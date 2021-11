«No es solo la mozzarella, el gobierno tiene que saber rendir cuentas de cuánto dinero recibe de Nación y Provincia y cómo lo gasta»

Era parte de la lista y propuesta que prometió hacer del Concejo Deliberante un órgano transparente, de debate, donde la información tenga fluidez y el control a los actos de gobierno sean parte de la transformación de la política. Patricia Rosemberg, primera en la lista ganadora del Frente de Todos en 2019, no tardó mucho tiempo en percibir el relato oficial y la construcción de un poder centrado en el Movimiento de la Intendenta.

Hoy es concejala en uso de licencia. Trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, pero hace política en Moreno porque es Pueblo Libre:

Hablando de Moreno, ¿cuál es el riesgo que presenta la elección del 14 de noviembre?

Hay un riesgo real en relación al resultado electoral, creo que hay un riesgo real por supuesto en función a lo que pasa con los resultados. Si el pueblo de Moreno expresa sus votos, que cosa cree que está bien o está mal, tal vez es una oportunidad para poder hacer un gobierno que sea más de consenso. Yo ahí creo que en lo que vos traías de las experiencias, son importantes, pero no para transmitir el pasado porque el pasado es irrepetible, las circunstancias son el aquí y ahora. Las experiencias son importantes porque se necesita saber gobernar, para gobernar no alcanza con la política. Una cosa es la política, y otra cosa es la gestión y a veces esa unidad entre la política y la gestión no es sencilla de entender, no se gestiona solamente declarando, se gestiona en concreto, con actos, con cosas que pasen, con resultados, con poder rendir cuentas de las cosas que vos hacés, que hacia dentro de la gestión vos puedas pedir y rendir cuentas a funcionarios, a tu gabinete, a tus áreas y entonces me parece que ese riesgo que tenemos, tal vez es una posibilidad de, para algunas personas, no sé si el gobierno de Mariel lo tiene, de pensar, es momento de parar, pensar, abrir el juego, ver que cosas más podemos hacer.

Se cumple un año de la finalización del contrato a la empresa de basura, Consorcio Trébol, y la multa, el papel, el documento, no aparece. Tal vez se encuentre en mayo del año que viene en la Rendición de Cuentas, pero mientras tanto la diferencia que se plantea, con respecto a gestiones anteriores, es que AHORA SE SE HIZO pero el documento no aparece COMO OCURRÍA ANTES

Mirá, de hecho, una diferencia planteada por el oficialismo, incluso con Juan Cíccolo que es un concejal de Moreno, de la agrupación de Pueblo Libre, cuando pidió informe sobre a quién y cómo se vendieron las tierras del parque industrial fue tomado como una acción de oposición. La función de los cuerpos legislativos tiene que ver con defender los intereses del pueblo digamos, porque además eso es acompañar a los gobiernos, generando un gobierno transparente, por qué no podes dar cuenta de quién compró, cómo se compró, como se licitó, son cosas pequeñas pero que hacen a la gestión. Por qué no podés dar qué se compra un software para el estacionamiento con un decreto de emergencia. Eso no es en contra, eso es a favor. Si vos no tenés cosas que esconder, y si hiciste mal las cosas, es un buen momento para decir “mirá los expedientes hay que hacerlos así”. Este problema de las gestiones y de las experiencias es que, ningún organismo ni los municipios, ni los ministerios empiezan hace 4 años. Tenemos que hacer que sigan y por supuesto vos tenés la impronta de lo que estás convencida, qué tenés que hacer, de cómo armar, que problemas elegís trabajar, pero si vamos a empezar cada cuatro años sonamos, porque te lleva dos años ponerte a tiro y hay mucha gente, valiosa, experimentada, que sabe cómo se sigue un expediente, que sabe hacer nombramiento. Esto no puede empezar en un lugar cada cuatro años.

Ahí aparece la teoría que hemos charlado muchas veces, que es la conspiración. Por qué debo creer yo que la transparencia es sin papel. El caso de la mozzarella, decomiso y distribución, es una muestra acabada

No solo no podemos ni vos ni nadie, no podemos creer que la transparencia sea sin papel sino que la explicación d eso sea la demagogia de yo le entrego a comedores porque la gente tiene hambre. Eso es un horror, porque la realidad es que nosotros tenemos que, por supuesto, hay un momento agudo de crisis, siempre decimos lo mismo cuando uno no tiene para morfar a la noche en lo único que piensa es en morfar, no piensa en el proyecto de país, en la deuda externa. Nosotros tenemos que trabajar para que a nadie le falte un plato de comida, y después tenés que trabajar para ser organización social y comunitaria, para que las personas puedan elegir como comen, con quien comen, producto de sus trabajos y demás. Lo del queso me parece que además del error de gestión digamos, es la demostración política del poder y eso está muy mal, eso daña.

¿Esa demostración qué contenido tuvo?

Me parece que es esa demostración de hago lo que quiero, ostento el poder y no sabemos que pasó con el queso y si el queso fue a los comedores. Vos como gestión municipal no podés hacer eso, está mal, no se puede, además todos sabemos que no tiene un problema bromatológico sino que es más grave repartir los quesos si tienen un problema. Parece un anarquismo absoluto, más que eso es que con fondos de otros hago lo que quiero, es una cuestión de absoluto poder porque son los funcionarios municipales.

El argumento fue ese, hemos decidido en una situación difícil, de hambre y yo me preguntaba que estaban entregando en los comedores antes de la mozzarella, si no llegaban frescos, fijate hasta dónde podemos tirar el hilo, pero es un argumento que tal vez suene como popular. El dueño ya presentó una denuncia penal

De la cual se va a hacer cargo el municipio no los funcionarios, porque eso también tenemos que entenderlo.

Cuando se haga cargo el municipio el Tribunal de Cuentas deberá emitir un cargo importante. Creo que precisamente no están comprendiendo el proceso. Si con fondos públicos se le paga a Emiliano Moncayo, dueño de los 2800 kilos de mozzarella, hay una causa administrativa grave que va directo a la Intendenta

Porque es un grave y además porque la Intendencia recibe fondos públicos, muchos, y lo vemos en obras, y vemos lo que sucede en las calles y esas obras vienen con los fondos públicos de Nación y no voy a contratar al que se me ocurre, y si voy y contrato al que se me ocurre, tiene que ir y explicarlo. Está el proceso de la licitación, hay una licitación pública, hay una presentación de proveedores, tengo que asegurarme que toda esa cadena muestre transparencia. Eso es válido para la calle y eso es absolutamente válido para lo que se entrega en los comedores, de la misma forma no es solo el queso, tengo que poder también rendir cuentas, qué llega de Nación, que llega un montón del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que llega de Provincia, qué compra el municipio, cómo se reparte, a quién se reparte y eso hace a la transparencia además del queso que es grave.

No hay información, es más grave porque yo no puedo calificar poco transparente o muy transparente. Antes en las otras gestiones lo podía hacer, accedía a un expediente, lo podía mirar. Acá no hay información, hay gacetillas de prensa que están bien pero la información no es eso únicamente

Y además porque no es solo la información, sino que la respuesta a eso es porque la gente tiene hambre, digo, me parece que eso es la subestimación. Nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente para que la gente no tenga hambre, para que la gente tenga trabajo, yo creo absolutamente en la organización comunitaria pero en algún momento hay que salir de lo asistencial. Las personas que están en esa situación no es real que estén sentadas esperando que el otro le dé. En realidad todas las personas necesitamos poder desarrollarnos en una sociedad, poder volver a tu casa, sentarte con tu pareja, con tus hijas, poder contar que hiciste en el día, poder llevar el plato de comida y además poder favorecer la organización comunitaria que es la que sostiene, es la que genera redes, es la que genera vínculo, es la que sostiene las enseñanzas comunitarias en relación de la violencia, instaurar una cultura social diferente. Entonces las organizaciones sociales, la comunidad organizada es absolutamente necesaria no para el desarrollo individual sino para el desarrollo social. Ahora, me parece que ahí hay que recuperar, no es lo que yo digo que es la organización social, hay que recuperar esos saberes y esas formas de hacer que la sociedad tiene.

