ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES –

Era el momento de salir, encontrarse o reencontrarse. Sin aislamiento y con cuidados, el Encuentro Regional de Mujeres en la Plaza Buján con charlas, comisiones, talleres y marchas deja apuestas firmes. Gladys Villalba de la ONG Razonar, de largo trabajo en Moreno que la proyectó a espacios nacionales e internacionales, con presencia visible en la lucha por los derechos humanos y de género, habló desde todos los sentidos: «Hace ocho meses que no salía de mi casa, solo lo hacía para ir al médico, por eso me planteé este día como muy especial de reencuentro entre las mujeres y la diversidad, pero particularmente en esta gran necesidad de encontrarnos, primero porque nos fortalece en los derechos que venimos pugnando las mujeres y las niñas, pero por otro lado porque Moreno es un distrito muy particular en este momento ya que encabeza la lista de municipios con más femicidios en lo que va del año, y es un Municipio que carece de políticas públicas para las mujeres y niñas. En este momento hay una cantidad impresionante de situaciones de abuso que no están siendo asistidas, de adolescentes que fueron abusadas y cuando llaman a Género le dicen que son niñas porque tienen menos de 18 años, entonces cuando llaman a Niñez le responden que si hay adultos responsables que las acompañan no las atienden. Entonces, estamos dejándolas sin atención, sin derechos».

El Estado, ¿está parado o dejando que vulneren nuestros derechos?

Diría que hay inoperancia porque no hay decisión política, si hubiera tendrían que estar los presupuestos. Lo que dicen los gobiernos, nacional, provincial y local es todo zaraza, es todo marketing, no hay nada concreto. Las políticas públicas no llegan a nuestras mujeres y niñas que están en extrema pobreza y en los barrios más vulnerables, entonces ya no hablamos de Estado ausente sino Estado inoperante. Hace unos días, después que nos conformamos en una Red Feminista en Moreno para exigir políticas públicas, sabiendo que tenemos diez femicidios y un montón de intento de femicidio, ahí es como que le marcamos la agenda y salieron a querer hacer algo, pero todo es como un si. Digo esto porque sacaron a las promotoras a la calle, a los barrios, empapelaron, pero siguen teniendo la misma cantidad de profesionales, no supera el número de diez en los equipos interdisciplinarios, así no se puede atender a una población de más de 700 mil habitantes donde más de la mitad somos mujeres y niñas /os. No estamos siendo atendidas, más en esta pandemia donde las mujeres están encerradas con sus agresores, incluso eran las escuelas el espacio que permitía a las niñas pedir ayuda y hasta eso se les privó, por lo tanto estamos en la absoluta desidia y abandono.

¿Costó armar el encuentro o hubo resistencias?

Costó pero valió la pena, acá vemos la cantidad de mujeres y disensos que hay. Necesitábamos reencontarnos, tomando todos los recaudos, como mujeres nos sirve encontrarnos, para empoderarnos, fortalecernos y volver a las luchas, volver a la calle, nos cargamos de energía y volvemos a salir a luchar por las mujeres y las niñas.

Se espera otro encuentro, a partir de esto, para hacer además de hablar

Estamos trabajando, todas las que estamos acá somos fundadoras de una nueva red de Moreno. La impulsamos desde la Asamblea y así le estamos pidiendo al Municipio que cree un Comité de Emergencia ante la cantidad de femicidios y las múltiples violencias que sufren mujeres, niñas /os. Si la señora Intendenta lo quiere tendrá el aporte de la sociedad civil, me refiero a los recursos humanos, porque muchas de nosotros hace muchos años venimos transitando el distrito como la ONG Razonar que en el próximo mes de diciembre cumplirá 21 años y que nunca dejamos de asistir a las mujeres y a las niñas. La señora Intendenta tiene que tener la voluntad política de poner recursos económicos a esta idea sino las mujeres van a seguir muriendo y sufriendo las múltiples violencias. Un doloroso ejemplo te cuento, el 19 de noviembre que fue el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, hablamos con Secretario de la UFI N° 8 y nos dijo que habían ingresado cinco denuncias por abuso. Estamos mal, pero si la señora Intendenta quiere cambiar la historia tiene que convocarnos a todas /es para salir juntas de este problema.