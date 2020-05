2 shares







MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS AL BORDE DEL ABISMO

Los /as que tienen el deber de analizar los efectos reales que deja el aislamiento obligatorio por la amenaza de COVID -19, considerarán un resultado tangible, demostrable: la crisis se fagocita a los que menos espaldas económica poseen y quienes más sienten la presión impositiva. La consecuencia inminente será, de no corregirse esa curva, un mercado más concentrado en pocos manos y aumento del desempleo.

Lo cordial no restringe lo evidente. Salvador Femenía, Presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales), admite el buen diálogo con el gobierno local y desde allí expone la realidad de un vasto sector que da vida económica y social al distrito: «La Cámara representa al sector Pyme, y la situación es grave tendiendo a agravarse más en tanto se extienda la cuarentena».

¿Lo grave en donde está ubicado? ¿En el comercio cerrado sin posibilidades de venta? ¿Cargas tributarias y sociales?

Es grave primero porque la economía se paró en seco, hay sectores exceptuados que trabajan a menos del 30%, lo que más se consume son alimentos y artículos de primera necesidad, pero la demanda está tomada por los hipermercados. El supermercado tiene la posibilidad de vender productos que no están exceptuados, el pequeño comerciante que está en el rubro específico no puede. Las Pymes venimos muy mal, hace tres años que venimos con falta de demanda y cayendo, no se estabilizaba la caída y viene esto, no hay reservas y hay deudas impositivas, hay deudas de todo tipo, se cortó la cadena de pagos. Lo que se trabajó desde el principio de la cuarentena para pagar los sueldos fue poco, una farmacia que puede ser esencial está trabajando a menos del 30% y la verdad es que quien consume es la clase media asalariada que cobra poco y mal, es una cuestión de demanda. Al caerse toda la cadena de pagos se derrumba la demanda instantáneamente. Es un problema que vamos a tener al finalizar la pandemia, hay que regenerar la demanda que no va a estar.

En esta radiografía tan objetiva, ¿el impacto en cantidad de trabajadores? Lo que muchos temen y con razón, es que haya despidos porque es insostenible pagar cuando no hay ingresos.

Yo te digo algo más, hay más pérdida de puestos de trabajo por cierres de Pymes que por despidos a como estamos hoy, calculamos que más o menos 200.000 Pymes cierran si esto sigue así ya que no se pueden sostener.

Esta crisis revela, como en otras áreas y sectores, la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas, a pesar de la consigna histórica que son las naturales generadoras de empleo y producción

Una micro Pyme con un promedio de 5-6 trabajadores cada una es un millón de trabajadores para hacer un cálculo medio. Evidentemente tenemos un Estado que debe estar presente más allá de cualquier color político, uno tiene que ser consciente que el Estado debe asistir y no tiene recursos, por lo que la asistencia que genera no llega como debe llegar, es con emisión de pesos que habrá que neutralizarlo de alguna forma porque va a generar inflación por diversos factores, creo que la situación social que se viene después de esto si no puede contenerse de alguna manera será complicada, más allá del factor económico, va a costar mucho salir y recomponer, pensando que esto le pasa a todo el mundo pero nos impacta más porque estamos en una situación frágil.

¿Cómo es la PYME o micro Pyme en Moreno? ¿Qué actividades o sectores abarca?

En Moreno como en todo el Conurbano hay PyMES de todos los rubros, la calificación para el Estado es micro PyME, la mayoría de los comercios son de hasta 10-15 empleados, todos los comercios salvo grandes cadenas, la mayoría en el 90-95% son micro Pymes, negocios de todo, alimentos, bebida, indumentaria, zapatería, lo que se te ocurra, pero en lo que hago hincapié en que tenemos un factor que queda evidenciado en esta situación y es la informalidad, en este momento juega muy en contra porque primero si hay alguna ayuda del Estado que pueda llegar no alcanza mucha gente que no es visible. La persona que tiene un empleo informal seguramente no va a cobrar su sueldo, que seguramente es menor al que cobra una persona formal, y termina cobrando $10.000 del gobierno, eso impacta fuertísimo. Creo que la gente que está en informalidad no es visible ni en estos casos ni en otros como seguridad social, sanidad y un montón de cosas, tenemos que proponer salir para adelante con otra forma para que funcione de otra manera.

El otro fenómeno es la concentración en servicios que están exceptuadas, lo que amplía el dominio de firmas poderosas y provoca el cierre de micro y pequeñas empresas

Es así, aparte hay designios de consumo, el más fuerte es básico que son alimentos y bebidas. Hay un corrimiento por actitud de la gente y porque necesita hacer valer el dinero que tiene, hay un correr al mayorista y el pequeño comerciante de proximidad se tiene que abastecer en ese mayorista, paga un precio que después no es competitivo para venderle a la gente, entonces queda fuera del mercado.

Es un callejón sin salida si no se encuentran herramientas muy creativas que contengan a todos, es una respuesta holística que se tiene que dar

Sí, creo que acá salimos entre todos y para adelante habrá que sentarse entre todos porque hay un montón de distorsiones que en situaciones como estas se agravan, no se solucionan solas. Si no se generan los elementos adecuados, todo esto se agravará y muchos quedan en el camino, presumo que hay una concentración de la oferta mucho más pronunciada de lo que hay ahora.

De las herramientas que lanzó el gobierno nacional, la ayuda a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿qué impacto tienen? ¿Son claras y ejecutables en tiempo y forma?

Los instrumentos que lanzó el gobierno, en mi opinión y haciéndome cargo de lo que digo, son altamente insuficientes. Lo primero que largó efectivo fue el diferimiento de las contribuciones patronales con destino al SIPA, la parte de jubilación, y para liberar eso no es el formulario 931, es menos porque dentro de esa contribución es lo que va a salario familiar y PAMI, tiene una fracción muy chiquita que a efectos de hecho la Pyme está pagando como puede los sueldos y alquileres y eso no se fija, no lo va a pagar igualmente porque no tiene plata. La ayuda para hacer frente a los sueldos que se debería pagar ahora, pero no sé realmente a cuantos les va a llegar, hay muchas Pymes que no tienen bancarizados a sus empleados, si hay que cargar un CBU no sé cómo van a hacer, hay mucha gente que no cobra por bancos. Está el supuesto crédito bancario que se lo deben haber asignado a un 20% de las Pymes porque los bancos requieren que haya una carpeta de crédito que generalmente la Pyme o la tiene configurada, son muy pocas y más tirando a medianas que la nómina salarial la cobran por bancos. Cuando pasan todo ese filtro es menos de un 20 por ciento el que pudo acceder.

Está lo histórico, una Pyme que si tiene los trabajadores en blanco es inviable, hablamos de precarización y trabajo en negro, las dos cosas.

Si es inviable porque el costo es insostenible por un montón de cosas, no solo digo de sueldos, las cargas, los impuestos, tasas municipales, impuestos provinciales y regulaciones del Estado que generan distorsiones, hay un montón de cosas que rever, pero si hay que subsistir vamos a la informalidad o una parte de informalidad. La gran cantidad de micro pymes son empresas de familias y esa empresa es un trabajo, tienen que comer con eso.

Hay un proyecto de ordenanza que propone la eximición de tasas municipales, ¿qué valor le otorga?

Yo hablé con el concejal Destefano, un proyecto que responde a una ola que viene de todos los Municipios, en este momento no se si avanzó. Espero que se trate aunque considero que va a ser el blanqueo de situación de hecho, el comerciante que no puede trabajar no tiene para pagar la tasa Municipal, el IVA, ni nada. Ojalá que se concrete para poder mostrar un poco la realidad de las Pymes.

La ordenanza lo que establece es que lo que no se puede pagar no se convierta en deuda, por eso es eximición.

Sí, claro. La verdad entiendo y trato de ponerme en el lugar de todos, por un lado el gobierno Municipal con quien tenemos un excelente diálogo y respeto mutuo, sabemos que lo Municipal está quebrado y cobra muy poco porcentaje de tasas. La Provincia no está teniendo recursos para ayudar, el Estado que no alcanza a ayudar a todas las provincias. Estamos en una situación muy complicada donde le pedimos al Estado justamente en el momento en que no puede recaudar ni tiene que hacerlo. Lo que está pasando con las tasas creo que va a pasar en Provincia y Nación, Nación en este momento tiene una moratoria de gente que incluye deudas hasta el 30 de noviembre, es un tema viejo, cuando se haga la evaluación del daño tendrá que decir que se incluyen deudas al 31 de mayo, si seguimos así te podría decir junio, julio. Está quebrado el sistema

Estamos todos pendientes de la emisión monetaria que hace el gobierno nacional que es una solución para muchos pero un problema para otros, la inflación no para y la devaluación existe

La inflación no para, el aprovechamiento de sectores tampoco para, pedimos solidaridad pero no todos son solidarios, hubo momentos incomprensibles pero hay posiciones dominantes, el abastecimiento de productos tampoco es normal, por lo tanto se aprovecha el chico y el grande, el que puede, todo el mundo se aprovecha. Deberíamos ser un poco más solidarios porque esto no es un conflicto, es una desgracia, es una pandemia.

¿El salto a la coyuntura no es la baja de salarios sino el cierre de micro y pequeñas empresas?

Un comercio que pudo arreglar con el locador que paga la mitad o el mes que viene, le va a tener que pagar más adelante, lo tiene que hacer porque hay algo firmado y no hay condonación de alquileres, vamos a ver como pagamos. El Estado le tuvo que entregar la mitad de los sueldos con un crédito a tasa cero, pero ¿el capital de trabajo si tengo que abrir de dónde lo saco? ¿Dónde se va a generar la demanda? De a poquito vamos a ver, inclusive hacia delante como efecto residual, que seguirán cayendo después de la salida. La situación es muy difícil, vuelvo a repetir que no es un tema menor: veníamos muy mal, sin resto, y encima cayó esto.