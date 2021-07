«No hay fuga en los establecimientos (escolares) ya que los que presentan defectos están con el servicio cortado»

El retorno a la presencialidad cuidada fue anunciada por Axel Kicillof el día viernes 11 de junio. El miércoles siguiente, las clases comenzaron en AMBA debido a que dejó de ser zona de alarma epidemiológica.

Desalambrar pudo leer el acta firmada por los /as integrantes de la UEGD, la mesa institucional donde siempre se abordan los temas educativos y se alcanzan los consensos. Participan los funcionarios /as provinciales y locales, junto a las representaciones gremiales. Como la CRISIS está evaluada, mejor es hacer de UEGD el Comité de Seguimiento y acordar el regreso seguro a clases. Documento del 18 de junio, una semana después del anuncio de Kicillof, a dos días del regreso a las aulas seguras, dignas y cuidadas

Desde SUTEBA la Secretaria General Mariana Cattáneo, manifestó su preocupación por el cumplimiento del Plan Jurisdiccional ante la falta del gas, donde hay una falencia del mismo lo que indicaría la suspensión de clases presenciales y el consenso de flexibilizaciones a los horarios presenciales. Acompaña la decisión de los docentes a la hora de solicitar que se cumpla este plan y que asimismo los inspectores acompañen el proceso no imponiendo que las clases se dicten de manera presencial.

Por su parte Sonia Beltrán, Presidenta del Consejo Escolar señala que: “debido a esta presencialidad repentina y que los tiempos de las licitaciones no responden a esos tiempos, es necesario que la información llegue a todos los establecimientos. Desde principios de año se realizaron pruebas de hermeticidad y grafitado de gas a 106 edificios. No hay fuga en los establecimientos, ya que los que presentan defectos están con el servicio cortado. De las escuelas cerradas sin servicio de gas se están reactualizando, 56 escuelas sin gas; por 10 gasistas matriculados y registrados como proveedores del Estado. Para las Escuelas con hermeticidad aprobada, se armará un comunicado de un circuito de encendido y puesta a punto de los calefactores por parte del personal del CE (Consejo Escolar)”. Beltrán remarca que se publicarán otras 6 obras de gas por emergencia edilicia que son del año 2019. Asimismo, se informó por vía de la Jefatura Distrital sobre la manipulación de artefactos de gas, y que le preocupa la manifestación que se realizó en una reunión donde se dijo que “se prendan igualmente los calefactores, total la responsabilidad es del Consejo Escolar”. En lo que compete a esto, hay muchas escuelas sin gas ya que no se garantiza la ventilación y no por otros factores por lo que, diferentes directivos consultaron a Consejo Escolar si corresponde o no prender las estufas, que esto es un acto del cual se tendría que hacer cargo en primera instancia el mismo Consejo. Éste, no quiere hacerse responsable del encendido de la calefacción todos los días en varios de los edificios, ya que no hay normativa al respecto»

La Consejera escolar del área de infraestructura, María Gónzalez retoma la misma preocupación que Sonia Beltrán en cuanto a la responsabilidad del Consejo Escolar de prender igual los calefactores. Por estos dichos se emanó un comunicado en el cual se detalla la no manipulación de artefactos por personal no idóneo. “Nos comunicamos con las autoridades para consultar por protocolos de artefactos de gas, con Graciela Losquiavo, Fernando Díaz, Gustavo Copes, y no se obtuvo respuesta. Se dividió el distrito en siete zonas y el cerrado de llaves de gas, no significa en todos los casos que haya problemas en la instalación, sino que la habilitación la gestionará el personal del Consejo Escolar, que ante llamados de directivos consultando si ellos podían encender las estufas se informó que no lo hagan. 72 establecimientos serán visitados por gasistas acompañados por inspectores de DPI. Hay otras obras para licitar, además de las 106 obras por hermeticidad, se agregaron otras 22 pruebas por Fondo Compensador. Se cuenta con un número limitado de gasistas e inspectores de infraestructura”, detalla María González.

Pero aquí el punto es el siguiente: en primer lugar ¿cómo se llegó a esta instancia en Moreno? Pidiendo una presencialidad cuidada, con funcionarias que remarcan una y otra vez que ‘no hay fugas en los establecimientos’ pero el gas está cortado. El retorno se anunció el día 11 de junio, dicha reunión se llevó a cabo el día 18 de junio, una semana después. Ahora, ¿qué hicieron este tiempo que las escuelas estuvieron cerradas de marzo a junio, sin presencialidad (sin contar 2020)? Tres meses de 2021 para arreglar, revisar, verificar si las mismas tenían todo en orden para el comienzo, porque en algún momento los chicos iban a retomar las clases presenciales, ¿o pensaban estar otro año más sin chequear nada?

Y por último, hay que tener en cuenta que no sólo no se invierte en infraestructura sino que tampoco se hace un mantenimiento continuo en lo que respecta a pruebas de hermeticidad. Es el día que muchas escuelas siguen en la misma situación, las temperaturas son bajas, los alumnos y docentes realmente no pueden tener una presencialidad cuidada… si esto no se corrige.