«No estoy tan seguro que Naya vive en Moreno, creo que hace un año cambió el domicilio»

En las buenas y las malas siempre estuve en el PRO, dice Leonardo Cóppola, cabeza de una de las listas en la interna de Juntos. Así marca o se desmarca de Aníbal Asseff, al tiempo que considera que la oferta que impulsa Cristian Ritondo apoyando a Demián Martínez Naya es un error porque genera confusión y divide el voto del PRO. Este pasaje es un adelanto de la nota periodística que brindó al programa televisivo Quórum que se emite mañana jueves a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6: «Una aclaración, es verdad que la familia (Naya) es de Moreno pero no estoy tan seguro que (Demián Naya) vive en Moreno, a mi me parece que no vive en Moreno, me parece que hace un año cambió el domicilio a Moreno…»

Entonces no podría ser precandidato

Sí, porque la ley de concejales te permite ser con un año de antigüedad, la de consejeros escolares te exige dos años. Creo que Naya cambió el domicilio hace un año y tres meses, pero no estoy tan seguro…

Pero lo que decís no es al pasar

A mí no me gusta hablar de los otros

Lo estás haciendo

Pero si la decisión de una parte del partido (PRO) fue involucrarlo en la política morenense, que para mí es una decisión equivocada porque divide el voto del PRO, puede confundir, pero nosotros vamos a demostrar que este proyecto político es mucho más que el PRO porque nuestra lista es PRO, UCR, Coalición Cívica, independientes…

Pero quien encabeza la lista es el PRO

Claramente. Pregunto, ¿quién más identificado con el PRO?…

Aníbal Asseff

Sí, pero con una diferencia porque Aníbal tomó una decisión, bien o mal

Vas a hablar del año 2015

No voy a fundamentar si estuvo bien o mal, pero tomó la decisión de ser candidato de Massa cuando yo encabecé la lista de Mauricio Macri. Nadie de la política morenense puede desconocer que yo estuve, en este sube y baja de la política, siempre en el mismo proyecto político.

