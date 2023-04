«No me extraña que la Intendenta reciba al señor Grabois que es un usurpador serial, al igual que el Movimiento Evita»

¿Será éste el año de Aníbal Asseff? A diferencia de 2015 ahora se encuentra en su espacio natural, contenido ideológicamente, preparado para conquistar lo que siempre le fue esquivo. Claro que antes de emprender la “épica” tendrá que triunfar en la interna de Juntos y luego evitar que esa marca electoral no se disemine en la elección General.

El Doctor, “Kato” como lo conocen y llaman, recibe una batería de consultas periodísticas porque se caracteriza por aceptar cualquier debate:

La renuncia de Macri a cualquier candidatura, ¿lo convierte en un gran conductor del espacio? Dijo que no hay líderes mesiánicos

Fue una decisión muy personal que hay que respetar. Sigue siendo el líder del PRO.

El renunciamiento a la candidatura, ¿tiene algún valor extra? No es muy común que alguien se corra del lugar que ostenta

Una parte de él quería seguir y otra la decía que No. Me parece que las razones estuvieron bien explicadas por Macri.

Bajo a Moreno, ¿renunciarías a tu candidatura para conducir un proceso político y electoral que gane la Intendencia?

No tengo porque renunciar. No me veo en las condiciones de Macri, no busco revancha ni nada por el estilo. Me parece muy incoherente pensar que sacando de la cancha a alguien se puede ganar. Los espero en las urnas, ahí es donde la gente elige. Yo no agredo, debato ideas y conocimiento; los demás que hagan lo mismo.

Entonces cómo será la interna de Juntos por el Cambio en Moreno

Lo primero es que hay que saber diferenciar una interna del “internismo”…

Es como volver a una entrevista de diez o doce años atrás cuando planteabas el mismo eje

Bueno, es que están los candidatos que tienen permanencia en el territorio, conocimiento, que aparecen en las encuestas, y puede que no se pongan de acuerdo pero mantienen el diálogo. Otra cosa es el “internismo”, algo que es cobijado por personas que no tienen ningún argumento entonces lo que hacen es insultar, agraviar, degradan y mienten, generando con ello la ruptura de los partidos políticos. Cuando solo se ataca al adversario interno y se omite señalar todo aquello que realiza el gobierno municipal aparecen las sospechas, digo, qué intereses persigue. En el Concejo Deliberante ejercemos nuestra función de ser una oposición seria, argumentada. NO hacemos escándalo.

Porque sos abogado y conducís políticamente uno de los dos bloques de Juntos por el Cambio, ¿van a pedir la interpelación de María Giménez, Secretaria de Obras Públicas, y Federico Aliaga, Administrador del IDUAR, que ingresaron por la fuerza a la tierra que durante 12 años custodió en forma permanente y pacífica la Universidad Nacional de Moreno?

Le di mi opinión al bloque, considero que debe llamárselos a una interpelación pero para eso hay que formalizar un expediente. Es decir, adjuntar la denuncia de la Universidad, obtener todos los informes del atropello que hicieron porque nadie puede violentar una propiedad, sea del Estado o privada. Lo que ocurre es que el Movimiento Evita, que representa Mariel Fernández, está acostumbrado a usurpar tierras públicas o privadas. Ellos han crecido desde esa metodología de violencia y usurpación, de hecho en el Morenito y en Cuartel V hoy se producen usurpaciones con el aval político de ellos. Por eso no me extraña que la Intendenta reciba al señor Grabois que es un usurpador serial…

Perdón, por una cuestión informativa, tengo que decir que las tierras o predios de El Marquesado (Mar del Plata) no es una usurpación sino una cesión que realizó el AABE, un organismo del Estado , para desarrollar un parque agroecológico

Yo soy abogado y conozco la metodología, pero es una barbaridad lo que hizo el AABE, como también el INAI entregando terrenos en el sur. Están desintegrando la soberanía y violando la propiedad privada porque son mentores de esto, son cubanistas, son chavistas…

Entonces con ese criterio que exponés, vuelvo a Moreno y pregunto, ¿la Municipalidad hizo lo mismo que Grabois en Mar del Plata?

Es una barbaridad. Una locura que funcionarios públicos vulneren una propiedad que está bajo la custodia de la Universidad. Por eso dije que los concejales van a pedir la documentación y, yo entiendo, que por expediente pedir una Comisión Investigadora e solicitar la interpelación de la Secretaria de Obras Públicas y del Administrador del IDUAR. El bloque de concejales de Mariano West, que quien maneja la Universidad…

¿Quiénes componen ese bloque?

Cíccolo, Rosemberg y Destéfano…

Eso es Peronismo de Moreno que no es un bloque legislativo, pero corresponde decir que Destéfano es Frente Renovador, Cíccolo y Rosemberg son Pueblo Libre

Bueno es el bloque de Mariano West o que él tiene una fuerte incidencia. Lo digo porque ellos tienen mejor llegada a la Universidad para conseguir toda la información pertinente (NdR: toda la documentación de la UNM sobre el conflicto ha sido facilitado a los /as concejales, incluso ya es pública).

Reformula la consulta, si vos estuvieras sentado en la banca de concejal, ¿qué hacés?

Siempre actué en absoluto apego a la ley, como lo hacen nuestros actuales concejales, y estamos viendo los pasos a seguir. Lo que corresponde es presentar una expediente solicitando que comparezcan ambos funcionarios, no es solo levantar la manito en el recinto. Por supuesto que reitero que nuestros concejales /as lo están estudiando, y digo que también está el otro bloque con más cercanía a la Universidad. Muchas veces se piden interpelaciones para la teatralidad.

Por último, ya en el plano electoral. Tu lógica histórica marca que si hay una división o fragmentación del peronismo, tu fuerza o propuesta electoral puede quedarse con la Intendencia. En este 2023, ¿están alineados los planetas para que suceda lo que siempre pensaste?

Esto es como un partido de rugby, es un juego de pilares, en cada scrum hay que legitimar si uno es un buen pilar o no. Lo ocurrido en las elecciones de 2015 y 2019 son cosas del pasado, ahora tenemos que revalidar títulos en 2023. Primero tenemos que ganar la interna y, sea cual sea el resultado, hay que actuar luego con absoluta madurez…

Ramón Vera Chávez, el hombre de Milei en Moreno, le saca votos a Juntos por el Cambio

Milei, que en Moreno lo representa Vera Chávez, es una fuerza que ha penetrado fuertemente en el Conurbano. Tiene un considerable caudal electoral pero no está para ganar en ninguno de los tres ámbitos, pero no lo quito legitimidad. A la pregunta, le resta votos a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos. Nosotros tenemos que explicar porque somos la mejor opción para transformar desde la función responsable y comprometida con todo el pueblo. Creo que será una elección muy pareja, nadie tiene la garantía de contar con una gran diferencia…

Siempre lo decís así ante cada elección ejecutiva, luego hablan las urnas y ustedes quedan atrás

En los ámbitos donde la gente es independiente nos vota, y en aquellos donde el voto está cooptado por el clientelismo no tenemos la misma suerte. La diferencia de este momento es que hay una profunda crisis económica, la más grande de los últimos 30 años, donde el salario se destruyó, la inflación golpea en el poder de compra en todos los niveles sociales; donde la inseguridad, especialmente en Moreno, no es de interés y preocupación del gobierno, de 40 cuadrículas hay 23 que están totalmente desguarnecidas; no cuentan con la cantidad de patrulleros que se necesitan, y sobre este punto solo hay que pedirle los informes a la policía, una fuerza a la que el gobierno local no le da el apoyo político y logístico que necesita.