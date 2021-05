No es lista única es de Unidad

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO –

Propuestas, armados, ofertas, presentaciones y una Junta Electoral que observó, informó y aguardó el momento para informar quienes estaban en condiciones de competir por el tercer gobierno universitario. Liliana Taramasso, Decana del Departamento de Ciencias Aplicadas en la UNM, candidata por la Lista 21, Corriente Fundadora (claustro docente), enfatizará en las reglas democráticas y los avances logrados que no tienen otras universidades. La pregunta, primera, está ubicada en la paridad de género, ¿se impugnó la lista 2 porque había mayoría de mujeres en la propuesta de gobierno universitario?

Soy candidata a consejera titular por el Departamento de Ciencias Aplicada y Tecnología. Y actualmente estoy a cargo del departamento como Decana, lo cual es también un logro del feminismo, podríamos decir. Creo que justamente de las posibilidades de participación y de integración, es muy difícil no solo en el ámbito universitario, es una tarea pendiente seguir incidiendo, acceder a ciertos espacios de representación. Yo lo que quisiera señalar, como tengo experiencia, poner a la reflexión, al conocimiento que en las elecciones, por supuesto yo estoy por el claustro docente, el gobierno universitario en la Universidad Nacional de Moreno está constituido por los representantes del claustro docente, del claustro no docente y del claustro estudiantil. Y acá algo muy importante que yo valoro mucho de esta universidad, es que el claustro docente no está constituido por los profesores concursados. Es decir, por los que tiene mayores cargos. Acá podemos participar todos los docentes, desde el ayudante de primera hasta el profesor titular. Todos sestamos representados, hasta podemos ser electos y podemos elegir con mucha amplitud.

Liliana Taramasso subraya: Para mí no es algo menor que todos los docentes podamos ser representados y representantes. Todos hemos concursado» y coloca mayores acentos en la explicación sobre formas y cuestión de fondo: «El año hemos podido desarrollar concursos públicos, abiertos en una cantidad que a mí me pone orgullosa. Nosotros en el departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología hemos hecho casi, aprobado en los Consejos casi 100 concursos, 96 concursos de todas las categorías, de todas las áreas epistémicas, es decir de todas las materias, de todos los niveles. Por supuesto priorizando a los que tenían más antigüedad pero también todas las áreas. Entonces yo creo que esto fue un mecanismo muy democrático. Tenemos muchísimos temas pendientes, muchísimos desafíos, esta elección del gobierno de los claustros, de la conducción académica de la universidad se constituye con un funcionamiento que es periódico de los consejos asesores de carreras y del Consejo Departamental que es mensual y lo hemos sostenido a pesar de la pandemia. Y ahí es en donde se discute. Yo realmente comparto con las compañeras que nos falta mucho para que haya rectoras, para que haya más decanas, pero digo y recuerdo que la base de la cantidad de concursos que se han realizado es lo que nos permitió justamente, con el anterior Estatuto que se venía trabajando en las anteriores elecciones que permitieron la compañera y otro compañero de la lista opositora sean hoy representantes. Ahora ese Estatuto incluye la paridad de género, la igualdad de género y no es algo muy frecuente en el resto de las universidades. En el caso de la Corriente Fundadora y en mi departamento, particularmente que ustedes saben que las ingenierías, las ciencias no tienen una abundancia de mujeres en sus niveles de profesoras, de investigadoras. Y, sin embargo, con un esfuerzo hemos logrado trabajar en esa participación, esa integración. La idea era que las listas tuvieran una serie de titulares y de suplentes para poder hacer una combinatoria que está incluida en el estatuto, de manera que si hay un titular, el género de ese titular tuviera un suplente. No es un tema de mitad o de porcentaje, sino que es una cuestión de la integración de las distintas instancias«.

Sobre las impugnaciones a la Lista 2 UNM en Movimiento, la arquitecta dijo: «La lista 2 no se impugna por esta cuestión de Paridad de Género. Primero, en realidad es la Junta Electoral la que tiene que aplicar un reglamento. EL reglamento incorporo la cuestión de género y , además, incorporo una addenda, una modificación bajando la cantidad de avales necesarios para esta elección por ser en pandemia. Esos porcentuales de las representaciones de los avales y etcétera, yo creo que hicieron más flexible para los estudiantes que no tienen la posibilidad de encontrarse en los espacios comunes de la universidad, y para los docentes de recoger avales. Una cosa muy importante que quiero aclarar también es que los avales tiene que ser de no candidatos, avalan los que no son candidatos, no nosotros y tiene una muy pequeña cantidad de avales. Por carrera son dos avales, tres avales. Hay carreras que es simplemente que un docente nos avale. Un docente que no es candidato. Un docente puede avalar más de una lista, o sea podían conseguir los avales, no es un voto. Lo mismo con los estudiantes y los no docentes. Entonces esto es factible. La verdad es que si uno pusiera la energía en moverse con los compañeros y las compañeras que nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque no es posible presentar solo 13 candidatos para gobernar. Creo que uno de los problemas es que si yo soy candidato o quiero ser candidato para una lista para representar en Consejo Superior, yo tengo que representar a esas 10 carreras, no puedo representar solamente a 3 carreras de toda la universidad. Yo creo que este es el motivo principal por el cual no han podido, no solo los avales sino también la cantidad de candidatos. El artículo que incluye que para ser candidatos a Consejo Superior tiene que haber repetitividad de otros departamentos, avales y candidatos de otros departamentos.

El proyecto de la Corriente Fundadora tiene una arquitectura y diseño: «Este desafío por un lado incluye desde la infraestructura y los equipamientos, un laboratorio de punta que se está armando para las áreas técnicas, científicas, de investigación e innovación. Hoy en día, en la pandemia, sabemos lo importante que puede ser la universidad incidiendo en la salud, por ejemplo. La apertura del Departamento de Salud próximamente, está en proyecto. La apertura de nuevas carreras. Ampliar el Plan Maestro para que haya áreas de cultura para poder mejorar la interrelación con los distintos actores sociales y culturales del territorio, del municipio. La posibilidad de sustentar mejores condición docente para que haya más investigación, para que haya más vinculación tecnológica y todo esto derive en mejores proyectos que podamos ofertar para mejorar la vida de la comunidad en la cual estamos insertos, que ese es el sentido más allá de la formación de profesionales. También el poder generar ese bienestar. Quiero aclarar que la corriente fundadora es una lista de unidad, más que una lista única.