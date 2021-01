0 shares







MARCHA AL MUNICIPIO Y POSIBLE PRESENTACIÓN EN LA JUSTICIA –

Una hectárea designada o elegida por la máxima autoridad de gobierno. Un plan de recolección de residuos que demanda una planta que reciba a los camiones (cola de pato), se hace la descarga en los Roll off que llevan la basura al CEAMSE. Básicamente este es el argumento real que los funcionarios /as, militantes de la causa local, han desplegado en los encuentros que debieron tener con los vecinos /as de Reja Grande. Entre lo técnico y lo político, puede leerse de corrido que el «informe de impacto ambiental nunca puede estar en manos de la empresa ganadora» porque la responsabilidad es del Estado local que debe exigirle a la adjudicataria el financiamiento de ese trabajo. Por ser la primer puerta que se golpea, el Departamento Ejecutivo no puede renunciar a esa potestad, sin desconocer que la habilitación tiene un actor importante: la Provincia.

Esa planta no prevé tratamiento de los residuos domiciliarios pero si, por razones obvias, un cambio en la zona: Tránsito pesado y constante, contaminación que debe ser evaluada y analizada.

Un esquema no aplicado hasta el momento podría resultar esclarecedor, disipando dudas e interrogantes: hacer una visita guiada a la planta de transferencia que posee Consorcio Trébol en Cuartel V.

Esta mañana se produjo la marcha de vecinos /as, continuidad del encuentro ocurrido el sábado pasado. En la puerta del Palacio Municipal desplegaron las banderas que dicen No a la CONTAMINACIÓN y mucho más, NO A LA PLANTA:

Por el lapso de más de una hora el grupo de representantes vecinales mantuvo la reunión con dos figuras claves del proyecto político, que incluye estratégicamente el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: Damián Falfán, Secretario de Desarrollo Sostenible, y Lucas Franco, Presidente del bloque de concejales /as del Frente de Todos.

Desalambrar solicitó la semana pasada una entrevista con Falfán pero el gobierno respondió que por «ahora no hará declaraciones periodísticas». La planta no es un basural a cielo abierto ni un relleno sanitario, razón por la que es decisión política avanzar con ese emprendimiento que financia la banca internacional a través del Ministerio de Ambiente de Nación.

En el lapso que duró el encuentro no hubo diálogo, es decir, capacidad de escucha porque la posición de los representantes de trece barrios que rodean lo que sería la Planta de Transferencia de la basura domiciliaria rechazan en forma total el emplazamiento. Para el Departamento Ejecutivo existe un marco normativo legal que habilita el uso de la tierra que es parte de la cesión producida al momento de crearse el parque industrial que esta en la zona que ahora es de conflicto. La cercanía con la urbanización, carente de agua potable, cloacas y calles en condiciones, alimenta el argumento vecinal de rechazar el emprendimiento. Más aún, surgió del cruce de visiones, el planteo que en lugar de la Planta se piensa en unidades educativas y sanitarias.

Damián Falfán, Secretario de Desarrollo Sostenible, hizo un enorme esfuerzo para brindar respuestas, pero en esa misión casi imposible porque la razón fundante del reclamo es el rechazo, explicó que aún se trata de un «pre proyecto» que está en la órbita del Ministerio de Ambiente de Nación. Concluido ese proceso administrativo, adjudicada la obra, habrá mayores certezas de las características de la misma. En ese punto ya existen las definiciones de lo que es la Planta, todo publicado el pasado 27 de noviembre en la página del Ministerio que conduce Juan Cabandié:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, realizó esta tarde la apertura económica de la licitación pública nacional n.° 5/20, que propende el diseño y la construcción de una planta de transferencia de residuos en el municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. De las cuatro empresas que habían presentado ofertas a principios de noviembre, se abrieron los sobres con las propuestas económicas de tres de ellas, que son las que superaron la evaluación técnica. De tal manera, concluye el proceso licitatorio y su construcción se encuentra próxima a adjudicarse. La planta de transferencia de residuos se emplazará en un terreno de una hectárea y estará conformada por un sector de acceso y de pesaje, una playa de descarga, una estación de transferencia, una planta de tratamiento de lixiviados y de las instalaciones complementarias requeridas para su adecuada operación —como oficinas administrativas, vestuarios, sanitarios, talleres y un sector de comedor con cocina—. También se estipula la provisión del equipamiento y maquinaria necesaria para el desarrollo de las acciones comprometidas; como así también de la capacitación del personal que allí desempeñe sus funciones. Poseerá una capacidad de procesamiento de cerca de 400 toneladas de residuos por día, mejorando los sistemas de recolección y reduciendo los costos de traslado hacia el centro de disposición final que opera la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Son tres propuestas económicas que superaron la evaluación técnica, dice la nota oficial. También indica que son 400 toneladas por día, elemento informativo que fue ratificado esta tarde por el Secretario Falfán, lo que en la práctica representan entre tres y cuatro camiones por hora durante todo el día lo que modifica sin lugar la zona de influencia o impacto.

Tal como lo expuso Desalambrar la semana pasada, el lugar elegido responde a una cuestión geográfica, de conectividad y distancias apropiadas mirando todo el territorio, incluso previéndose un asfalto de hormigón que permita conectar Acceso Oeste con la Planta ubicada en Atahualpa y Don Bosco, lo que se suma a la conexión de Ruta 25 hacia el lugar de transferencia de la basura. Este tópico, en una clara definición del Secretario, responde a que «es el mejor lugar», por lo que puede inferirse con claridad que no es el único que fue evaluado.

El concejal y presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Franco, propuso trabajar una «metodología que construya diálogo», objetivo que tampoco obtuvo receptividad por parte de los representantes vecinales que más que explicaciones orales fueron a plantear una afirmación y un interrogante: NO a la Planta; si los funcionarios están de acuerdo en otra localización. Debe resaltarse que el concejal no dudó en admitir la legitimidad del reclamo, valor que abrió el encuentro de esta mañana, interés del gobierno en no desconocer a un pilar de su construcción: la palabra de las comunidades. En el horizonte cercano, y así intentó ser desarrollado por los funcionarios, dentro de las etapas se encuentra la AUDIENCIA PÚBLICA que llama a informar y debatir, sin que el resulta tenga un carácter legal vinculante.

El gobierno encuentra una resistencia formada a la secuencia del proceso de la basura. La planta es necesaria en el programa integral, vecinas /os no lo desconocen, entienden, pero exigen que no sea en esa hectárea porque temen el impacto ambiental y sus consecuencias… que nunca son a corto plazo. Esas comunidades, bien asesoradas, reconociendo que hay dos emprendimientos inmobiliarios que lidera el Grupo Vaccaro, más un desarrollo del PRO.CRE.AR, presentarán en lo inmediato una nota administrativa con varias preguntas, preparando no solo una posible presentación judicial sino también un bloqueo territorial en Atahualpa y Don Bosco.

Como escribimos en la nota anterior, repasando el plan de la Intendenta, hay una pregunta menos visceral pero central: si en 1999 se exigió una planta de tratamiento de 15.000 metros cuadrados, ¿cómo se explica que 22 años después, con el crecimiento demográfico que tiene el distrito de Moreno, la planta en fuerte discusión sea de 10.000 metros cuadrados? ¿Será que este emplazamiento no es el único que prevé el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos?