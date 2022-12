“No es que puede reaparecer la tuberculosis porque en verdad nunca se fue”

Juan Varani, Subsecretario de salud de la municipalidad de Moreno habla de tres ejes fundamentales: tuberculosis, COVID y dengue.

En primera instancia, hace unas semanas circulaba información sobre cinco casos de tuberculosis en una escuela. Respecto a esto señala Varani: “La responsabilidad tanto de nosotros, los funcionarios y de ustedes los comunicadores es importantísima en poder comunicar realmente algo claro y veraz. Además, puntualmente con el tema tuberculosis es un tema que genera cierto tabú en la sociedad. La palabra tuberculosis por ahí es una palabra oculta, escondida, no se escucha mucho. Quizás yo estoy mucho más sensibilizado porque trabajo con este tema. Pero creo que la comunidad no está tan vigente”.

Tuberculosis es una palabra tabú, se lo asocia a un mal mayor. Actualmente hay métodos, hay prevención y política, es por eso que tenemos que hablar, las veces que sea necesario para desmitificar algunas cosas. “Me parece importante poder charlar de esta situación y poder ponerlo en la agenda de la sociedad. Porque en hoy en día la tuberculosis, no como en otros momentos hoy se cura. Es una enfermedad que en otros momentos de la historia de la humanidad ha llevado muchas situaciones, en diferentes circunstancias de la vida, hasta que en principio del 1900 se desarrolla con la era de los antibióticos todos los fármacos relacionados para poder tratar esta enfermedad. Antes por ejemplo existían las casas de sol en las montañas, puntualmente en Córdoba, en la zona de Buenos Aires uno de los hospitales, por ejemplo, como el SOMMER que era de lepra, había otro que era también específicamente para tratar la tuberculosis con medios ambientales, aire puro, sol, alimentación. Que justamente eso habla de cuál es el origen de la tuberculosis. El origen de la tuberculosis si bien es una bacteria, que tiene ciertas particularidades como bacteria, se desarrolla y tiene un juego muy relacionado con el sistema inmunitario, si el sistema inmunitario de la persona, las defensas caen por alguna circunstancia, esta bacteria puede tomar control de algunas cuestiones del cuerpo y puede llegar a generar una enfermedad. Hay algo importante que tenemos que saber es que la tuberculosis, podemos estar expuestos todos a la tuberculosis, nada más que si el sistema de defensa de uno está lo suficientemente fuerte lo que hace es encapsular a esa bacteria y queda dormida. Y puede quedar dormida toda la vida y nunca despertar. Y ante alguna circunstancia donde la persona baja sus defensas por situaciones sociales, contextuales, habitacionales o por alguna cuestión puntualmente orgánica que bajen las defensas como, por ejemplo, una inmunodepresión adquirida por VIH, o por una situación oncológica, ahí la tuberculosis puede abrir esa coraza y empezar a provocar una enfermedad”, detalla Varani.

Sin embargo, nos preguntamos ¿cuándo una persona se tiene que ocupar y preocupar? Y es sencillo, se realiza una búsquedade sintomáticos respiratorios, que es cuando una persona tiene tos productiva por más de 15 días (continuos). Por ejemplo, el fumador crónico, ese tipo de tos podría llegar a estar relacionada con la tuberculosis y en esas circunstancias lo que se estudia es el moco. Se hacen dos estudios de recepción de muestra de mucosidad, y se estudia en un microscopio para ver si existen estas bacterias.

¿Qué está haciendo Moreno? Algo que lo tienen en agenda de prevención.

Moreno tiene una historia muy fuerte en el abordaje de esta temática y constituyó un programa de tuberculosis en esta gestión puntualmente, le pudimos dar entidad de programa y lo que reforzó el organigrama y pudo distribuir los recursos específicamente para esta patología. No es que puede reaparecer la tuberculosis, la tuberculosis nunca se fue. No está encapsulada, está. Hace muchos años en Moreno hay alrededor de 200 personas con tuberculosis por año, quizás en el último año aumentó la tasa de notificación por el COVID también. Porque cuando uno estaba con un síntoma respiratorio, compatible con COVID y con tuberculosis se estudiaban ambas cuestiones y tuvimos un 20% de aumento el último año. Dentro del conurbano es un problema de salud que está vigente y que no erradicó en ningún momento.

¿Las condiciones de habitabilidad cuánto contribuye a que aparezcan los casos?

Es una enfermedad transmisible y es una enfermedad que queda flotando en el aire, favorece no tener ventilación, no tener los rayos ultravioletas, el sol, puntualmente inhabilita a esta bacteria. Todas estas cuestiones están relacionadas con la incidencia y están relacionadas con los lugares donde se da la tuberculosis. La mayor incidencia de casos de tuberculosis se da en el conurbano y en provincias con recursos escasos. Y con condiciones habitacionales pobres, como puede ser el nordeste argentino, Chaco, Formosa, Jujuy, también tiene una alta incidencia de casos. Y esto puntualmente que decías, nosotros como Moreno tenemos una alta tasa de notificación de casos, tenemos 55 por 100.000 habitantes con una media nacional de 35%, estamos por arriba de la tasa. Notificación quiere decir la situación que uno encuentra y la notifica en el sistema de vigilancia nacional. Nosotros estamos seguros, es una hipótesis que tenemos, esta tasa de notificación elevada no es porque Moreno tenga, sino que otros no notifican tanto. Nosotros tenemos armado un sistema de notificación y un programa puntualmente dentro de la Secretaria de Salud y Ambiente, que se dedica puntualmente a esto. Este año tuvimos 191 notificaciones de las cuales 40 son menores de 19 años. Lo traigo a colación de esto que habíamos comentado de las escuelas, es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, que nos ocupa muchísimo, en relación de poder armar estrategias para prevenir y detectar precozmente situaciones en niños, niñas y sobre todo en ámbito escolar. Para eso tenemos una articulación directa con la Jefatura distrital acá para poder sensibilizar a los docentes. En cuanto a esta cuestión preventiva lo más importante es poder resaltar que si uno tiene un familiar que está con tos, y una tos con mocos por más de dos semanas es necesario hacer este estudio que se llama baciloscopia que es juntar el moco y analizarlo al microscopio. Hay otras circunstancias de tuberculosis, no solamente pulmonares, puede darse en otros lugares del cuerpo, como, por ejemplo, los ganglios. Un 75% se da en pulmón que es el lugar por donde ingresa, y es el lugar donde hace la primera infección, que muchas veces el cuerpo lo contiene, y queda ahí. Es una primera infección que queda contenida y si esa contención o el sistema de defensa no puede dar respuesta se produce la enfermedad sistémica.

¿Hay tasa de mortalidad sobre tuberculosis?

Tenemos una tasa de mortalidad que está elevada, realmente es algo que nos preocupa y es algo que, yo creo que junto con el Chagas congénito, son dos enfermedades que están invisibilizadas dentro de nuestro sistema sanitario. Están relacionadas puntualmente con cuestiones sociales, con cuestiones de la pobreza y justamente con provincias del norte. Es una cuestión que está relacionada puntualmente con condiciones habitacionales, como también la tuberculosis. Y también se arman núcleos familiares sobre lo que es la tuberculosis, nosotros tenemos como familias crónicas dentro del seguimiento que en este momento es el tío, después es el cuñado, el sobrino, que están relacionados con esto de que viven en una misma vivienda con condiciones habitacionales no óptimas.

Pero no solo es la tuberculosis, aquella enfermedad que nunca se fue, el COVID tampoco. Hay diferentes variantes, nuevos nombres y nuevos contagios. Actualmente la pregunta más importante es ¿cuál es la radiografía que tiene Moreno ante esta nueva situación? Por lo que Juan Varani comienza a rememorar aquellos primeros días de pandemia: “yo estoy desde el día cero en esta cuestión, con la pandemia, preparando el sistema con nuestra intendenta, con la secretaria de salud, con el director del hospital para poder palear, pudimos lograr la UPA 12 que hoy en día es una de los pocos hospitales modulares que no cerró. Nosotros lo sostuvimos porque sabemos la necesidad de camas que tiene el distrito. Hoy en día tenemos capacidad instalada, tenemos camas de terapia disponibles para la comunidad de Moreno. Hoy en día no es la mayor preocupación la cuestión de mortalidad y letalidad porque realmente no hemos tenido situaciones de fallecimientos últimamente por el COVID acá en residentes de Moreno. Internación tampoco hemos visto en estas últimas tres semanas que es cuando se empezó a dar el repique. Lo que sí tenemos que fortalecer, y es lo que indican todos los especialistas es en poder completar el esquema de vacunación con todos los refuerzos correspondientes por grupo etario y grupo poblacional. Eso sí es importante porque estamos seguros de que la vacuna hizo una diferencia, y que logró que nuestro sistema de defensa estuviese más preparado contra el COVID”.

En cuanto a datos de vacunación Moreno tiene una buena cobertura respecto a las primeras dos o tres dosis. Realmente los refuerzos faltan cubrirse, pero mucho tiene que ver con la población y el tema de pincharse cada cuatro meses. Ante estas circunstancias es importante poder tener el esquema de vacunación completo para poder preparar y reactivar el sistema de defensa ante una nueva variante o sub-variante. “Por grupo de edad hay diferente cantidad de dosis que se requiere, desde los 6 meses hasta después teniendo en cuenta si es una persona inmunosuprimida sería el único caso que hoy en día tendría que tener seis dosis. Y en cuanto a la vacunación a partir de diciembre de este año, de estos días, la vacunación la provincia la puso para que continúen los municipios que esto es algo que, nosotros como municipio lo venimos pidiendo desde que comenzamos la pandemia para poder tener una apertura y un mayor control del recurso. Pero hoy no hay que alarmarse, ya que tenemos herramientas inmunitarias, nuestro sistema de defensa está estimulado por varias dosis de vacunas, que a lo largo de esta pandemia fue aplicándose la población, y que logra que no haya muertos actualmente. Es por eso que las situaciones de COVID se cursan como una gripe.

Por último, también se habla del dengue, más en esta época del año en la cual aparecen los mosquitos, el cacharreo, las temperaturas altas, agua estancada. El Subsecretario de Salud finaliza diciendo que: “El dengue es una de las enfermedades transmitidas por mosquitos como el Zika, Chikungunya y otras más como la fiebre amarilla. Puntualmente el dengue nos dio un coletazo allá por el 2016 acá en Moreno, que tuvimos alrededor de 200 casos de dengue. Después de eso lo que se habla es que el dengue tiene oleadas en el tiempo, cada cuatro, cinco o seis años tiene como un ciclo, como las olas de COVID. Está relacionado puntualmente con la migración y con la migración dentro de los países limítrofes, Paraguay, Brasil. Hemos trabajado muchísimo en Moreno para poder tener las mejores condiciones para esperar este periodo del año, se ha trabajado territorialmente mancomunadamente con muchas agencias para poder pasar por la casa de nuestros vecinos y poder sensibilizar en relación al tema del descacharreo que es la medida socio-sanitaria de mayor impacto. Que tiene que ver con erradicar los criaderos de mosquitos, la fumigación realmente no tiene un impacto, puede matar solamente a la población adulta y a la larva no la elimina. Para eliminar a la larva justamente lo que tenemos que hacer es limpiar todos los lugares donde pueda quedar recolectada el agua, hasta incluso una tapita de gaseosa dada vuelta puede ser un lugar propicio al Aedes Aegypti que es el mosquito que transmite el dengue, el vector que obviamente el mosquito no es el dengue, el mosquito adentro puede estar infectado de dengue. Le gusta el agua clara a diferencia de otros mosquitos que puede crecer en una zanja o en algún agua estacionada. Al Aedes Aegypti le gusta el agua clara, cristalina, por eso trabajamos en esta estrategia que nos parece que es la de mayor impacto. Esperamos que nuestra población esté lo suficientemente sensibilizada y que hayamos hecho el mejor trabajo para esperar este momento del año que se extiende hasta los primero fríos mayo, por ahí estamos en circunstancias de alerta epidemiológica para dengue”.