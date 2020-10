0 shares







LA MEMORIA ACTIVA, EN TIEMPOS CONVULSIONADOS –

Ricardo «Lolo» Gómez, dirigente del peronismo, figura de ANCLA Moreno en el Frente de Todos, emite una radiografía en tiempos de crisis. Reconoce los esfuerzos por la unidad en la acción, habla del gran aporte de Ernesto «Coco» Lombardi y define con una frase de profundidad la gestión actual:

¿Cuánto de traición y lealtad existe para comprender lo que no se debe hacer y aquello que tiene que tener el peronismo de cara a un momento tan difícil mundial, nacional y por supuesto municipal?

Voy a decir una frase que si lo dijera yo parece una una barbaridad, pero lo dijo San Martín que le viene bien al peronismo: el compañerismo es un camino de lealtades a medias y tradiciones compartidas

Es una gran definición

Esto lo decía San Martín y creo que en el peronismo es así. Hay muchas cosas que se comparten y otras no. Uno siente que el pasado está siempre en elaboración, el pasado no esta estático en el tiempo, el pasado está presente permanentemente. San Agustín hablaba de los tres tiempos, el pasado presente, el presente presente y el futuro presente porque también hay un futuro o dos futuros, el futuro previsto y que uno sabe lo que va a suceder, el 25 de diciembre va a ser Navidad, el 1 de enero principio de año, hay un futuro predecible

Yo lo llamo a eso tiempo cronológico

Claro, y hay otro tiempo. Que es el futuro venir, ese es el fututo impredecible yo no sé si acá en un rato llega un compañero a charlar conmigo, son esas cosas que uno no maneja que es el futuro impredecible, creo que también nosotros siempre definimos el pasado, en realidad el lugar del pasado es la memoria

La memoria es algo muy activo y es de capital permanente, lo que quiero decir, si no hay memoria puede que se repitan los mismos horrores del pasado y que se desconozcan los aciertos, no sé si coincidís con esto

Cuando uno pierde la memoria pierde también la posibilidad de que los errores cometidos, las cosas que nos sucedieron, se vuelvan a repetir. Siempre pongo de ejemplo cuando fue el tratamiento en la Cámara de Diputados la anulación del Punto Final y Obediencia Debida en el año 2002, yo recuerdo el debate con Patricia Walsh, una gran compañera, la hija de Rodolfo, me acuerdo que en un momento charlamos en el medio del recinto y vos sabé que la misma patota que en el año 1963 secuestran y desaparecen a Felipe Vallese, uno de esos mismos componentes es el mismo que en el año 1974 asesinan como la Triple A a Julio Troxler que era uno de los integrantes de esa patota, ahora lo que quiero decir que en 1963 en realidad no hubo investigación, no hubo pedido de justicia por esa desaparición y muerte y esos criminales siguieron impunes y volvieron aparecer cuando la oportunidad apareció. La memoria es clave, es fundamental para no repetir los errores del pasado y ese es el lugar del pasado, la memoria. No creo que la memoria deba conducir el presente y mucho menos el futuro, pero no hay presente ni futuro sin historia. Esto le pasaba a Inés, mi compañera, que decía una cosa muy buena que cuando ella empezó su carrera como profesional le toco en una zona de Merlo Gomez, una escuelita muy humilde y ella como toda joven recién recibida hacia, venia, se metía en las calles y dice que una de las compañeras, una supervisora de ella le dijo ‘Inés tenes que tener claro una cosa, esta bien que vos quieras hacer muchas cosas, pero esta escuela, este barrio tiene una historia acá ya han sucedido muchas cosas no empieza la historia con vos, ya hay una historia y seguramente cuando vos te vayas de acá la historia de este barrio, de esta escuela va a seguir’

Yo digo que los que llegan tienen un ansias de refundación permanente y se presentan como más peronistas. Fuiste parte de la estructura de Festa y una de las primeras notas que te hago dijiste que había que tener un espacio para la discusión política. Cruzo esa línea y llego a este presente, no sé si Coco Lombardi tuvo espacio para la discusión política pero en cuatro meses es muy difícil que una figura como Lombardi pueda ordenar el desquicio que había definido el actual gobierno como herencia de Festa, la pregunta es ¿qué parecidos encontrás entre la situación de Coco y la que viviste vos?

Yo le decía a Coco, ‘mirá, Coco yo duré dos meses en la gestión anterior’

El duró cuatro

Yo duré dos meses en la gestión de Festa, la diferencia es que Coco tiene más experiencia en la administración municipal, fue Intendente. Conoce claramente como se maneja la gestión y el municipio, la realidad que yo nunca había estado en la gestión y mucho menos en la municipal en todo caso fui legislador y me costaba un poco más entender el funcionamiento de la gestión, pero lo que si me daba cuenta y me doy cuenta hoy es que a veces no se toma conciencia que tomar la responsabilidad del Municipio de Moreno es hacerse cargo de la vida de 700 mil personas, creo que a veces nuestros compañeros funcionarios y en ese momento sucedía, no se dan cuenta que hay 700 mil personas que dependen de las decisiones que se toman aquí, se sigue pensando que es parte de una agrupación, que seguimos siendo 40 o que seguimos siendo solo peronistas, ese es otro tema. El peronismo tiene su preferencia por los más humildes, el peronismo tiene que gobernar con el conjunto de la sociedad, es decir, es una comunidad entera la que tiene que participar de la gestión, del mejoramiento de las condiciones de vida y ese es el municipio, ahora la responsabilidad de convocarlo es quien tiene el poder de gobierno, tiene la responsabilidad de convocar a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales. A mí siempre me queda muy claro, y mis comienzos en la militancia fueron aquella JP de los años ’70 y el recuerdo del General Perón cuando él convocaba a un acuerdo social y convocó a los trabajadores

Llego a decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, fue como una síntesis, o el abrazo con Balbín

Por eso yo también creo que es momento de nosotros, así como Alberto Fernández hace el esfuerzo a nivel nacional y trata de achicar esa grieta, esa brecha, no me gusta grieta, creo que también en lo local debemos hacer ese esfuerzo

¿Pero no estaban haciendo ese esfuerzo, no lo están haciendo?

No, no yo no puedo juzgar demasiado al gobierno actual porque desconozco, veo algunas medidas, las leo, en muchas estoy de acuerdo, en lo que me respeta a la nueva etapa y que esta enfrentándola, me parece bueno que ellos hagan su experimentación, que ellos intenten innovar con nuevos proyectos, nuevas ideas y lo lleven adelante, y me parece lo que corresponde siempre y cuando tengan la capacidad de lo que no ha sucedido, de los errores que se cometieron antes hoy no se cometan y sean subsanados

Decime dos errores que se cometieron antes y que no podrían repetirse

Gestión de Mariano West haber realizado una conducción de la gestión y de la política radial, es decir, el centro era Mariano West y todo confluía en él y todo era él

Eso es Mariel Fernández dicho por Emanuel Fernández, la centralidad es ella

Si, pero a eso le contesto una definición que teníamos nosotros en los años ’70 en cuanto a nuestra organización política, nosotros creíamos en el centralismo democrático, es decir, debe haber una centralización de las decisiones pero debe haber una participación democrática de los demás integrantes y participantes, por eso a veces lo nuevo no solo es la cara, lo importante es que sean nuevos paradigmas

Métodos, formas y paradigmas podríamos decirlo así

Creo que sí, porque si no son caras para seguir repitiendo la vieja historia, y creo que la vieja historia por lo menos de los 25 años no fue buena para la comunidad morenense, hay muchas cosas que en Moreno se deberían modificar y una de ellas es que los funcionarios tomen conciencia de que ellos están de paso en Asconapé, estamos de paso y en realidad el propietario de las decisiones que se deben tomar ahí es la comunidad morenense

Hoy el Movimiento Evita es central en Moreno incluso porque ellos lo consideran así, porque el peronismo se retiró de los territorios no del todo pero los movimientos sostuvieron el vínculo con las comunidades. Reconquista que es la agrupación viene de ese tronco, ¿Movimiento Evita gobernando o es la Intendenta de Moreno la que gobierna?

Yo creo que gobierna Mariel Fernández, acompañada por Movimiento Evita, la visión y la concepción de Mariel más o menos en algunos momentos es una visión peronista de la comunidad, es más creo que está sosteniendo la necesidad de ir hacia una comunidad organizada, la comunidad organizada fue una definición filosófica de Perón, entonces digo, ojalá hacia eso tenemos que tender, y esa comunidad organizada lo que tenía como base era la unidad, la solidaridad y la participación. Y en cuento a que el peronismo no está en el territorio, puede ser que no esté en caras anteriores o repetidas de dirigentes del peronismo pero Moreno es peronista, Moreno tiene una riqueza en su pueblo, yo lo puedo hablar por lo menos de mis comienzos de mi militancia en los años ’70, Moreno siempre fue un pueblo muy combativo, hemos enfrentado permanentemente, no por casualidad tiene más de 82 desaparecidos, Moreno es un distrito que en la época del ’85 de la mano de Coco Lombardi produjo innovaciones desde el punto de vista organizativo y políticas del peronismo, entonces a mí me parece que en Moreno hay mucha riqueza, hay una camada muy grande de juveniles que están surgiendo, porque es como decía Marechal el peronismo aunque venga de hojas secas viene cargado de semillas. Yo no me planteo ser peronista me planteo el sentido de ser peronista, cual es el sentido de ser peronista, dtrabajar para que allá una comunidad más equitativa donde la diferencia entro los que más y menos tienen no sea tan horrorosa como existe actualmente, lo que no queremos es que haya más pobres.