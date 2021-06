No hay usurpación en el Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

ASÍ LO DEFINIÓ LA JUEZA DE GARANTÍAS ADRIANA JULIÁN –

Es la tierra en disputa, la porción que tiene tres aulas en construcción por parte de la institución educativa. Por competencia, es el fuero civil quien debe resolver la puja de intereses que tomó estado público el fin de semana. Para las autoridades y comunidad del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, luego de la reunión de ayer, esperan 48 horas una respuesta de la fiscalía N° 5, Dr. Emiliano Buscalia, en caso de ser negativa piensan movilizar y hacer un abrazo simbólico en el centro de Moreno.

Desalambrar accedió a una resolución judicial que resuelve la instancia penal (probable delito de usurpación). El día 14 de junio la Jueza de Garantías Dra. Adriana Julián rechazó el pedido del agente fiscal (Buscalia) quien había solicitado el «lanzamiento de los ocupantes del predio sito en las calles Lucía Rueda entre Irigoyen y Graham Bell y posterior restitución de la posesión del inmueble a Daniel Linera (sacerdote) y/o a quién este designe»

La Jueza otorga entidad a la presentación del abogado patrocinante (Dr. Calvo) de Natasha Tamara Martinelli, quien ocupa el predio en cuestión desde el año 2017 y exhibe boleto de compra y pago de impuestos

No desconoce la presentación del denunciante, el Padre Daniel Linera, quien declaró en la causa que administra el fiscal Buscalia «haber adquirido la propiedad en ciernes, encontrándose ocupado uno de los locales», y en la misma senda refirió que «dicho terreno fue usurpado durante 30 años por las mismas personas…, que esta gente nunca pagó los impuestos y por eso el dicente estaba viendo de iniciar el trámite correspondiente para pagar, que inició en sede civil el juicio de usucapión para obtener el terreno…».–

La Dra. Julián resuelve no hacer lugar, por el momento, al lanzamiento o desalojo: «Se advierte que no se abastecen los extremos requeridos para la medida cautelar que se solicita, por lo cual -al menos por el momento- entiendo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado, debiendo la Instrucción ahondar en la investigación, considerando la presentación del letrado Calvo, como así también lo declarado por Linera, quién manifestó haber iniciado un juicio en sede civil».

Expone en la medida la intervención de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, Centro de Asistencia a las Víctimas para arribar a una solución alternativa del conflicto.

Es de alta probabilidad que surja la decisión del gobierno municipal (que estuvo en el lugar con funcionarios de las secretaría de Seguridad y Justicia), de intervenir de acuerdo a su competencia: suspender o paralizar la obra de los tres salones que están en el terreno que disputa titularidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...