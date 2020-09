6 shares







EL ARGUMENTO OFICIAL RESPECTO A LA NO UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR –

El hombre que dirige, controla, planifica y debe responder a todo lo que está en el SAE, de bolsones en plena pandemia, con las empresas contratadas de forma directa con el aval de la Provincia de Buenos Aires. El profesor Hernán Borghi dice: «No es un posicionamiento en contra de la universalización, considero que no tenemos que llegar a eso porque Moreno tiene una cobertura del 83 por ciento de la matrícula, un 80 por ciento en la zonas más beneficiadas como Moreno Centro, las escuelas céntricas de La Reja, Paso del Rey, tenemos una cobertura importante con 28 productos al mes, pero universalizar no es el objetivo del SAE si ocurría desvirtuamos el programa que es garantizar una alimentación saludable y nutritiva, concibiendo la alimentación como un derecho. Entonces, universalizar el SAE es concebir que 113 mil chicos/as que van a la escuela pública están en vulnerabilidad social y alimentaria. Yo no creo que la escuela pública sea el espacio de los pobres o el espacio empobrecido, y creo que muchas familias no lo necesitan».

En otro pasaje de la entrevista en el programa televisivo Quórum, el funcionario asume la competencia y la responsabilidad por los cambios en las empresas contratadas: «Errores cometemos porque hacemos, y de eso también aprendemos. Somos el único Municipio que tiene 40 personas para trabajar y controlar el SAE, con 20 auditores en la calle, un equipo nutricional, contable, cada módulo de alimento está avalado por Seguridad Alimentaria, por lo tanto con mayor claridad y honestidad es imposible, pero aprendimos ante cada problema que tuvimos como fue el caso de los fideos Fidegal»