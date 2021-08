«No estoy en contra de las cooperativas, lo que cuestiono es que la moneda siempre cae para el lado del Movimiento Evita»

Fue un extenso cruce de palabras, un procedimiento bien realizado por el presidente del bloque oficialista el Capitán Lucas Franco hasta certificar que en el recinto estaban las manos para aprobar un expediente que se conecta con otro anterior (también discutido) respecto a la Cooperativa 2 de Septiembre (del Movimiento Evita) y la Municipalidad de Moreno y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Economía Social cuyo cargo es ejercido por Emilio Pérsico. A los ojos de la sociedad la estructura pensada y en acción tiende a construir un Moreno Limpio, sin basurales, recuperando la cava de Stefani y clasificando los residuos en cuatro plantas acondicionadas para esa función. A la mirada política – institucional, los bloques opositores de Juntos por el Cambio y tres concejales /as del Frente de Todos, Carola Hernández, Horacio Chiqué y Juan Manuel Cíccolo, el expediente carecía de un aspecto que no es meramente técnico: la Cooperativa que convenia con el Municipio no tiene el acta constitutiva certificada por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Ese paso o trámite debe estar concluido, más aún, desde este año en el INAES trabaja Damián Falfán, ex Secretario municipal de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, hombre determinante en el plan GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), con lo que la lenta burocracia pudo tener la velocidad que demanda potenciar una de las políticas estratégicas de La Capitana Mariel Fernández.

Gisele Agostinelli del bloque Ahora Juntos por el Cambio, sostiene las críticas y cuestionamientos, tanto administrativos y políticos, hacia el oficialismo que asegura ser y hacer culto a la transparencia:

Breve, ¿estás en contra de las cooperativas?, ¿qué entendes del cooperativismo?

No, claramente que no estoy en contra de las cooperativas, me parece que es una gran herramienta no solo para el Estado, hoy en día podés ver las cooperativas trabajando y fortaleciendo al Estado pero me parece que es fundamental para desarrollar también una economía de un sector que la verdad hoy está en margen del mercado laboral. No obstante creo que el cooperativismo, como lo dijimos tiempo atrás, tiene ese espíritu cooperativo de los socios, de los que son parte para poder desarrollarse cada uno, no para poder desarrollar un cierto sector. Si lo llevamos por ejemplo a Gestionar (la cooperativa – empresa de Camioneros que contrató el Municipio y que presta la mano de obra para recoger la basura domiciliaria), el trabajo lo hacen cuando salen a recolectar la basura pero hay diez que se llevaban la plata o las ganancias y ese no es el espíritu del cooperativismo. El cooperativismo es que cada uno de los socios sea, o cada uno de los trabajadores, pueda fortalecerse y las ganancias que se generan de ese trabajo que cada uno realiza sea dividido en partes iguales.

Si no están en contra de las cooperativas, se acompaña al cooperativismo un factor más dentro de lo que es el sector privado porque no es público, son cooperativas, son hombres y mujeres que se constituyen para ser parte de un entramado de contrataciones para dar trabajo, para que haya utilidades en lugar de ganancias, pero en el día de ayer ustedes dijeron que el acta constitutiva de esa cooperativa, que viene hace tiempo contratada por el municipio, está floja de papeles. Explicalo

Este expediente se origina en enero de este año. En ese momento, el presidente seguía siendo Pedro Falfán, que es el padre de Damián Falfán (ex Secretario de Desarrollo Sostenible), el suegro de la actual Secretaria de Desarrollo Sostenible (Ana Cabaña), que es la que encara este proyecto. En aquel momento igual el Secretario del área era el hijo de quien presidía la cooperativa. Nosotros lo marcamos en la Rendición de Cuentas (2020) por otro expediente que había, el arreglo del techo del Concejo Deliberante, el recinto en realidad y a partir de eso se ve que accionaron un poco más y en septiembre hacen una modificación del acta constitutiva, pero el INAES había dispuesto por la pandemia y por el decreto de aislamiento determinadas disposiciones, por ejemplo, que no te podías reunir porque a nivel nacional no nos podíamos reunir. A partir de eso se fueron dando diferentes disposiciones, la última establecía que para poder hacer alguna modificación en las asambleas constitutivas de las cooperativas vos tenías que reunirte de manera remota y con un representante del INAES. Eso acá no sucedió. Acá se reunieron, hicieron un acta común, de las que estábamos acostumbrados a ver en una cooperativa, en un club, donde sea, un acta, un libro de actas escrita a mano, sin certificación, sin nada. Es decir que ese papel no es válido como tal, entonces nosotros estamos firmando un convenio, homologando un convenio con autoridades que no sabemos si son realmente o no.

¿Por qué es importante? Algunos, alejados del funcionamiento administrativo, puedeN considerar que es un tecnicismo pero puede derivar en falta grave si el Honorable Tribunal de Cuentas lo mira, pero además hace a una resolución simple, Damián Falfan está en el INAES. Con esto no le adjudicado nada, solo planteo que el hombre que fue y es clave en el Programa de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), podría resolverse eso porque es un trámite. Podría haber llegado este expediente con el trámite resuelto, tal vez ahí está la pregunta de un tecnicismo que hace a como se ejecuta la administración pública, porque si faltan cosas, históricamente han faltado cosas, y siempre hay una frase para la oposición, “ganen una elección y gobiernen”

Sí, la verdad que no creo que sea así porque cuando uno se presenta, se presenta para cambiar las cosas. La verdad que cuando vos ves que se siguen haciendo las mismas prácticas, es lamentable. Justamente lo que vos decías, Damián está hoy en el INAES, seguramente que la situación la tienen resuelta y la realidad es que volver a Comisión el expediente, esperar 15 días y presentar ese papel o que se acerque la cooperativa y que demuestre que está todo correcto, que vos puedas votar y saber lo que estás votando porque lo principal, y no se trata de tecnicismo, se trata de que nosotros estamos dando fondos y los fondos son considerables. En la sesión comparé lo que solamente implica el subsidio por los $12 mil que se le da a cada cooperativista como plus, es la mitad del presupuesto que tiene el Concejo Deliberante durante todo el año, solo para ese subsidio. Después tenés el otro subsidio que no lo podés cuantificar porque la realidad es que es en base a los gastos, a los seguros, mantenimiento, si se rompe, no se rompe una maquinaria o algo por el estilo. Entonces, cuando vos mirás eso y la realidad que como representantes tenemos que pensar de dónde van a sacar esos recursos, y vos tenés que ser responsable porque hay un área a quien se lo vas a sacar, ¿a quién se la vas a sacar?, ¿a Desarrollo Sostenible?, ¿a Género?, ¿Se la vas a sacar a seguridad?, ¿A Secretaría Privada que gasta un montón en publicidad? Lo tenés que pensar porque esa plata estaba destinada para algo, si vos no sos responsable con las acciones y no sos responsable en lo que estás votando, vos por ahí estás entregando plata a una persona o a una entidad que no son las autoridades y la verdad que eso legalmente es nulo.

Por eso yo hablaba de falta grave

Exactamente es una falta grave

Si hablamos de lo que es el cuerpo colegiado es una falta grave; se puede subsanar sí, son como varios temas que van apareciendo por eso enforcarse en los puntos nodales a mí me resulta necesario para que el público lo entienda. El acta constitutiva necesita certificación, en el expediente no está. Lo que se desprende fuera de eso es que la Cooperativa 2 de Septiembre, recibe bienes de capital a través del Ministerio de Desarrollo Social que por supuesto la fortalece y me parece correcto. Esa cooperativa pone esas máquinas al servicio del Municipio de Moreno para que se erradiquen los basurales, para que haya 4 plantas que reciclen, esto es parte el histórico plan de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que es una definición política del gobierno de Mariel Fernández. Como se lo manifesté en una entrevista a Noelia Saavedra, lo que hay que poner en discusión es por qué razón es una cooperativa del Movimiento Evita y no otras de otros movimientos sociales. De hacerlo se agotaría la discusión y hablaríamos de un modelo que ojalá crezca, sin olvidarme que de los /as trabajadores /as municipales que deberían tener algún acompañamiento más sostenible y más sustentable. Cuando vos decís, el dinero que se destina ¿es que no está en el expediente de donde salen los 50 millones pesos que van a ir a los /as cooperativistas que harán un trabajo para que Moreno esté Limpio?

Sí, exacto. No se especifican cuáles son las partidas y de dónde va a salir esa plata para poder pagar eso. Igual me parece que es importante esto que vos venís remarcando, nuestro planteo no es en contra de las cooperativas, porque vos cuando escuchás al oficialismo o por lo menos cuando escuchamos en las sesiones, parece que nosotros estamos en contra de las cooperativas y a favor de las empresas… .

Ustedes son la derecha

Sí o Juntos por el Cambio.

Por eso hay que remarcar que las cooperativas forman parte de otra tipología del sector privado, más vinculado a lo social, es muy importante que se entiendan estas categorizaciones

Pero a mí me gusta remarcar y recordar que cuando nosotros debatimos el Estacionamiento Medido (gestión Festa), justamente debatimos el acta de constitución de la empresa. Entonces, me parece que es fundamental el no cegarse o armar un discurso para el público que no tiene el acceso al expediente y te llevás por esta pelea de la política pero en realidad no es así. Nosotros acá estamos debatiendo un expediente, tiene una connotación política claramente porque estamos planteando que la única cooperativa que vemos que se lleva los trabajos es esta cooperativa o son las que están relacionadas al Movimiento Evita. Nosotros no cuestionamos el trabajo de las cooperativas dentro del Estado. Sin ir más lejos los arreglos de las escuelas los hicieron las cooperativas y cuando éstas cooperativas participaron y ellos no estaban dentro del gobierno, no las cuestionamos. Lo que se cuestiona es que siempre la moneda caiga del mismo lado.

