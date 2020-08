9 shares







MARTÍN FRAIZ ENCABEZÓ LA DENUNCIA CONTRA EL BLOQUE DE JUNTOS POR EL CAMBIO –

Un día antes de la histórica sesión (fin Consorcio Trébol y comienzo de un sistema de humanización del capital y el trabajo, definido así por el nuevo oficialismo), seis concejales /as de Juntos por el Cambio realizan una conferencia de prensa y anuncian que llevan el caso al máximo tribunal de justicia de la Provincia de Buenos Aires:

En la jornada de sesión ordinaria, con el Orden del Día clavado en el tema estratégico, Martín Fraiz, colocó sus anteojos de lectura obligatoria (por la poca luz que tiene el Marechal) y disparó todos los instrumentos administrativos y políticos para ¿hacer caer? la posible presentación en la Suprema Corte. Autorizado por la Presidenta Bellota, hizo uso de la moción de privilegio: «He decidido tomar la palabra no para defender este pliego de licitación que muy bien lo está haciendo mi compañero de banca y nuestro Jefe de bloque (Lucas Franco). Lo hago para desmentir ciertos dichos y declaraciones del bloque de Juntos por el Cambio en una conferencia de prensa ante periodistas locales. En primera instancia los concejales refieren a que les alcanzaron un dictamen de comisión vía mail: la verdad no sé quién ni por qué le alcanzo el dictamen vía mail ni cuál fue el contexto de envío, -ya que los concejales del bloque Juntos por el Cambio debían haber estado en la comisión ampliada, ojalá pudiéramos decir que es la primera vez que ocurre pero no es así: nunca están, nunca vienen, tampoco hacen dictamen pero SI vienen y se quejan en sesión del trabajo que hacen los concejales que SI trabajan, que SI van a las comisiones y que SI dictaminan. Me parece que El Capitán Reposera realmente no solo les enseña su forma de NO trabajar si no también los adoctrina».

En ese punto de la exposición, Fraiz enfoca las críticas en una integrante de la oposición, Gisele Agostinelli: «La concejal Agostinelli dice que el dictamen antes mencionado les llegó alrededor de las 20 horas; vuelvo a repetir señora Presidenta, si no tenemos idea quién se los entregó menos vamos a saber el horario que este mensajero de Fedex o Rapi o Correo Argentino se los hizo llegar como tampoco sabemos el por qué. No obstante, la concejal Agostinelli amenaza con llevar al bloque de Frente de Todos a la justicia porque dice que el orden del día llegó antes que el dictamen, de su informante misterioso, y acá está el punto señora Presidenta, porque los que nos que dicen que se basan en valores y se llenan la boca hablando de injusticias y atropellamiento institucional son unos MENTIROSOS. Acá en mi mano señora presidenta tengo la captura de pantalla con la hora en que el dictamen fue recibido por Secretaría, que es donde tienen que ir los Dictámenes y no al mail de la concejal Agostinelli y no sólo eso también. tengo la captura de pantalla de la hora que fue recibido el Orden del Día en el grupo de WhatsApp de los concejales de ambos bloques, a las 15:00 horas, o esa que el dictamen fue recibido en tiempo y forma por la secretaria del HCD con todas las firmas de los concejales presentes en la Comisión ampliada incluida la firma de un concejal de Juntos por el Cambio (Mirko García) para que la Secretaría pueda elaborar el Orden del Día. Se cae la primera mentira y la acusación por la que «Juntos por el Cambio» amenazó ayer con llevarnos a la justicia: que tranquilamente este bloque hoy sí podría llevarlos a ellos por injurias, cosa que lo evaluaremos después de la sesión. Pero no termina acá señora presidenta, siguen por el mismo camino de la falta de la verdad cuando dicen que a ellos nadie los convocó: ellos siempre son las víctimas pero fueron ellos los que pidieron por moción y ganaron esa moción pidiendo la creación de un pliego de licitación, que es lo que está en votación hoy, le recuerdo a este bloque porque capaz no saben para que vinieron hoy. Tampoco se preocuparon en armar un pliego en disidencia con el que hizo el Ejecutivo y cuando un periodista les preguntó ayer por qué no lo hicieron, respondieron «tenés razón, podríamos haber hecho uno». No obstante la concejal Agostinelli agregó que el bloque de «Juntos por el Cambio» decide mocionar un pliego de bases y condiciones porque ella se enteró (otra vez el mensajero misterioso) que había concejales que decían que iban a dar la concesión a la cooperativa «Ayelén». A no ser, señora Presidenta, que algún concejal haya pasado con un megáfono como un vendedor de huevos por los pasillos del HCD diciendo «cuidado señores concejales. hagan un pliego porque viene la cooperativa Ayelén a transformarnos en Venezuela», yo no lo escuché. Como sea, en ese momento les cayó la ficha que podrían haber trabajado; pero era más fácil esperar del Ejecutivo y criticarlo para tener más notoriedad mediática que es lo que siempre hacen…Y con esto termino señora presidenta, no obstante ahora que ellos. Sugirieron un un pliego de bases y condiciones y AHORA no lo quieren, vienen con la teoría de la «municipalización de la basura y la defensa de trabajadores municipales«. La verdad no sé qué pensar, porque de un tiempo a esta parte, todos llevan boinas caladas y nos corren por izquierda, los mismos que nos endeudaron, los mismos que aumentaron en 5000% por ciento los servicios públicos, los que reprimieron a personal de salud, los que llaman a movilizarse en plena pandemia y crean cientos y cientos de contagios, los del espionaje ilegal, los de las cuentas offshore y Panamá Papers y muchas cosas más. Perdóneme Señora presidenta pero yo a esa gente no le creo NADA.. .. Y el Pueblo TAMPOCO».

Josefina Díaz Ciarlo, concejal del oficialismo, denuncia algo tan grave que merece una denuncia penal, al afirmar en el recinto: «Solo les pido que cuando hagan servicio de inteligencia sobre las cosas que están en mi computadora y que yo mando a través del mail me soliciten la información a mí, primero y principal porque el archivo lo terminé de redactar el martes por la mañana, segundo porque lo envíe desde mi correo oficial a las 13:47 horas y lamento profundamente haber previsto esta situación y haber sacado en ese momento una foto a mi computadora indicando la hora en la que había mandado el archivo; tercer cuestión, la verdad es que reitero los servicios de inteligencia sobre los archivos que están en mi computadora me solicitan a mí porque además es bastante poco falto de conocimiento, es un drive, entonces yo descargué el archivo temprano a la mañana, lo envié como corresponde a expedientes y después puedo abrirlo ahora y va aparecer la ultima modificación ahora, sin embargo eso no significa que terminé de redactar el 25 de agosto a las 20:00 horas. Entonces cuando hagan servicio de inteligencia sobre mi computadora y sobre las cosas que yo escribo en mi computadora solicítenmelo a mí«.

La señora presidenta del cuerpo colegiado, Araceli Bellota, desde la posición que tiene, cumple y desempeña, miró a la concejal Agostinelli y le advirtió: «Ya que le gusta tanto el Reglamento, en el articulo 24 inciso b dice que es misión del presidente o presidenta del cuerpo dirigir la tramitación de los asuntos, señalando que deban formar parte del día sin perjuicio de lo que en casos especiales resuelve y deba resolver el Honorable Concejo Deliberante, y en este punto yo no le voy a permitir de ninguna manera que usted afirme que tuvo número antes de haber sido confeccionado, de ninguna manera se lo voy a permitir. El dictamen, dice usted, fue creado el 25 de agosto a las 20:48 y yo le digo que el dictamen entró en expedientes a las 14:23 horas y el Orden del Día fue enviado a las 15:11 horas, está documentado y además, le aclaro concejala, yo no tengo una costumbre de alterar los procedimientos administrativos de manera que su acusación es grave y espero que tenga las pruebas para poder demostrarlo«.