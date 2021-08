«No creemos que el plan social es un fin acabado, que resolvimos la vida de nadie»

La Jose fue presidenta del Concejo Deliberante por un tiempo reducido en la última sesión ordinaria y despertó la salutación de muchos y muchas, como un reconocimiento medido al esfuerzo brindado durante su gestión como concejala. Díaz Ciarlo moderó el debate en torno a la Cooperativa 2 de Septiembre del Movimiento Evita y la Municipalidad de Moreno. Ese tema, que no concluye, permite cierto espacio para indagar las razones que la oposición o una parte de la misma, no explicita abiertamente. Pregunta, ¿cuestionar a una cooperativa no es el escaparate para defender la vocación privada, del sector privado?

Díaz Ciarlo en contacto con Desalambrar tomó el guante para sostener con argumentos el «debate»:

En qué puntos creés que la oposición hace todo lo que hace porque cuestiona el modelo cooperativo

Analiza los expedientes que vienen de cooperativas y hay otras cuestiones que estamos discutiendo desde hace un montón en este municipio, como por ejemplo la contratación de servicios públicos a través de empresas privadas, y no tienen esta discusión.

Yo he visto que la oposición ha discutido históricamente el tema Trébol, para dar un ejemplo, y también el Estacionamiento Medido privatizado en su momento, gestión Festa

Sí, actores de la oposición, ahora no significa que como bloque hayan tenido la misma situación.

Sí, eso está claro, yo te tomo eso, ¿vos tomás lo anterior?

Sí eso está claro, de la misma manera puedo decir que el oficialismo en el pasado, no todo, fue partícipe de la definición de contratar empresas para la prestación de servicios públicos. No todo el oficialismo, en otros momentos políticos. Ahora yo te digo, ¿por qué me parece que la oposición está decidida a discutir el modelo cooperativo? Porque hay una mirada social que ha tenido este oficialismo en función de la construcción de otra sociedad que no ha tenido la oposición como espacio político, no como oposición del Concejo Deliberante. Acá hay dos modelos de definición política de como nosotros miramos problemas sociales y en función de eso, quienes gobiernan hoy a nivel nacional, quienes gobernamos hoy a nivel municipal, tenemos una concepción clara y una definición clara de lo que nos sucede cuando tenemos que encontrar respuestas a los problemas sociales que venimos acarreando de hace tiempo.

AUDIO 1 DÍAZ CIARLO

Si fueses Intendenta, ¿contratás cooperativas de SOMOS, vinculadas a tu organización?

Me resulta difícil pensarme en un lugar que claramente no tengo ni lo voy a tener. Me parece que hay una discusión más allá de si contrataría o no. Yo te pregunto, el compromiso, lo que sucede en nuestro municipio y lo que hay que resolver, es mucho. Hace mucho tiempo que las cooperativas son parte de esa situación. El problema está en que hoy conduce Mariel y esa es la discusión que algunos quieren ver.

No es mi caso la discusión

Te respondo en función de la pregunta que Mariel contrata, Mariel tiene la necesidad de resolver problemas estructurales de nuestro municipio y ya, algunas de esas cooperativas se venían haciendo cargo de los problemas cuando eran otros intendentes, porque, por ejemplo, te doy a discutir, las cooperativas de los movimientos sociales hace muchos años que somos parte de convenios que resuelven los problemas y la limpieza y el saneamiento de arroyos en la provincia. En Moreno también se hacía. Ahora, sin embargo, si yo contrataría o no, si mis compañeros o quienes están allegados a mí, tienen capacidad de resolver los problemas de Moreno, eso va a generar empleo para mejorar la situación social de un sector que históricamente es excluido, lo haría.

AUDIO 2 DIAZ CIARLO

Entonces, como lo expresó en la sesión la concejala Zulma Gil, es un modelo cooperativo el que sin lugar a dudas está en funcionamiento. ¿Cómo se sale de la precarización de los /as cooperativistas?

Ahora tenemos que ir a un proceso que es urgente pero que tiene que ser muy prolijo para poder resolver realmente el problema del acceso al trabajo. Que esas uniones de gestión empiecen a ser unidades de producción y ahí es donde esta cuestión del acceso al empleo empieza a discutirse. El plan, el Potenciar Trabajo, Argentina Trabaja, Hacemos Futuro, el Salario Social Complementario, la historia del plan social no es un final acabado, nosotros no creemos que el plan social es un fin acabado, que resolvimos la vida de nadie.

No si viene del año 1998

Esto para también comprender, nosotros si lo que creemos es que hay que organizar a la comunidad, hay que organizar a la comunidad en función de los problemas sociales de los que nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo cuando no somos Estado, porque tenemos un compromiso social, y cuando somos Estado también nos hacemos cargo sabiendo las limitaciones que tiene el Estado porque también te digo, cual es la solución para que no sea a través de las cooperativas la organización del trabajo, que las empresas contraten más por ejemplo. Esa discusión es muy compleja porque depende de la situación económica nacional, porque depende de una realidad también de discusión sobre el sueldo dentro de una empresa, cuando menos se gaste en sueldo más ganancia, por ende, cuanto más se ahorre en trabajo humano más ganancia tiene la empresa.

Está bien, yo te puedo decir que una empresa le puede pagar más a un trabajador que los 12 mil pesos que está pagando una cooperativa. Eso no significa que no tenga ganancias, porque ahí ingresa, aunque nos extendamos un poco, algo muy interesante, si el gobierno tuviese que contratar una empresa, dice “vamos a limpiar el arroyo Catonas” entonces le pasa una factura y cotizan por 3 millones. Pero una cooperativa ejecutarías un millón. Esa diferencia de dos millones, ¿qué es?, ¿mejor trabajo? Para mí no es mejor trabajo, es precarización, pero dijiste algo clave que es unidades productivas

Hace un año que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación genera unidades productivas. Hace un año ya.

¿Y en dónde están?

En toda la Argentina y te puedo dar fe de todos esos procesos de organización productiva social que tiene que ver con que un espacio, un grupo social, se organice, con las mismas problemáticas porque ahí también hay una acción necesaria de comprender el rol de la empatía en función de los problemas sociales. Si vos me preguntás a mí, Josefina, yo no tengo los mismos problemas que muchos de mis compañeros, ahora, si mis compañeros tienen estos problemas, mi cabeza tiene que pensar en función de estos problemas y esa es la discusión que nosotros tenemos. La empresa no va a pensar en función del trabajador que contrata, porque le va a pagar un sueldo y se acabó la discusión. Ahora, si nosotros nos ponemos en cabeza de pensar la integralidad de la discusión, el no acceso al empleo durante largas décadas de nuestra Nación, se generaron otros problemas sociales donde también están los movimientos sociales y la organización comunitaria y no quiero nada más limitarme a los movimientos sociales, sino la organización en comunidad.

Hay organizaciones que no están en el movimiento

No, no, pero no solamente. También hay organizaciones políticas, totalmente, que están en función de esas problemáticas, pensando herramientas para poder resolver. Cuando nosotros discutimos el modelo productivo de la economía social, lo que estamos discutiendo es que hace tiempo que la exclusión es parte de la matriz que regula la economía en nuestra sociedad y a nivel nacional, como hacemos nosotros para discutir que esa matriz deje de ser la dominante, que podamos dejar de discutir por ejemplo la economía a grandes escalas y un endeudamiento que generó todo lo que generó en el país, y que podemos pensar en un país productivo donde más puedan producir.

AUDIO 3 DIAZ CIARLO

La Cooperativa 2 de Septiembre tiene un acta casera y es necesario la certificación, ¿considerás que es algo menor pero exagerado y usado por la oposición legislativa?

Como Presidenta de la Comisión (Legales), porque es el proceso del debate, cada vez que llega un convenio a la comisión, yo hago copia para todos los integrantes de la comisión, para todos. Este expediente está hace más de un mes y medio porque en la sesión pasada no hubo quórum. Entonces hay dos cuestiones, si yo concejala espero a la sesión para decir que al expediente le falta un papel tengo una necesidad de discutir la política de ese expediente, no lo administrativo. Yo se los he dicho muchas veces, nos pueden pasar cosas porque de hecho yo leo todo lo máximo posible, analizo muchísimos los expedientes, es mi deber y aparte me gusta y lo disfruto, pero se me puede pasar. Ahora si se me pasa, voy y les digo a quien presida otra comisión “che sabés que a este expediente le falta eso”, resolvámoslo y no ocurrió. Yo te tomo que es necesario regularizar eso y va a suceder, ahora si yo la traigo a la sesión es porque en realidad lo que quiero discutir es que este expediente no salga.

Ese es un argumento interesante, nadie me lo dijo que en el expediente no estaba pero admitiendo que se tiene que corregir

Sí, totalmente.

AUDIO 4 DIAZ CIARLO