tiene un despliegue con toda la comunidad educativa y actividades en todas las escuelas. Hay programas, independientemente de esto, para mejoramiento y articulación, los congresos de educación que hemos hecho y bueno, la escuela que en nuestro proyecto estaba pensada para más largo plazo, se aceleró al surgir este programa.

El programa de escuelas secundarias vinculada a la universidad ¿no tendría que estar asentadas en barrios vulnerables para construir ahí una identidad propia y conexión con una carrera académica o un tercer nivel de estudio?

Sí, asi fue concebido originalmente. Vos tenés que tener presente que la Universidad en el 2013 estaba iniciando su tercer ciclo lectivo, era mucho más pequeñita, la estrategia que propuso la universidad que fue aceptada y por eso formamos parte del acuerdo, para nosotros era más funcional construir una escuela en la Universidad o próxima a ella para aumentar la sinergia y reducir los costos que implicaba que esa escuela iba a disponer de campus, biblioteca, laboratorio, comedor, una serie de prestaciones que de otra manera teníamos que prever en esa escuela entera nueva a crearse que iba a demorarse más tiempo

Es decir, ¿llevar una escuela de ese tipo a un barrio vulnerable debe de tener todo lo que me está diciendo y esa estructura es la tiene la Universidad sino no tendría razón el objeto del programa?

Fue así concebida en una porción de predio que recibe la Universidad del convenio que se firma en el 2010 por el cual se asigna el predio Riglos, el edificio una parte es de la Universidad y una parte al municipio. En la porción de la UNM está la responsabilidad de reservar un sector para que tuvieran un sector propio todas las instituciones que estaban dentro del Riglos y que no tenían edificios propios, entonces se hace esa reserva sobre la franja que esté en Merlo y Corvalán de nuestro campo deportivo. entonces se empieza el proceso de construcción de edificios de todo lo que estaba adentro de la Universidad, que es más grande que los usos que tienen las nuevas construcciones. Algunas están pendientes como la guardería que empezó y paró y ahora va a retomar. Entonces nuestra propuesta fue hacer la escuela secundaria en esa esquina para que tuviera un desarrollo importante. Pensá que contamos con una Ciudad Universitaria, que no es la tendencia de la mayoría de las universidades que están desplegadas en el territorio, eso por supuesto que genera sinergia y alteridades con la comunidad, pero también hay otra potencialidad que es la existencia de una ciudad universitaria y eso hay que llevarlo a su máxima potencialidad, porque yo no me imagino que la Universidad Nacional de Moreno se va a reducir a este predio sino en todo Moreno, y eso se da por etapas. Esa escuela unida físicamente a la Universidad nos iba a permitir que creciera mucho más rápido y en mayor tamaño. Siempre medíamos cual es la proporción de vacantes que da la UBA en sus escuelas universitarias y en la nuestra, según nuestros cálculos podría llegar rápidamente a cuatro (4) orientaciones en dos turnos de jornada extendida, teníamos una proporción equivalente a la UBA y creíamos que eso en Moreno era muy importante. Entonces nuestro plan fue: hacemos la escuela acá y proponemos un sistema de ingreso irrestricto por supuesto, porque no se trata de una escuela de élite para los más aptos, para los que cuentan con más recursos del Primario, una escuela que esté contenida para acompañar a los estudiantes que necesitan apoyo y que puedan tener éxito y terminar sus estudios. La escuela tiene un ingreso irrestricto y se sortean vacantes por localidades y por género y así garantizábamos la no exclusión, por supuesto esa escuela va a contar con muchos recursos, mucha disponibilidad y ese era el plus de la escuela universitaria porque es una estrategia para fortalecer el desarrollo de la educación secundaria en todo el territorio, mejorarla, hacer sinergia con el resto de la comunidad educativa con este modelo que estamos tratando de impulsar

Es concreto, ya que hablamos de obras, que es un proyecto en desarrollo pero que hoy presenta un problema sobre el uso, debido a que Moreno tiene un histórico déficit de edificios nuevos

Se pide la construcción de la escuela, Nación asigna los fondos, la Nación firma convenios con la UNM para crear la escuela, nos asignan fondos para crear el proyecto para desarrollarlo y todo esto avanza. La licitación se tuvo que hacer dos veces porque fracasó la primera, todo esto avanza hasta un alto porcentaje de la construcción de esa obra, pero en diciembre de 2015 pasaron cosas, el programa de Desarrollo de Escuelas se paró, y la Provincia que tenía la responsabilidad de ejecutar esa obra por cuenta y orden de la Nación, no era una obra de la Dirección de Infraestructura Escolar ni pertenecía a ninguna instancia educativa provincial porque es una obra pública que hacía la Provincia por cuenta y orden de la Nación, las escuelas que crean la universidades tienen presupuesto nacional, que es el de la universidad

Acá es como una cuestión jurisdiccional, en la charla que estoy teniendo con usted me queda claro por todo el proceso, incluso por la argumentación, que siempre fue una escuela vinculada con la universidad, con fondos nacionales que ejecuta la Provincia pero para una escuela universitaria de estas característica…

Bueno ahí hay un gran detalle, el gobierno de la Provincia paraliza la obra por las razones que fuere, y en ningún momento tomó la decisión de transferir la continuidad a la Universidad porque cuando se rescinden obras públicas hay una serie de cuestiones legales y de responsabilidades que tienen su complejidad y no ocurrió nada, nunca concretamos la transferencia a la universidad. La universidad del 10 de diciembre de 2015 planteó el asumir la obra en el estado en el que estaba y hacerla funcionar con sus propios recursos. Te decía antes que hay un programa de recursos adicionales que tienen las universidades nuevas durante un período de 10 años, por lo tanto siempre estuvimos dispuestos a invertir ese monto para completar la escuela y ponerla en marcha. Bueno, por diferentes circunstancias eso no prosperaba porque no era la voluntad política, porque de nuevo había que dialogar con muchas jurisdicciones. Este es un proyecto en el que participó el Ministerio de Desarrollo Social, que fue el propietario original de todas estas tierras, la Secretaría de Políticas Universitarias, la Secretaría de Educación de la Nación que impulsaba el proyecto y el área de Obras Públicas de la provincia, el municipio también. Ese diálogo que fluía antes del 2015, después se hizo más disperso, había que retomarlo con otros actores, de otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias, con lo cual esto nos siguió llevando tiempo y siguieron las dificultades. También se habían producido los hechos que vos mencionás (NdR: explosión de la Escuela N° 49) que tiene que ver con la falta de infraestructura en Moreno.

En ningún momento, por lo que me cuenta, hay una transferencia del Ministerio de Desarrollo Social, en término dominial, de ese predio a la Provincia, tampoco de Infraestructura

Hay distintas acciones, todas estas cosas no funcionan donde se juntan tres ministerios, tres niveles de gobierno y firman un documento para crear una universidad, sino que son acciones de a pares que van uniendo, por supuesto que el actor involucrado, que es la Universidad, va construyendo todos esos consensos, por eso te decía que retomar ese diálogo llevó mucho tiempo pero también lo habíamos concretado con el gobierno saliente y habíamos llegado a la solución para dar la transferencia a la Universidad y que asumía esa responsabilidad, mientras acontece todo esto a raíz de esta crisis que vos mencionas (NdR: explosión de la Escuela N° 49) y se produce la necesidad de darle a uso a ese edificio para la Escuela N° 13 (barrio San José), y eso también fue acordado con nosotros…

¿Se dialogó con ustedes reconociendo el proyecto?

Iba a venir la Escuela 13, la Provincia hacía unas mejoras urgentes para que pudieran funcionar y ya habíamos re pactado los acuerdos para que se reconociera la ocupación de la escuela 13 de tal modo que la Universidad empezaba hacer actos de obra, de mejorarla para el inicio, con lo cual ya te estoy diciendo que llevamos tres años postergándolo. Hablábamos de la buena voluntad de todos y así está todo documentado. En el año 2019, más allá de toda la voluntad y todos los acuerdos, no llegamos a firmar ese convenio, el gobierno anterior no renovó su mandato y entonces eso también dejó en suspenso todo eso. Empezamos el diálogo con las nuevas autoridades, que también asumen el compromiso de concretar esta transferencia y llevar adelante este proyecto, ya no nos daba el tiempo para empezar en ese año, pero el plan era hacerlo el año que viene, entonces teníamos unos meses para que todo vuelva a funcionar.

Hoy están realineados los planetas Nación, Provincia y Municipio, así que esto no tendría que ser un problema

Estamos trabajando y ese era el acuerdo para lograrlo, en el medio de esto en el mes de marzo a raíz de otras intervenciones de autoridades locales aparece la comunidad de la escuela 37 que se considera propietaria de ese edificio y hay padres que están ocupando la escuela cuando ya recibió la notificación que no tenia la potestad de esa escuela y tuvieron que entregar la llave

En algún momento le entregaron la llave a la escuela 37

Tengo entendido que se la dieron en modo de custodia, para evitar actos de vandalismo.

La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad de Moreno hoy tiene una ocupación porque la Secundaria N° 37, que comparte edificio con la Primaria N° 24, lo reclama como propio

Eso es un accidente, es falta de información y de diálogo en una de las partes. Entiendo legitimo el interés de la 37 al tener un edificio nuevo y tener esperanzas, pero insisto que lo que ha faltado el diálogo entre las partes para tener claridad de que es una escuela nueva de la Universidad que tiene que empezar el año que viene. Tenemos que encontrar la solución para que la escuela 37 tenga un edificio nuevo, si el que hoy tiene no reúne los requisitos o las condiciones requiere dialogo con el Municipio, con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y de la Nación, para unir las voluntades de que haya más obras y escuelas. Tenemos que planificar soluciones estratégicas, no hay ninguna autoridad que pueda decir te pertenece a vos o a vos, si no estaríamos hablando de ganadores y perdedores, esas son soluciones empobrecedoras, tenemos que lograr soluciones que engrandezcan y eso se hace con voluntad y diálogo. La Universidad está dialogando con todos, tiene voluntad de hacerlo con los papás de la 37 y acompañarlos, hacer su aporte para que haya más obras. Tengo el compromiso de todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales educativas del distrito de trabajar en ese sentido.

Tiene que haber una mesa donde todas las partes se sienten en esta mesa donde estoy yo, se saquen una foto y digan “vamos por este camino”. Sería penoso tener que discutir sobre el empobrecimiento, una vez más, cuando hay un proyecto que tiende a mirar un futuro más promisorio

Comparto, y es lo que creemos que la respuesta a la escuela 37 y a toda la comunidad educativa de Moreno que tiene una larga lista de necesidades, debe tener respuesta. La Universidad quiere ser parte de esas soluciones, tenemos recursos como institución universitaria para aportar a eso: Carrera de Arquitectura, relacionadas con el mundo de la educación. Nuestro plan es trabajar con todas las comunidades y bregar para que la escuela 37 tenga una solución. No creo que alguien tenga que decir “te toca a vos o a vos”, si hubiera un funcionario que tuviera que tomar esa decisión, estaría diciendo en un caso, si reconoce los antecedentes de la universidad, que obviamente son de la universidad, le estaría dando una solución que considero necesaria que es la creación de una escuela en Moreno después de muchos años, pero no le daría una respuesta a la escuela 37. No creo que esa sea la solución, la dirigencia tiene que dar soluciones y respuestas a las demandas, hoy la escuela 37 tiene una necesidad y hay que atenderla, de eso se trata. La Universidad ofrece todo su apoyo y colaboración, tengo el compromiso de todas las autoridades de trabajar en ese sentido pero todavía no se concretó.

Cuando usted realiza el Zoom e inaugura la Secundaria Politécnica entiendo que está abierta la inscripción para el año 2021, ¿entonces es de la Universidad?

Eso dice la documentación, los hechos que te relaté y así lo dicen. Ese edificio tiene que ser transferido, la Universidad lo recibe en las condiciones que está y tiene el apoyo económico del Ministerio de Educación para completar la obra, es lo que hablamos con las autoridades que nos visitaron estos días (Katopodis). Nosotros iniciamos la inscripción y de sorteo de vacantes, después vamos a tener una mayor demanda de inscripciones que las vacantes que se van a poder iniciar. Es un edificio de 6 aulas, no es una escuela secundaria, es una pequeña escuela secundaria pero la Universidad necesita más para poder desplegarse, con esas aulas nosotros vamos a poder hacer el ciclo básico de dos orientaciones. Vamos a avanzar para que se pueda concretar el ciclo superior de cuatro orientaciones en dos turnos de jornadas extendidas, es una escuela innovadora con otras características. Con estas disponibilidades y en el estado en que se encuentra la Universidad puede asumir ponerlas en funciones, tenemos que sortear vacantes antes de que los alumnos no tengan vacantes y tengan que elegir otras escuelas. La escuela tiene aprobados los estatutos que están publicados en el Boletín Oficial, cuidando el acceso a toda la comunidad de Moreno. Está establecido estatutariamente que no hay reserva de vacantes para la misma comunidad universitaria, las únicas vacantes se distribuyen en proporción a la población del territorio.

¿Por género y localidad?

Si, está concebida para garantizar el acceso a una educación de calidad a toda la comunidad de Moreno. La escuela va a empezar en marzo en ese edificio, la documentación así lo establece y son los acuerdos que hemos mantenido. Hay un malentendido con la comunidad de la escuela 37 que recibió la llave, por lo que dicen los comentarios, y creyó que era de su propiedad. Comparto que hay que darle una solución a esta comunidad, somos partes del problema y estamos dispuestos a colaborar y buscar soluciones, pero seguimos insistiendo y sabemos que se va a tener que resolver sino Moreno tendría una escuela menos y creo que sería muy empobrecedor de nuestra dirigencia que esto se reduzca a una autoridad salomónica que decida quién puede vivir y quien no, quien puede tener y quien no, no concibo esto. Aunque de alguna manera soy un dirigente y me comprometo, planifico y trabajo en pos del objetivo, esto es una construcción que lleva 7 años.