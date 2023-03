Hablan las madres de la Primaria 84, ese grupo de mujeres que peleó contra el gobierno de Vidal para obtener el edificio en su barrio, Los Hornos, ahora disputa con la gestión Kicillof – Mariel Fernández, el recuperar la escuela que consiguieron:

Es una alumna de la Primaria que expondrá libremente lo que jamás debería ocultarse. Su palabra, empoderada, sale con la fuerza propia de quienes desconocen de miedos, cálculos y alineamientos pseudo ideológicos.

Es una alumna que ama la educación y solo quiere un edificio que tenga agua, ventiladores, alimento nutricional, aulas que no estén tan llenas para aprender: «Es horrible no tener clases y ver a otros nenes que si tienen. Nos suspenden por la ola de calor pero no estamos en pandemia para seguir con clases virtuales» (sic):