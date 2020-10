0 shares







MADRES, MUJERES, EN DEFENSA DE ALGO MÁS QUE UN EDIFICIO –

Por Brenda Giménez /

La Escuela Secundaria Politécnica, que depende de la Universidad Nacional de Moreno, ya abrió la inscripción para el año 2021. Corvalán esquina Merlo el edificio que albergará a los estudiantes bajo un concepto de inclusión y calidad pública. Inicia octubre y la puerta de ingreso del edificio no está bloqueada por las madres de la Escuela Secundaria N° 37.

Hay una materia que la política está reprobando y no es desde otro núcleo que el de la política gubernamental que debe salir una acción superadora.

Las madres tiene tapabocas con el número 37. Por los pibes /as la permanencia en ese edificio sigue su proceso: «Esto viene hace un tiempo, el reclamo se puso ahora en la agenda pública porque necesitamos que esto se vea, porque estaban avasallando nuestro legítimo otorgamiento del edificio. Este edificio fue otorgado en el año 2017 a la comunidad de la escuela secundaria N° 37«

¿La escuela N° 37 tenía un espacio propio antes del 2017?

La escuela N° 37 comparte el edificio con la escuela primaria N° 24, dije comparte así que te imaginarás que es una matrícula de 427 chicos, en estos días se que se agregaron 4 matrículas más. En realidad lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que no es contra nadie ni en contra de la Municipalidad ni contra la Politécnica

¿Por qué contra la Universidad?

Justamente eso, no estamos en contra de la universidad. Este edificio lo está reclamando la Universidad porque aquí va a funcionar, salió por los medios, la Escuela Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno y este es el lugar que nos otorgaron en el año 2017. Nosotros hicimos un recorrido por todas las autoridades, no es que estamos hoy acá paraditas y listo, no. Nosotras venimos luchando desde marzo de forma dura porque en marzo del 2020 ahí se declara el conflicto de que esta escuela no la podemos usar porque pertenecía a la Universidad de Moreno

Ustedes hoy son madres reunidas, ¿tienen el apoyo de los directivos y docentes?

Si, de toda la comunidad educativa de la escuela, lo que pasa es que hay un estatuto docente que a ellos no les permite hacer este tipo de reclamos, la comunidad somos los que nos tenemos que poner en auge los derechos de los pibes y los derechos como comunidad

¿Se han reunido con autoridades municipales?

Con todas las autoridades, nosotros hicimos un caminito de hormiga bien prolijo, educado, sobretodo eso, porque nuestro derecho se termina donde comienza el derecho del otro

¿El Secretario de Educación del Municipio de Moreno, Emmanuel Fernández les dio alguna respuesta?

Los que nos dan las respuesta son la señora Sonia Beltrán, Presidenta del Consejo Escolar, la señora Karina Ramírez que es la Jefa Distrital y en ese peregrinar entre autoridades logramos llegar al señor Nicolás Trotta

¿Cuál fue su respuesta?

Nosotros tuvimos una video conferencia con él donde lo pusimos al tanto de nuestra situación. En un principio nos iba a dar una reunión muchos más atrasada en fecha y cuando le dijimos cual era nuestro conflicto accedió. Ya estaba interiorizado en esta situación porque había hablado con la gente de la Universidad

Trotta estuvo en la Universidad cuando fue el lanzamiento de la Politécnica

Si, en ese momento él no estaba enterado del conflicto. El Ministro hasta ese entonces no estaba enterado, nosotros tuvimos la suerte de poder contactarnos con él y aclararle cuál era el pedido. Nosotros acá no es que pedimos el edificio porque tenemos ganas, esto fue otorgado en 2017 por toda la comunidad educativa y otras entidades, no es que nosotros estamos acá porque somos ocupas o porque usurpamos. La respuesta de él fue que está interiorizado de la situación y que va a encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Esta solución obviamente tiene que venir por escrito y esto fue el 18 de agosto hoy ya estamos a 25 de septiembre, entonces lo que nosotros estamos haciendo es visibilizar esto para recuerden que tienen un compromiso de palabra con nosotros, con las familias

Y son todas madres acá, además de sumarse las tareas del hogar, el cuidado de los niños, el trabajo se le suma a los hombros la pelea por una escuela

Y así somos las mujeres. Desde marzo estamos todos los días las mamás, todos los viernes se hacen jornadas. Estamos acá haciendo visibilizacion porque parece que eramos invisibles y nosotras nunca fuimos invisibles, nunca nos fuimos de acá. Insistimos, no es que nosotros dijimos nos queda cerca y vamos, a nosotros nos entregaron la escuela, acá hay un conflicto que se empezó a generar en otro contexto socio político, resalta ahora en este y los únicos perjudicados son los pibes. También hay que aclarar, cuando este edificio se nos otorgó en 2017 fue en un marco de necesidad, urgencia y justicia social. Si estamos hablando de justicia social no podemos pretender sacar el edificio y mas de 427 pibes en la calle por un proyecto que está buenísimo y celebramos que así sea porque queremos que sea haga un polo educativo importante para la comunidad, pero ni siquiera es viable este edificio para ese proyecto, entonces eso es lo que uno este peleando. Que tampoco deberíamos porque si a nosotros nos fue otorgado no tendríamos que estar peleando ni hacer vigilia ni estar haciendo nada de estas cosas, ellos tienen que resolver un conflicto, bueno que se resuelva ¿nosotros hoy que queremos? Respuestas