No es la Ola de calor, es la desinversión y la desidia

SUSPENSIÓN DE CLASES ENCUBIERTA –

Las altas temperaturas son parte del paisaje, nada impensado ni inesperado porque basta seguir las proyecciones del Servicio Meteorológico.

También el inicio de clases estaba programado pero a cinco días hábiles de la apertura «vuelan» los comunicados de los equipos directivos proponiendo a las «comunidades evaluar la concurrencia o no de la matrícula», haciendo eje en el calor. Pero lo que el sol no puede tapar es el detalle que tienen esos mensajes de WhatsApp, situado en una frase «no tenemos los medios necesarios para refrescar las aulas», elegante manera de no decir que carecen de ventiladores o aires acondiciones. Una vez más ¿dónde está el plan térmico anunciado en 2022?

Instituciones que en este martes 7 de marzo abren sus puertas a los /as trabajadores /as docentes que deben cumplir horario, como si ellos /as si pueden soportar condiciones indignas:

Colegio Molina Campos (Moreno Centro): sin equipos de ventilación

Técnica N° 3 Trujui: falta de ventiladores / aires acondicionado

Jardín N° 922: retiran actividades en la Primaria N° 40 porque no tienen edificio en condiciones

Primaria N° 7 La Reja: rotura de bomba sumergible, no hay agua

Técnica N° 4 La Reja: rotura de bomba, no hay agua

Escuela Secundaria N° 4 barrio Parque: sin ventiladores, antes del inicio de clases se robaron los aires acondicionado

Escuela Primaria N° 1 Moreno Centro: falta de agua potable

Escuela Secundaria N° 39 Moreno Centro: sin agua

Escuela Primaria N° 13 barrio San José: sin agua potable, sin ventiladores ni aire en salones

Escuela Secundaria N° 40 barrio San José: sin agua potable

Secundaria N° 77 La Perla: problema de baja presión en napas, dificultades para acceder al agua potable

Secundaria N° 41 Villa Zapiola: en un salón, a pesar de los pedidos reiterados de las autoridades, Consejo Escolar no puede resolver la falta de suministro eléctrico