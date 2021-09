«No deja de sorprenderme que en una zona tan desigual se priorice una cárcel y no la educación de niños y jóvenes»

Como trabajadora de la educación pública y defensora de la misma, Leila Rodríguez habla, se expresa, mociona y problematiza las partes y el todo. Nunca dijo que «por emitir opinión formada» recibió apercibimiento o apertura de sumario. Es convocada a una entrevista y acepta luego de cumplir el horario en la escuela de Paso del Rey donde no hay trabajadores /as auxiliares quienes realizan limpieza, mantenimiento, entre otras labores o tareas.

Como avance de la entrevista que se emite hoy a las 21 horas en el programa televisivo Quórum (por Desalambrar y Canal 6), Leila Rodríguez toma postura y posición respecto a Cuartel V, la cárcel en El Vergel y la desigualdad naturalizada, en dirección de sólida crítica al gobierno de Mariel Fernández: «No deja de sorprenderme que en Cuartel V uno de los lugares o una de las zonas más desiguales del distrito de Moreno, se plantee un proyecto de una cárcel antes de priorizar la educación. Yo soy una defensora de la educación pública de gestión estatal, todo mi recorrido educativo está dentro de la escuela pública de gestión estatal, y la verdad que no deja de asombrarme pero también me preocupa y nos tiene que ocupar el pensar el por qué hay que castigar a los hombres y no educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y darles un lugar de contención. La verdad que es terrible y es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de faltantes en las escuelas».

AUDIO 1 BREVE