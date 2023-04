Roxana Ricart pidió a este medio un espacio para realizar aclaraciones a partir de hechos que sembraron dudas hacia afuera de Juntos de Cambio, al tiempo que ratificaron ejes conocidos adentro de uno de los dos bloques legislativos de esa coalición política.

Ricart adoptó posiciones que no estuvieron bien aceitadas con el resto de su bloque; dio quórum en una sesión y en la siguiente con su ausencia no hubo acción en el recinto por la falta de todo el bloque «marielista».

Explicado esto para quienes desconocen la «rutina legislativa en un año electoral», la concejala de Juntos por el Cambio fue precisa y categórica al señalar que «NO SALIÓ DE JUNTOS POR EL CAMBIO Y TAMPOCO TIENE UN ACUERDO CON EL FRENTE DE TODOS»:

¿Seguís en Juntos por el Cambio? ¿Seguís en Juntos por el Cambio? ¿Hiciste un acuerdo con el Frente de Todos?

Primero dejame aclarar que hace dos o tres meses atrás tuve una cirugía muy compleja, bajé como unos viente kilos. Recién ahora estoy comenzando con mi actividad física para recuperar masa muscular. Por momentos no me siento bien, pero aclaro que YO NO ME FUI DE JUNTOS POR EL CAMBIO. Estoy recuperando mi salud, pero a veces no puedo estar sentada y otras no puedo estar de pie. Lo único que quiero es estar bien. Durante mucho tiempo no me ocupé de mi salud, soy un ser humano no soy Robocop, lo digo porque son muchos que siempre ven que voy para todos lados…

Tenés buen diálogo con el Presidente de tu bloque, Juan Fernández, ¿él sabía que dabas quórum en una sesión y en la última no ibas a concurrir?

Tengo buen diálogo con él. Lo llamé el día anterior (NdR: miércoles de esta semana) pero estaba ocupado y no me pudo atender, pero le mandé un mensaje a la Presidenta del Concejo Deliberante (Araceli Bellota), como lo hago cuando no puedo asistir. Todo esto que se dijo le hace mal a mi salud, reitero, solo quiero recuperarme para volver y estar con la gente, como siempre lo estuve.

AUDIO 1 RICART

Entonces lo que expresás es que no tenés ningún acuerdo con el Frente de Todos y que seguís bajo la conducción política de Claudia Asseff

No existe nada de las cosas que se están diciendo, en absoluto. Vuelvo a repetir, atravesé una operación muy compleja, fue de urgencia, la gente lo sabe y me acompañó muchísimo. Hace 36 años que estoy en la política, me costó mucho ser concejal, unos 32 años. Estoy para seguir luchando para el bien de la gente y del pueblo de Moreno.

Estás puntualizando en cuestiones personales, que no son menores, pero estoy preguntando sobre decisiones políticas que tomaste siendo legisladora. De nuevo, ¿seguís los lineamientos del bloque Juntos por el Cambio?

Sí, por supuesto

Entonces en la próxima sesión, si tu salud lo permite, ¿seguirás los lineamientos del presidente del bloque Juan Fernández?

Sí, por supuesto.

Tomando tus palabras, si estuviste 32 años para llegar a la banca, ¿peleás por tu reelección?

Sí, quiero renovar mi banca y lo voy a hacer…

¿Con quién hablás para la renovación?¿ Con Aníbal o Claudia Asseff, o con ambos?

Con el Dr. Asseff y con Claudia Asseff

¿Cómo va esa negociación?

Perfecta, muy bien, voy a renovar mi banca.

AUDIO 2 RICART