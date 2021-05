El próximo 18 de mayo Leonardo Cóppola está convocado a explicar, sostener o comparecer. Su concejalía, período 2017 – 2021, lo tuvo en ejercicio de licencia sin goce de sueldo. Ese instrumento de alto uso en la política entró en seria discusión por parte de su fuerza política el año pasado. Dónde está, qué hace o por qué no reasume la banca que le dio el pueblo, preguntas que están planteadas para la cita en la Comisión de Legales. El legislador en uso de licencia ofrece una perspectiva que conserva el mejor diálogo que tiene hoy con el líder de Juntos por el Cambio, el Dr. Aníbal Asseff.

Como adelanto de la entrevista en el programa televisivo Quórum (jueves a las 21 horas por Canal 6 de Moreno), el hombre del PRO dice:

¿Qué puede pasar, a partir de su licencia, con la concejala Gisele Agostinelli?

Como hice yo seguirá adentro de la política, pero además seguirá con su banca en el Concejo Deliberante ya que no veo porque se tiene que levantar mi licencia. En un marco de discusión y en un lugar político, las decisiones son políticas. Acá no hay una razonabilidad en el sentido de voté a una persona y es quien debe estar, las listas son políticas y por supuesto que son elegidas, pero en mi criterio y pensamiento, hay que respetar los proyectos políticos más cuando los reemplazos son legales y corresponden. Yo creo que lo que aparece acá es la pregunta, cuan importante es el cargo para algunas personas. Para mí el cargo es lo de menos, yo no necesito un cargo para hacer política.

Habla sin alterar una coma de su planteo constructivo: como líder de un equipo tomó la decisión política de ceder el lugar a otra persona que integra la propuesta. Leonardo Cóppola reafirma que quiere encabezar la lista de Juntos por el Cambio y que, acompañado por Jorge Macri, en este año arranca su pelea para llegar a la intendencia en 2023… su licencia parece cosa juzgada.