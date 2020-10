0 shares







ANÁLISIS TÉCNICO Y POLÍTICO DE LO QUE PUDO SER –

El Concejo Deliberante, una buena parte del oficialismo. Por supuesto el Departamento Ejecutivo. Dos poderes dispuestos a «exigir» a la empresa de Moreno, Transportes La Perlita, que entregue algo más de lo que está escrito en el contrato, entiéndase canon, igual, asfalto caliente. El Departamento Legislativo (año 2016) votó por unanimidad el pliego vigente. Más aún, el Concejo Deliberante fue artífice de las nuevas reglas más que el incipiente gobierno ejecutivo de Festa. Por supuesto que la última palabra y/o firma la tiene el Intendente, pero el contrato salió conteniendo todas las partes. Había que resolver un punto de cara a los reclamos de la sociedad, de los usuarios: la cantidad de asfalto caliente que asume como responsabilidad y obligación la empresa. Tener un fórmula de actualización que demuestre haber aprendido del contrato anterior. Con IVA incluido, hoy la tonelada de asfalto vale 6500 pesos.

El ingeniero Jorge Lópéz aportó datos, experiencia y propuesta para aquel pliego de 2016. Su testimonio actualiza el tema que no tiene centralidad pero intenta ser motivo de debate: «Es una licitación que se ventiló en su momento, que se adjudicó y que luego se firmó un contrato para reglamentar esa licitación. Sin entrar al tema de lo que puede pagar una empresa, esas condiciones están claras en el pliego y están definidas ahí. Si se definieron como canon por ejemplo 200 toneladas, se definió así, no se puede modificar ahora unilateralmente, no tiene andamiento jurídico».

¿No andamiaje jurídico para sostener esa pretensión?

No, estamos hablando de lo legal estrictamente. Si lo llevamos a un tema de conversación con una empresa, que es de Moreno, que es cierto, cuyos dueños son de Moreno y empezaron acá, que 200 toneladas resulta insuficiente para el deterioro de las calles de hace tiempo, de común acuerdo se pueden variar las condiciones, pero no unilateralmente. Iban a hacer una macana legislativa si era una Ordenanza, porque en ese caso la Intendente la iba a tener que vetar porque no podemos modificar las condiciones de otra Ordenanza donde hubo una adjudicación y un contrato. Una resolución es como una expresión de deseo “Ejecutivo siéntese con la empresa para ver si pueden variar estas condiciones de común acuerdo” ¿me explico en lo que quiero decir?

¿Antes de que pasase por el Concejo Deliberante el Ejecutivo puede sin la resolución sentarse con la empresa y ampliar por buena voluntad de la empresa La Perlita, en vez de 200 a 500 o 1000 toneladas?

Obviamente se puede conversar con la empresa como con cualquier otra, decir “esto resultó inadecuado” y la empresa con una reparación de calles se ve beneficiada, porque hay caminos que están interrumpidos. Hablaste de 1000 toneladas, ahí tuve algo que ver, a pedido de Damián Contreras entonces concejal del Frente Renovador hicimos un estudio en Moreno, y te lo comento brevemente. Hicimos un análisis por el año 2013/2014, la empresa La Perlita tenía 44 recorridos de colectivos, de los cuales 28 estaban con inconvenientes y 12 que estaban literalmente interrumpidos, los otros 16 para llegar a los 28, el colectivo hacía un cambio de recorrido porque la calle donde tenía que circular estaba rota e iba por la paralela, así sucesivamente, pero el servicio más o menos se daba. ¿Qué realizamos nosotros? Empezar a recuperar los recorridos con algo duradero, no con un bacheo simple y después vienen un par de lluvias y se vuelven a interrumpir los recorridos. Hay vecinos que tienen que caminar 20 o 30 cuadras para tomar un colectivo, estamos hablando de barrios donde no entra el remis ni la ambulancia. Analizando recorrido por recorrido y promediando llegamos a la conclusión de que con 1000 toneladas por mes, en un trabajo de dos años se iban a poder recuperar los recorridos.

La política es diálogo y consenso. Me queda claro que en 2015 – 2016 hubo un estudio que no hacía al parche. El concejal Lucas Franco toma ese trabajo y plantea las mil toneladas de asfalto caliente

Hoy no lo podés modificar unilateralmente, si fuera una macana no la corregís de esta manera, legalmente no se puede. Ese fue el planteo técnico estrictamente de por qué la necesidad de 1000 toneladas. Si después hicieron un análisis económico de que era un canon excesivo no participé en ese análisis. Son obras de asfalto en un Municipio de Moreno que estaba en expansión y lo sigue estando, se iban generando barrios con suelos, carpetas asfálticas que de ninguna manera muchas de ellas permitían el paso del colectivo. Por una cuestión social, de que la gente quedaba lejos de la ruta, se entiende que algún tipo de transporte tenía que haber, pero esos asfaltos cuando se hicieron no se pensaron para un peso de 5/6 toneladas, por eso están destruidos.

¿Qué pasó en estos meses de gobierno de Mariel Fernández? ¿Efectivamente la empresa entregó las 200 toneladas, cumplió con el contrato o no, o entreg+o menos? ¿Cómo fue distribuido, que planificación tiene? ¿Qué es lo que se tapa y cómo?

En estos 10 meses de gestión no ha habido retiro de 200 toneladas por mes, esto es categórico. La planta productora de material caliente, en Moreno hay 2 o 3, no están produciendo por el COVID, hablando de marzo hasta ahora, pero de diciembre a marzo tampoco se retiraron las 200 toneladas. Mariel no cuenta con el equipamiento para hacer tareas de bacheo por lo que tengo entendido y por lo que veo del estado de los vehículos y del equipamiento municipal, no hablo de las cuadrillas porque se trabaja bien. Se hizo un trabajo, me invitaron a colaborar en el año 2017 y se armó una rutina donde durante 10/12 meses se retiraba y se bacheaba con las 200 toneladas, hubo meses donde se retiraron alrededor de 400, fruto de que se habían perdido días por la lluvia. Eso después en la gestión anterior incluso, cuando se había logrado un método, se habían recuperado las máquinas y la cuadrilla andaba muy bien pero en 2018 se abandonó la tarea de bacheo.

¿Hoy no se está haciendo esto porque el Municipio no tiene las máquinas? ¿Por qué el material es caro?

En la licitación se hablaba de tonelaje, no de plata, obviamente que el material es más caro que hace cuatro años, pero las 200 toneladas son canon, hay que comprarlas valgan lo que valgan.

Entonces el trabajo de reparar las calles en las actuales condiciones está limitado

No es pico y pala para bachear, para hacerlo bien hay una serie de maquinarias que el Municipio no tiene, que no están andando.

¿Lo que me estás diciendo es que la Municipalidad no tiene los camiones para retirar las 200 toneladas y los rodillos para que se haga bien el trabajo?

Claro, sabemos el estado de rotura que tienen las calles, con agua, hay que hacer un pre-bacheo, llevar una máquina retroexcavadora, desbarrar, encontrar suelo firme, tirarle cal, compactarlo, pasar el pisón, rodillo, o chancha como se dice vulgarmente para consolidar el suelo. Después ir a retirar el material caliente, hacerle un pliego asfáltico para sanear el bache, al que ya se le tiró va tosca con cal, compactar con el material caliente que llega de la planta a 140º… Para eso necesitas por lo menos 4 o 5 camiones exclusivos para la tarea de bacheo. Las cuadrillas que tiene la Municipalidad son buenas, tiene buena mano de obra, que es lo fundamental, el recurso humano está pero falta el equipamiento.

¿Por qué de 1000 a 200 toneladas? Si había sido un cálculo estudiado

Te doy mi opinión sobre lo que creo que ocurrió, hicimos un análisis técnico y se llegó a que para poder recuperar 28 recorridos sobre 44 que estaban destruidos, de los cuales, insisto, 14 eran insalvables, que es donde hoy no pasa el colectivo directamente, hay gente que está caminado 5/6 km para volver a la casa desde la ruta. Poder resolver esos recorridos de forma duradera y como correspondía que fuera pronto, ese pronto eran 2 años con 1000 toneladas mensuales. Entiendo que después el análisis económico superó al análisis técnico, esa es la explicación que encuentro. En ese momento no era concejal, no era gestión, en su momento ni participé de la sesión, pero esa debe haber sido la explicación.

Puedo leer que 1000 toneladas proyectadas en la inflación y los valores que tiene este país hacían que ese canon fuese muy oneroso. Recuerdo cuando llega West al gobierno en 2011 uno de los temas que plantea, incluso en campaña, es que había quedado desactualizada la cuestión del transporte y del canon, que había que tener una visión. Me da la impresión de que esa visión estuvo pero no primó la política sino los aspectos más económicos y técnicos.

Comparto tu opinión, creo que estamos de acuerdo con que no es lo que debió haber pasado porque seguimos teniendo el mismo problema que en 2011. Insisto en que no es un problema de un colectivo que no pasa por una calle, es miles y miles de personas, chicos que van al colegio, gente que va a trabajar, que caminan con el riesgo, 40 cuadras a la mañana y a la noche como mínimo, donde no entra el remis, la ambulancia. No me parece bien, en mi opinión, haberlo analizado estrictamente en lo económico porque tenemos el problema que tenemos. Debió buscarse otro mecanismo para poder llegar a esos recorridos, incluso algunos recorridos de los que hablo son inter-jurisdiccionales, entre Moreno/Merlo- Moreno/Rodríguez y hubo planes de los distintos gobiernos provinciales para recuperar esos recorridos, y en Moreno no lo han gestionado. La gestión anterior no lo gestionó y es la realidad, el resultado está la calle.