0 shares







LA JEFA DEL BLOQUE OFICIALISTA NO OFRECE DUDAS –

Dirigente política del peronismo que condujo durante 20 años los destinos de Moreno y que, tras el período de Walter Festa, regresó a la gestión legislativa y ejecutiva bajo el liderazgo institucional de Mariel Fernández.

La Dra. Patricia Rosemberg es la Presidenta del bloque Frente de Todos en el Concejo Deliberante. Es la primera en la línea de sucesión. Nunca desconoció la capacidad del ex intendente Mariano West, antes, durante y después del triunfo electoral de 2019.

Con firmeza y sin eufemismos decorativos, habló del servicio público de recolección de residuos domiciliarios:

¿Quién levanta la basura porque descarto por completo y esta es una impresión, que la empresa Trébol pueda seguir siendo prestadora de servicio en el mes de noviembre?

Bueno, me parece que va a recoger la basura quien gane la licitación que es el otro paso, después de toda la discusión y la aprobación del proyecto de PGIRSU, tiene un segundo paso que es en julio. Se terminan los plazos de contratación de la empresa El Trébol, ya fue notificada de que se prolongaba el plazo hasta noviembre pero en lo que está trabajando el municipio es el pliego de licitación para que haya ofertas sobre quien va a recoger los residuos domiciliarios en el partido de Moreno en los próximos años.

Ahora si es municipalización no es necesario un pliego

Nunca estuvimos hablando de la municipalización, eso ha sido muy claro. Si vos me preguntás, en el contexto ideológico, creo que la pandemia nos demuestra todavía más la importancia de las organizaciones del Estado, quién repatrió a las personas que estaban varadas en otros lugares fue Aerolíneas Argentinas no otras empresas y eso me parece que habla. Si Aerolíneas Argentinas no fuera una empresa nacional poco podría haberse hablado y valorado, entonces yo creo en los Estados eficientes, en el rol del Estado como generador, como controlador, y ejecutador, ahora no es momento de Moreno la municipalización de la basura porque para que eso suceda de forma eficiente hay que ir de a poco.

AUDIO 1 ROSEMBERG

No es el momento de la municipalización de la basura, ¿entonces?

No, no es el momento de la municipalización de la basura.

AUDIO 2 ROSEMBERG

Le decía que en veinte (20) años de gestión, Mariano West, Andres Arregui y finalmente West, fueron 65 mil pesos de multa. De Walter Festa 5 millones pero nunca vi los papeles. La Intendenta en la apertura del período de sesiones ordinarias dijo 5 millones de pesos que se le descontó a la empresa pero tampoco vi los papeles, eso es clave para saber qué nivel de funcionamiento tiene una servicio carísimo, cercano a los 900 millones de pesos, porque los controles están para eso se paga lo que se presta no más.

Absolutamente, estoy de acuerdo. Incluso es una de las cosas que estamos pidiendo para la Rendición de Cuenta al Tribunal de Cuentas, que cosas se multan.

Cuando decía que no es tiempo de la municipalización ¿es que será otra empresa y hay que hacer un pliego?

No, no es el momento de la municipalización completa. ¿qué quiere decir? No es que mañana, ni en julio ni en noviembre que el servicio pase a ser 100% municipal, yo sé que el Departamento Ejecutivo está estudiando distintas alternativas para hacer que el servicio sea más eficiente y más económico.

En 2014 se crea zona pública y era una buena posibilidad para demostrar que lo público podía ser mucho mas eficiente vinculado con la comunidad y no ocurrió. Ese pliego establecía que podía ampliar la zona pública y reducir la privada, tampoco se hizo

Si, totalmente. A mí me parece que el pliego de El Trébol del 2014, pasaron seis años, y no se mejoró para municipalizar el servicio. Se necesita trabajar con experiencia y apoyo, este momento es una situación distinta a lo que sucedió los últimos años, primero porque el gobierno municipal realmente es distinto y luego porque en el gobierno nacional, por ejemplo el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de Juan Cabandié también esta compenetrado de que haya experiencias que sean mas eficaces, sustentables.

AUDIO 3 ROSEMBERG

GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) tiene con el actual gobierno una definición que debe llevarse a la práctica pero existe una decisión. Si se reduce la cantidad de basura en domicilio puede aplicarse otro método de contratación que no sea por día y por cuadra sino por tonelada

La gran ventaja que lo que piense un sistema único que reduzca y reutilice, por supuesto que PGIRSU, también que es lo que aprobamos el jueves pasado en la sesión, es un programa que demanda tiempo porque lleva a un proceso de modificación de las prácticas, no solo de los vecinos y vecinas en sus domicilios, sino también de los grandes generadores, de quienes generan espacio verde. Eso lleva tiempo, ahora cuando nosotros podamos implementar PGIRSU de forma integral por otro lado también habrá menos residuos que necesiten una disposición final del CEAMSE porque es la otra particularidad más lo que acarrea económicamente del municipio. El planeta es uno y también el CEAMSE tiene una capacidad limitada y si no logramos disminuir la basura lo que nos va a pasar es que vamos a tener que buscar otros basurales y por eso proliferan también en nuestro municipio los basurales a cielo abierto. Me parece que lo de PGIRSU es una estrategia general absolutamente necesaria pero que son modificaciones culturales a largo plazo no es que te resuelve lo inmediato mañana de quien recolecta donde no hay recolección, de como es el servicio. A mi me parece que lo del jueves fue un antes y después de lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos para el municipio, pero ahora hay que llevarlo a cabo.

El sindicato que poderoso a nivel país dice nosotros no queremos precarización, por ahí Camioneros se siente mucho más cómodo conveniando con una empresa que con un municipio, sino habría muchos municipios con esquemas municipalizados de recolección de residuos y no hay. Entonces existe un interés concreto de Camioneros

El gremio de Camioneros tiene una posición que claramente es comprensiva desde el lugar que ellos están. Ellos quieren defender por un lado a los trabajadores que actualmente están en esa empresa de trabajo y entonces lo que necesitan es asegurarse que nadie pierda el empleo. Lo otro, es que por supuesto que Camioneros es un gremio poderoso y que viene trabajando hace muchísimos años para establecer cuáles son las reglas del juego en cuanto a sus afiliados se refiere y eso me parece muy válido. Digamos, si yo estuviera del lado del sindicato de Camioneros haría lo mismo, quiero asegurarme los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo que es lo que ellos lograron estipular en el convenio colectivo de trabajo, eso es una parte indispensable y por eso también todo lo que sucedió la semana anterior con concejales que fueron hablar con Camioneros, con Pablo Moyano que vino a hablar con la Intendenta con los mismos delegados de Moreno y con personas del gremio que asistieron a la sesión del jueves porque entendieron que ellos estaban contenidos en el proyecto. Lo otro es, que me parece que tal vez se necesita una conversación mucho más profunda que es como se hace las partes por el todo, me refiero a que cada sindicato debe de defender a sus trabajadores y afiliados, y a su vez hay que ver sindicalmente que tipo de Estado queremos hacer, nosotros también defendemos a los trabajadores municipales y también todos como Estado, en nuestro caso como municipales, hacemos un estado eficiente.

AUDIO 4 ROSEMBERG

¿Cómo está trabajando lo que llamo el Nuevo Oficialismo?

El oficialismo que componemos, el oficialismo de construcción y diálogo es como deben ser las cosas. Nos incluimos en el Concejo Deliberante ocho concejales de la lista que acompañó a Mariel y que ganó en las elecciones del año pasado, pero además había otros ochos concejales del mismo partido que ya venían de antes. Cada uno de nosotros tiene particularidades y lo que hacemos es dialogar de forma permanente para ver cuáles son los puntos que nos encuentra y nos desencuentran, pero para mí siempre es trabajar en los que se encuentran.

AUDIO 5 ROSEMBERG

Para cerrar, por ahora, el tema recolección domiciliaria, ¿está de acuerdo que el nuevo pliego sea presentado en un mes?

El pliego tiene que estar cuando den los tiempos adecuados para que en noviembre podamos hacer el cambio de servicio adecuado. Dentro de un mes es el pedido de la oposición y el Ejecutivo tiene que trabajar para que el pliego este presentado de forma tal que podamos tener continuidad en los servicios, que no sea un problema quien va a levantar los residuos en noviembre.