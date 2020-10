0 shares







Concejala en uso de funciones, integra el Consejo del Partido Justicialista, es ariete del armado del ex intendente de Moreno Walter Festa, el hombre que ocupa la presidencia del PJ en el distrito.

Carola Hernández toma ubicación en el debate sobre qué y cómo debe actuar el partido, instancia reactivada por el diputado nacional y afiliado del PJ Walter Correa:

«Es algo que claramente nos sorprendió porque no hubo nota dirigida al PJ local, ni formal ni informal«, asegura Hernández, antes de continuar su entonación crítica al diputado nacional: «En ningún momento se acercó, la nota estuvo dirigida directamente al presidente Provincial. Quedé muy sorprendida me parece que los compañeros que integran el PJ están de la misma manera, no logro entender el contenido de la nota, de la acción o las intenciones que habrá por detrás. Con el compañero Walter Correa tenemos cierta relación o comunicación, realmente me sorprendió, sobre todo saber cuáles son las intenciones. Si claramente tiene que ver con la apertura de unificación del PJ me parece que lo ideal hubiera sido que hable con el presidente (Festa), con los mismos compañeros, pero tengo entendido que así no fue».

Claro, muchos consejeros que integran el Consejo del Partido tampoco sabían de esto, de esta lista de firmantes no son parte del Consejo pero si afiliados /as

Exactamente.

Usted es una mujer que hace política, inocente no es, ¿Cuál es la lectura que hace? ¿Por qué Correa avanzó por este lado?

Creo que el PJ empezó a estar en el centro o como dilema de la política hace un tiempito atrás, vienen avanzando con ciertas acciones, en un primer momento tuvo que ver con esta acción frustrada respecto de que el compañero Walter Festa deje ser el Presidente, acciones que se fueron llevando. Creo que si le metiéramos las mismas ganas a activar, fomentar o darle contenido al PJ sería lo ideal. Soy Secretaria de la Mujer del PJ, y la realidad es que los tiempos cambiaron, la virtualidad hoy es el eje de comunicación pero hay diferentes mecanismos de encuentro, nosotros con los compañeros del Consejo nos veníamos reuniendo de forma virtual tratando de organizar una agenda. Claramente se complica con la apertura de la casa, pero ahora está abierta, el compañero Walter está recibiendo gente en la Casa del Partido. Me parece que es un buen momento para dejar todas estas cuestiones de lado, hubo distintos intentos de unificar el peronismo, creo que el PJ tiene la oportunidad de ser la centralidad de esto.

Hablar de unidad, los pasos dados hasta el momento extienden las grietas internas

Hay una actividad muy fuerte que se va a dar el 17 de Octubre con una consigna que tiene que ver con la Lealtad, ojalá podamos llegar a lograr esto que tanto queremos, los diferentes espacios del peronismo están queriendo y tiene que ver con que de una vez por todas se unifique bajo un objetivo u atravesar la situación que estamos padeciendo.

La actividad del 17 ¿la convoca el Presidente del Partido a nivel local?

Si, viene participando de diferentes reuniones organizadas por el Presidente del PJ nacional Gioja. Walter tendrá que hablar con todos los dirigentes del PJ local para promocionar esa actividad que va a ser a nivel nacional.

Una de los cuestionamientos que escuché sobre la presidencia de Festa como máximo referente del PJ es que la Casa está destinada a una función más vinculada a la Diputada Romina Uhrig, esa fue la critica que escuché por abajo, que nadie lo dice públicamente pero comentan todos y todas.

No, no es así. La Casa está abierta para todos, claramente uno tiene que tener un mecanismo u organización, no todo el mundo puede abrir y cerrar, la Casa tiene una historia, es muy rica en historia. Hay material histórico que tiene un valor inalcanzable y lo que faltaba es una especie de organización y que se armara un cronograma de utilización de la Casa. Con la pandemia no hubo las reuniones que se solían hacer de forma masiva. Cuando los compañeros pedían la casa para poder hacer reuniones en el patio, obviamente que la Casa del Partido es del Pueblo, no es la casa “De…”, pero si falta una organización. Por ejemplo, con el tema del Consejo tenemos reuniones en la Casa del Partido, con distanciamiento y respetándolo. Lo que faltaría es un poquito más de organización y que verdaderamente podamos nosotros los secretarios del PJ poner en valor el rol que nos tenemos.

¿Fue una operación partidaria de Correa?

No sé si darle esa lectura, espero que no.

¿En el caso de que haya sido? ¿Cómo se alcanza la unidad incluso para el 17 de Octubre?

Creo que Walter Festa ayer habló con Correa y creo que quedaron en juntarse o charlar. El mecanismo es ese: la comunicación, tratar de dejar un montón de cosas de lado y marcar un objetivo en común. El 17 puede que sorprenda, porque la idea es que todo el peronismo esté, hubo intermediarios que por ahí no llegó o no se logró poder poner la puesta en escena de todo el peronismo en conjunto por un objetivo general. Me parece que el 17 es una fecha que une a todo el peronismo, vamos a trabajar para que eso sea y ahí va a tener un rol Walter Festa de llamar y convocar a todos los dirigentes del peronismo para esa fecha.