No murió ningún trabajador municipal, tampoco un trabajador cooperativista

Esta mañana, alrededor de las 8 horas hubo un accidente en la intersección de Libertador y Sarmiento. Pasado el mediodía se propaga el rumor indicando el deceso de un trabajador municipal o de un cooperativista que integraba una cuadrilla y que estaba arriba del camión oficial, versión errónea y falsa que provocó algo más que alarma.

Desalambrar habló con Gabriela Santolaya. Ella fue testigo del suceso, quien asistió a un joven que cayó de la camioneta particular en la que viajaba, a quien no conocía, mucho menos la persona herida tenía vínculo con esa cuadrilla municipal.

«El pibe estaba parado en la caja del rodado cuando pierde el equilibrio y cae sobre el asfalto de Avenida Libertador. Segundos antes había cruzado por esa arteria, desde la calle Sarmiento, el camión municipal, cargado de ramas, que venía de hacer la limpieza en la zona de Paso del Rey y se dirigía hacia la cava. La secuencia e imagen fue dramática».

La cuadrilla municipal dirigida por Gabriela Santolaya tuvo como primer reacción frenar el tránsito vehicular. Inmediatamente contener al joven que perdía mucha sangre pero estaba consciente. Colocar con extremo cuidado una prenda municipal para detener la hemorragia. Se hace un llamado al 911 y concurre una ambulancia del SAME que traslada al herido hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Federico Delgado, ese sería el nombre y apellido del herido, ingresa a la guardia. Es atendido rápidamente. Cerca de las 18 horas el parte entregado a la familia fue positivo, el joven está pronto a recibir el alta. Incluso pudo hablar y agradecer a Gabriela Santolaya, trabajadora municipal, por la acción y reacción humana que ella tuvo al momento del accidente.

Hay un dato que aún no pudimos confirmar plenamente: ¿quienes viajaban en la camioneta, incluido Federico, integran o no una cooperativa de trabajo (Potenciar) perteneciente al MTL? ¿Tendrían o no asignada una contraprestación (limpieza de plazas) en la zona Sur de nuestro distrito?