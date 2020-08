0 shares







LA DIPUTADA NACIONAL DIO COVID POSITIVO –

La enfermedad, que tiene parámetros generales establecidos, va desarrollándose particularmente en cada paciente. La diputada nacional por Moreno Romina Uhrig recibió la notificación de Caso positivo. Hasta el momento el impacto del coronavirus tiene fluctuaciones. En diálogo con Desalambrar habla del momento que vive junto su familia: «El sábado comencé a tener síntomas, me levanté con mucho dolor de cabeza, d vista y en la nuca. Ese día me hice el hisopado y ayer me llamaron confirmándome el resultado positivo«.

El caso de usted es especial ya que está cursando un embarazo y los cuidados deben ser mayores

Estoy embarazada pero la doctora me dijo que no le afecta al bebé, la transmisión se puede producir cercana al parto, así que por suerte está todo bien.

Respecto a los síntomas, ¿hay días que se encuentra en buen estado y a la jornada siguiente presenta como una recaída?

El viernes pasado me dolía la garganta, al día siguiente fiebre, dolor de cabeza y en los ojos. El domingo me sentí mucho mejor pero hoy me siento mal, náuseas, presión baja y miedo a desvanecerme. Esto es como un sube y baja, por eso digo que no hay que subestimar a este virus. Conozco a mucha gente que atravesó esto pero a mí me agarro bastante feo. Soy un persona muy activo pero esto me tira a la cama, por eso insisto en que no hay que subestimar esta enfermedad, no es como un gripe, y recomiendo que ante el primer síntoma hay que concurrir a la consulta médica. Nos tenemos que cuidarnos.

¿Cómo se encuentra Walter Festa y el resto de la familia?

Por suerte ellos están bien, pueden que sean asintomáticos. Yo tengo que estar diez días aisladas y ellos dos semanas.

No fueron hisopados

No, si ellos no presentan síntomas deben estar aislados durante 14 días.