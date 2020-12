0 shares







Aníbal Asseff puntualiza que a lo largo de tres décadas es su representatividad, la fuerza política y las ubicaciones partidarias, las que explican la perdurabilidad frente a otras expresiones que fueron languideciendo.

Sentado en el lugar de férreo opositor, analiza hacia dónde se arma el 2021 desde Juntos por el Cambio y con una consulta básica, ¿hay internas o prevalece el internismo?: «El internismo es muy malo de por sí, hay que tener y tuvimos actitud, espíritu de acordar. Lo que ocurre es que uno espera que ese espíritu sea reciproco. Si uno encabeza una lista o tiene la responsabilidad por diversas circunstancias la mayor representación, espera de la otra parte lo mismo, en muchos no se ha dado. Hubo armonía los meses donde se disputaban las listas y después con la falta de armonía viene un internismo salvaje. Una cosa es la interna y otra el internismo«.

¿En qué momento está hoy Juntos por el Cambio?

Estamos en una situación donde muchos creen que cambiando el domicilio o enfrentándose a los sectores sin ver su propia historia, si a mí me ven yo también veo, tengo espejo y espero que los demás lo tengan.

¿Tiene un espejo retrovisor grande?

No miro el pasado para atrás, si para recordarlo. Construyo hacia adelante, creo que hay que pensar en el presente y futuro, hay que dejar un legado de responsabilidad política, marcar un camino para las generaciones que vienen, pero todo se construye en base a la capacidad, coraje y lineamientos claros. Si quiero ser opositor y al mismo tiempo espuriamente arreglo con el oficialismo, de ahora o de antes, no puedo presentarme. Hay que demostrar con hechos lo que se dice con las palabras, hay que construir siendo amplios pero cada uno tiene que tener su lugar, no por el capricho del internismo ocupar lugares que no tienen ninguna representación.

Según la interpretación que hago, con el espejo retrovisor que mira el pasado para hablar del presente y futuro, puede decirle a los que están arriba que dicen “alternativa a Asseff” que tiene estas cosas en el placar ¿es así?

A mi ningún dirigente de arriba me habla como alternativa, nos respetan muchísimo, jamás escuché eso. A veces es incapacidad, muchos de los que hablan no han podido dirigir un espacio o congregar una gran cantidad de votos como nosotros lo venimos haciendo hace muchos años.

Llegará el momento en que se arme una estructura y le juegue una interna, ¿está abierto a eso?

Siempre estuve abierto, los que nunca quisieron eso fueron ellos, yo siempre estuve a favor de la interna, no del internismo. En el momento clave no quieren saber, prefieren (acordar) y yo también lo prefiero, porque se genera…

Hace dos años atrás se acordó

En el 2017 y 2019, pero se enoja al que no le toca y se pone contento al que si le toca. Cuando le tocó no tenía ninguna objeción a mi persona o al grupo que representamos, y cuando no le tocó encontró, en mi o en el grupo que represento, todas las debilidades que creo tienen ellos y no nosotros.

¿Ahora están planteando ir por el medio, como propone Elisa Carrió?

Siempre en política hay que ser moderado, encontrar el consenso y saber cómo funciona el Estado. Las cosas extremas y a veces la obsecuencia, el famoso verso de la gobernabilidad para justificar cualquier cosa del oficialismo, o alguna posición extrema de obstrucción de la gestión de quien gobierna nunca lo compartí ni lo hice en mi posición legislativa.

Lo ubican en Moreno como una persona que siempre ha sido extrema, que no acompaña nada, que descalifica los gobiernos, de Mariano West, Festa y Mariel Fernández.

Es mentira, critico pero primeramente no individualizo, hago una crítica a una gestión de gobierno. Nunca dije ni me pongo en juez.

Siempre ha dicho la gestión es pésima, escandalosa, desastrosa. La gestión tiene una persona que encabeza la misma.

Pero no ataco a la persona, vos mencionás a la persona. Cuando son tan carentes o no tienen capacidad de explicar algo atacan a la persona. Siempre dije “no me gusta la gestión por esto, esto y esto”. Cuando fui legislador local y había un crédito que beneficiaba al Municipio lo he votado, nunca me opuse. Cuando fue el tema de la basura fui coherente, debatí y no me escondí atrás de una actitud obstruccionista sin debatir, he estado tres horas debatiendo un pliego y una modificación, he perdido pero nunca voté algo y después salí a predicar que estaba en contra, como han hecho algunos que son falsos opositores, votan una cosa y dicen otra, me entra la sospecha.

Creo que la propuesta que está haciendo es mirar hacia adelante, salir del internismo y darle valor a la interna que es la discusión en sí, que se ponga en eje cuales son las miradas estratégicas que puede tener una coalición de gobierno u oposición. En ese frente ¿Qué es lo que usted pretende en un año 2021? ¿No cree que hoy se tienen que cerrar algunas heridas e internismos para llegar a buenas propuestas electorales para que no sean solamente nombres que hacen a los pequeños quioscos que la política provee?

Estamos de acuerdo pero también las representaciones necesitan liderazgos y hay que asumir las consecuencias del sí o no, y de las críticas. He sido crítico pero a mí los dirigentes locales me saludan, jamás le falté el respeto a nadie individualmente.

Cuando me dice liderazgo, ¿usted siente que sigue siendo el líder de la oposición en Moreno?

Yo represento a un sector que me respeta, hemos hecho muy buenas elecciones. Muchos de los que dicen querer ocupar un lugar han hecho muy malas elecciones o han tenido desafortunadas apariciones cuando han pasado por un cuerpo legislativo. Hemos demostrado en 2017 y 2019 apertura, pero lamentablemente esa buena armonía que tiene que haber se termina al otro día de las elecciones, así entendemos que lo que buscaban era satisfacer sus deseos personales y no trabajar en conjunto.

Me parece que está en discusión si el liderazgo suyo o de su propuesta como vecinalista por el PRO es una propuesta ganadora. Creo que es válido que algunos digan “creo que Asseff ha tenido un buen ciclo político y debería acompañar a una propuesta que aspire a vencer y no solamente a hacer una buena elección”.

¿Por qué me van a mandar a mi casa a mí?

¿Cree que si alguien se presenta es para mandarlo a la casa? ¿Por qué usted no puede aportar la experiencia de los años?

De los que conozco que quieren ser ninguno se ha jugado en las medidas de la capacidad para encarar, es mi opinión, le puede gustar a uno que otro, pero tampoco vi el convencimiento que requiere la política, no han avanzado en absoluto. Pretenden acoplarse a algo que nosotros representamos para sacar un beneficio propio, jamás los vi en una actitud valiente o de representar a la sociedad. Cuando uno está en la oposición es muy difícil.

Los votos son del pueblo, no le pertenecen a nadie

¿Yo le dije que son míos? Le digo que me presento y voy para adelante, la gente después decide, deje que la gente decida. Algún dirigente tomando café hace elucubraciones, me critica a mí y después representa a una persona que hace 30 años está en política, no lo entiendo. Si usás la misma vara para mi persona también es para la otra. Con ese criterio Lula no hubiera sido nunca presidente, cinco veces candidato hasta que le tocó. La política es una carrera.

¿Va a pelear por la intendencia 2023?

A mí no me van a borrar cuatro loquitos que se sientan a tomar café, los que vienen a hacer análisis políticos cuando no los sigue nadie, he ido a reuniones donde no juntaban a más de 4. Usted me dice que soy extremo, no lo soy, he sido concejal y he hecho lo que tenía que hacer, no obstaculicé ni inventé denuncias, cuando tuve que dar la cara la di. ¿Los demás que hicieron? Quieren ser opositores, hablando en general, ¿Qué han hecho? Han pasado sin pena ni gloria, algunos han sido concejales muchísimos años ¿Qué armaron? ¿Quién los sigue? ¿Se piensan que la gente es tonta, que no se da cuenta que dicen una cosa y hacen otra? En nuestro caso hacemos lo que decimos, esa es la diferencia.

Ustedes son una franquicia importante, que por propio tendrá 17, yo puedo decir 13 por ciento propio. Ese espacio, lo conservador, la derecha, lo moderado, es un piso que está en discusión.

Mi papá fue Intendente terminó en el año 1995 y se lo recuerda a él, lo defiendo con mucho orgullo, por su buena gestión y su buen don de gente, a partir de ahí surgieron un montón de fuerzas políticas porque mi padre marcó una época en Moreno. O todas desaparecieron o fueron absorbidas por el oficialismo, es muy difícil pararse enfrente del peronismo local que tiene mucha fuerza, muchos dirigentes y hay un electorado proclive, no entiendo por qué en muchos casos. Moreno está destruido, las calles… nosotros hemos seguido adelante, jamás nos rendimos a las mieles del oficialismo, muchos se rindieron nombrando o pidiendo gente, incorporándose al oficialismo o al pseudo oficialismo que representa a alguien, la gente lo ve a eso.