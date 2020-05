0 shares







SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR / ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN –

Desde la decisión política de sacar el SAE de Consejo Escolar, este medio publicó varias notas relacionadas con las empresas elegidas, la prestación en la primer semana, el tiempo de entrega y la llegada con más peso del Grupo L.

Podríamos copiar los link y ser agregados en cada respuesta que ofreció el Secretario de Educación Emmanuel Fernández, pero ese trabajo queda a criterio de los lectores /as que pueden buscar en el archivo inmediato.

¿Por qué municipalizaron el SAE? ¿Cuál fue el criterio elegido para traer empresas de Pilar que trabajaron en el gobierno de CAMBIEMOS de Nicolás Ducoté? ¿Cómo se explica que los bolsones sean entregados en forma mensual y no quincenal? ¿Hay razones ideológicas para aceptar al Grupo L como gran proveedor? ¿Está previsto llamar a licitación? ¿No hay posibilidad de contratar a empresas de Moreno?

Emmanuel Fernández, cuadro político del Movimiento Evita, dirigente territorial con carrera y raíces comunitarias, es el Secretario de Educación en el actual gobierno que lidera Mariel Fernández:

La modalidad de bolsones Alimentarios es cada quince días, en Moreno se volvió mensual, ¿por qué no se cumple lo pagado y fijado por la Provincia de Buenos Aires?

Sí, la entrega es quincenal. Nosotros ahora estamos haciendo una primer entrega que creemos que el jueves de la semana que viene ya terminaríamos. A partir de la terminación de esta entrega arrancaríamos con la próxima, son dos entregas por mes. Tuvimos un problema en abril que se hizo una sola entrega relacionado con que dos proveedores no pudieron hacerle frente al cambio de modalidad, nosotros pasamos de gastar 50 millones de pesos al mes por entrega a 125 millones de pesos. Dos proveedores que tenían zonas importantes no pudieron hacerle frente a esa situación, por ese motivo Provincia de Buenos Aires no pagó esa entrega que no se hizo.

Es decir, que no se pudo cumplir el régimen quincenal porque el presupuesto de Kicillof no alcanzó, ¿eso me está diciendo?

No, el presupuesto que nos dio la gobernación si alcanzó. El problema fue que hubo una entrega que no se pudo hacer porque nosotros, te cuento, dividimos la zona en siete lugares, teníamos cuatro proveedores chicos, dos de esos al hacer el cambio de modalidad, nosotros estábamos gastando aproximadamente $23 por pibe y se pasó un bolsón de $750. Esos proveedores chicos no tuvieron la posibilidad de hacerle frente al cambio de modalidad; segundo que no conseguían la mercadería, entonces esa entrega no se hizo y tampoco la pagó Provincia.

AUDIO 1 FERNANDEZ

El 15 de abril anuncian que hacían la entrega de esos bolsones ni bien entraba el dinero de la Provincia de Buenos Aires, ¿esto es correcto?

Si.

Estamos a mediados de mayo por eso decía que era una entrega mensual ¿cuándo se vuelve quincenal la misma?

Claro, ahora es quincenal la entrega, o sea el jueves de la semana que viene cuando terminemos de entregar la primera de mayo se va a entregar el segundo bolsón. Son dos entregas, cada quince días.

Entonces si estamos a 15 de mayo, el 30 de mayo estará la segunda entrega.

Exactamente.

¿Cuál fue el criterio que tomaron para buscar proveedores chicos que venían de Pilar, dos por lo menos, otra es Giuland, empresa que tuvo antecedente en Mar del Plata, cuya comisión o propietarios trabajaron en el Grupo L, y la cuarta empresa era Lamazares, ¿por qué las eligieron?

En primer lugar nosotros nos tuvimos que hacernos cargo en el cambio de administración en tiempo récord, trabajamos con la gente del área de economía y bueno, una de las economistas conocía uno de los proveedores que era de Pilar, que es Lamazares y después pudimos hacer contacto con los proveedores que teníamos a mano. Lo que hicimos a diferencia de las anteriores gestiones, fue dividir las zonas en siete y poner cuatro proveedores para que el servicio no esté en mano de un solo proveedor, entonces lo que hicimos fue dividir la zona. Dos de esos proveedores chicos son los que no pudieron hacerle frente al desabastecimiento de la mercadería, al aumento de precio.

Las empresas de Pilar eran Tradesal, Pasucco, Giuland venía de Mar del Plata pero Lamazares de San Justo no de Pilar. Es decir ¿una economista que trabajó en Pilar sugirió las empresas que estuvieron en el SAE de ese distrito, ¿es así?

Si, en realidad tuvimos que resolverlo rápidamente como nos hicieron hacer la compra rápida de Provincia tuvimos que hacer contacto con lo que teníamos.

AUDIO 2 FERNANDEZ

¿Deciden a último momento municipalizar el SAE o es algo que tenían en carpeta antes de llegar a la gestión?

No, fue una disposición de Provincia, bueno ante la situación que sucedió con la Escuela N° 49 y bueno ante también los buenos augurios con la gestión de Mariel de Provincia nos propusieron justamente esto de poder municipalizar el servicio para que sea mucho más transparente esa fue un poco la idea de provincia y nosotros obviamente, aceptamos.

¿No es que ustedes le pidieron a Provincia sino que Provincia se los ofreció a ustedes?

Exactamente.

¿Cómo llega el Grupo L de nuevo al SAE? Estuvo en la Intervención de CAMBIEMOS en Consejo Escolar con Blue Catering, ahora aparece con EQUIS QUINCE, ¿qué explicación ideológica tiene?

No hay una explicación ideológica te puedo dar una explicación administrativa y es que son los únicos grupos que le pudieron hacer frente al aumento de precios, yo te contaba que pasamos de una modalidad de $23 por pibe a un bolsón de mercadería de $750. Nosotros sabemos que siempre se paga a contra entrega, el problema que esos proveedores chicos, Lamazares que es uno de los grupos chicos que nos surgió de un contacto de La Matanza no tuvieron posibilidad de hacerle frente a la situación, Pasucco que es otra empresa tampoco pudo hacerle frente y lamentablemente se tuvieron que ir. Los únicos grupos que hoy tienen injerencia, que tienen la posibilidad de poder abastecer el servicio alimentario por términos económicos y porque son grande, bueno tuvimos que buscar una empresa vinculada al Grupo L, pero bueno porque son empresas que pudieron pelear a la pandemia y de conseguir a la mercadería.

AUDIO 3 FERNANDEZ

En limpio, los proveedores son Giuland, Equis Quince y…

Equis Quince, Giulando y Pasucco, esas son las tres empresas que a través de la compra directa se están haciendo cargo del abastecimiento de las escuelas. Lo que estamos priorizando hoy es que llegue la mercadería rápidamente a las escuelas, lamentablemente los grupos que lo pueden hacer son los grupos mas grandes.

Eso esta claro, porque además tiene que ver con lo que siempre se dijo Secretario ¿quién tiene espalda? Escribí una nota referido a que los que tienen espalda financiera pueden esperar el tiempo en el que se factura, ¿esto es así?

Si, si, además los que consiguen mercadería porque te cuento que los proveedores mas pequeños no tenían posibilidad de conseguir mercadería, entonces ese tipo de decisiones no se toman en términos ideológicos se toma en términos administrativos, y en términos ideológicos también porque lo que estamos priorizando en Moreno es que la mercadería llegue rápidamente a las escuelas.

AUDIO 4 FERNANDEZ

Cuando arranca todo esto, el 2 de marzo ¿no se pensó en empresas de Moreno o no hay empresas pequeñas aquí que puedan prestar servicio SAE?

Los tiempos administrativos y de la gestión a veces no coinciden estratégicamente con lo que uno piensa y quiere hacer. Rápidamente tuvimos que acudir a estos proveedores que son con los que ya había algún tipo de relación o conocimiento de cómo funcionaban en otros distritos. Tuvimos que tomar la decisión y se contrató, aunque hoy una de las empresas que prestaba servicio, TRADESAL, tuvimos que suspenderla porque no se han hecho bien las entregas de mercadería, por lo que tuvimos que acudir a otro proveedor. Los tiempos administrativos y de gestión son muy cortos, tuvimos que resolver como podíamos. Hoy estamos tratando de mejorar el servicio, entendemos que hoy con la pandemia es muy difícil para muchos grupos poder sostener el tema de entregar mercadería quincenal con esos precios, por eso fuimos buscando proveedores y encontrarle la vuelta para que la mercadería llegue rápido, a término y de calidad. Hemos armado un grupo de fiscalización con 60 trabajadores/as Municipales que están recorriendo las escuelas, trabajando con la gente de SUTEBA y la inspectora distrital para llevar adelante un servicio adecuado y en función de los intereses de nuestros pibes.

Sigo la entrega y el instructivo de la Provincia de Buenos Aires que no sé si lo armaron en territorio o en escritorio, incluso por los precios, dice 14 productos y 16 artículos, pero en la entrega que hace Equis Quince hubo 14 artículos, dos menos que lo definido por la Provincia, ¿tiene que ver con el desabastecimiento? Si es así, el reemplazo debe dar el mismo número de artículos, es lo que define la Provincia.

En las escuelas en que se entregó, se entregaron estos 14 productos que están dispuestos por la Provincia de Buenos Aires.

AUDIO 5 FERNANDEZ

Cómo es ese trabajo de fiscalización donde trabaja el Municipio y el gremio SUTEBA, por supuesto que lo central es quien firma el remito

Estamos trabajando en coordinación con Karina Rodríguez, inspectora distrital. Tenemos la ayuda de gente de los sindicatos y la comunidad educativa y 50 personas de la Secretaría de Cultura, Educación y Trabajo. Sabemos que muchas de las actividades de Cultura y Deporte se han suspendido porque no se pueden hacer actividades al aire libre, por lo cual ese grupo está encargado de salir a fiscalizar. Hay un número de teléfono del Servicio Alimentario y un Facebook donde se pueden hacer los reclamos, los remitos obviamente los firma el/la directora/a.

Si no llegan los productos que ustedes establecen, siguiendo las indicaciones de la Provincia de Buenos Aires, ¿se les paga lo que les corresponde?

Acá se paga lo que corresponde, tenemos relación directa con los proveedores y con Provincia, articulando las tres partes, estamos trabajando seriamente. Semanalmente hay una reunión donde se define y se corrigen los errores, pero se paga lo que se entrega, somos muy transparentes en ese sentido. Si hay mercadería que llegó en mal estado está el número de teléfono, nosotros atendemos y rápidamente les vamos poniendo límites a los proveedores cuando no funcionan como corresponde.

AUDIO 6

Hablando de problemas que merecen solución de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, la matricula SAE Moreno es 83224 cupos, en matricula total 126.000 alumnos /as. A las escuelas llegan todas las familias que necesitan algo para comer y esa matricula no se actualiza desde el año 2016, son años de Vidal y tiempo de Kicillof. ¿Aparece el presupuesto de Provincia para llegar a la matrícula de 126.000? ¿El Municipio está en condiciones de cubrir ese faltante?

No, a nosotros nos dan módulos que son los que dijiste vos 83224, sabemos que estamos muy por debajo de lo que se necesita, se viene discutiendo con Provincia pero entendemos que en situación de pandemia es muy difícil actualizar estos módulos. Estamos trabajando para poder actualizarlos, estamos tratando de orientar algunos cupos a las escuelas que no llegaban. Teníamos dos escuelas, por ejemplo, que no tenían servicio alimentario, un jardín en Cuartel V y una en Moreno Centro, como la Provincia no nos aumentó los cupos lo que hicimos fue reorientar cupos de otras escuelas para cubrir esa demanda. Calculamos que entre un 70-80% de la matrícula es lo que estamos cubriendo, ¿está bien? No, no está bien, lo estamos debatiendo con la Provincia, esperemos que se pueda resolver la situación.

AUDIO 7

Puede recordar el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar

Son 125 millones por mes que estamos gastando en estos bolsones de $750.

En el marco de la pandemia se entiende la contratación directa, ¿Cuándo se arma el pliego? ¿En cuánto tiempo prevén ustedes llamar a licitación?

Lo va a disponer Provincia, por ahora nos están habilitando la compra directa para que las tareas administrativas sean más rápidas, pero lo dispone Provincia, no tenemos idea.

¿Ustedes no están en condiciones de armar un pliego y llamar a licitación aunque el SAE sea Municipal?

Lo tiene que disponer Provincia, por ahora es compra directa.

Tiene que ver la pregunta porque hay una emergencia en Moreno, por lo que también se habilita la compra directa por emergencia local, independientemente de la Provincia.

Eso es lo que se viene discutiendo, es la que nos están habilitando la compra directa, cuando Provincia nos hable de una licitación ahí estaremos en condiciones de hacerlo.

AUDIO 8 FERNANDEZ

En febrero del año 2019, con la Intervención del Consejo Escolar en manos de Karina Politi, el Grupo L con la anuencia de algunos funcionarios, intenta quedarse con todo el SAE Moreno:

Quince meses después de aquel intento fallido, el SAE ya no está en manos del Consejo Escolar sino es responsabilidad de la Secretaría de Educación. Por capacidad económica y financiera, por la vigencia de una crisis impensada en términos sanitarios y económicos, el Grupo L con su empresa Equis Quince y una relación más que estrecha con GIULAND, es quien provee de alimentos a la mayoría de las escuelas de Moreno. PASUCCO, la tercer empresa que trabajó en Pilar, participa en menor medida. La explicación coherente y lógica por parte de un gobierno que está en las antípodas del poder empresarial es simple y categórica: se trata de una cuestión administrativa, el que más espalda tiene y puede garantizar que los alimentos lleguen en tiempo, forma y calidad son los grandes grupos.

Como la única salida posible fue la que el mercado construye (desde hace décadas y que fortalece en la pandemia) porque los pequeños y medianos empresarios no están en condiciones de participar por carecer de espaldas anchas, la rigurosidad ideológica no depende de lo económico sino de la obligación y el deber indelegable del gobierno: el CONTROL sobre el GRUPO… L.