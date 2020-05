0 shares







EL HAMBRE AVANZA MÁS RÁPIDO QUE EL CORONAVIRUS –

COMUNICADO DEL COMITÉ OSCAR ROMERO, CON FRASES DEL PAPA Y ANALIZADO EL DISTRITO DE MORENO –

Al día de hoy la pandemia Covid 19, tiene en nuestro distrito 57 casos, 3 fallecidos 60 casos sospechosos y se descartaron 664 estudios.

Pero es el hambre, el peor mal que domina la geografía de este vasto y empobrecido territorio. Moreno es, lamentablemente, el principal partido más pobre de la PROVINCIA de Buenos Aires, cuenta con un solo

hospital a pesar de tener más de 600 mil habitantes. Sin embargo, la crisis desatada por los últimos acontecimientos no tiene piedad y las expresiones de deseo y grandes proyectos que se estiman en diferentes escalas de gobierno para enfrentar este momento en nuestro territorio lejos están de concretarse.

Sus largas calles de tierra, cada día al despertar, se inundan de buena voluntad y de solidaridad, pero por otra parte también de indiferencia y desamparo, las ollas populares que emergen en diferentes puntos de

cada barriada, como verdaderas protagonistas para paliar el hambre, dejan en claro, que el ingenio de las manos más solidarias y curtidas NO alcanza.

Nuestro mensaje es claro: NO ESTA LLEGANDO LA AYUDA QUE TANTO SE DECLAMA A LOS QUE MAS LA NECESITAN.



Son miles de vecinos que dependían de un ingreso diario que hoy no está y que no forman parte del circuito de beneficiarios directos de alguna ayuda oficial, ni tampoco están en la lista de integrantes, de alguna organización social hoy muchas de ellas, aliadas directas del gobierno, con flamantes funcionarios ocupando diferentes cargos oficiales del Estado.

Así las cosas, no encontramos diferencias con cualquier burocracia y nos llena de tristeza que no se estén agotando todos los medios disponibles, para llegar hasta el último que necesite ayuda. Estamos hablando de

alimentos, lisa y llanamente de comida, en un país productor de alimentos

Es en esta perspectiva que no queremos olvidar a nuestros hermanos y hermanas, que emprenden día tras día la lucha contra el hambre, en decenas de barrios diseminados por todo Moreno, especialmente

saludamos a los curas olleros, un símbolo de nuestra verdadera realidad, la que grita en silencio que las mesas, al igual que las manos trabajadoras, aún están vacías. Es responsabilidad del gobierno municipal, provincial y nacional que la ayuda debe llegar hasta el último que la necesite, solo así, el mensaje que se pretende dar, tendrá el valor de la verdad y no el dolor de la mentira.

Exhortamos a los funcionarios de los distitintos estratos del Estado, especialmente al Estado Municipal a que asuma la responsabilidad de este momento histórico que vivimos haciéndose presente en los barrios

Morenenses que cadaa día están mas vulnerables. EL HAMBRE AVANZA MAS RÁPIDO QUE EL CORONAVIRUS



Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad / Carta a los Movimientos Populares: Papa Francisco 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua



Gerardo Duré – Cora Grevisse – Gustavo Zarza