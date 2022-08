«No nos podemos quedar quietos cuando el ajuste nos está pasando por arriba»

UN MILLÓN DE FIRMAS PARA INTENTAR FRENAR EL MEGA IMPACTO SOCIAL-

Los /as vecinos /as que circulan por la Plaza San Martín escuchan la propuesta y firman. Cerca de la mesa que tiene los folletos que brindan la información de la campaña de 1 millón de firmas, que se transformará en un proyecto para ser discutido en el Congreso, un afiche color amarillo tiene dos columnas rellenadas con fotos y precios, los mismos cortes de carne y sus valores de diciembre de 2019 y junio de 2022. Los porcentajes asustan, los bolsillos ya no aguantan.

Carolina Meza de Libres del Sur Moreno explica la búsqueda de congelar precios de los productos de la canasta básica y las tarifas, en el preciso momento en que el gobierno popular aplica un ajuste inocultable: «Estamos convencidos de que algo tenemos que hacer, nosotros no podemos quedarnos ni como organización social y política, ni los vecinos, ni las vecinas, ni todos nuestros compatriotas, quedarnos pasivamente viendo como el ajuste nos está pasando por arriba, es una situación crítica que atraviesa toda la sociedad no solo a los sectores vulnerables«.

El recorte en el gasto público ya está definido en 128 mil millones de pesos, toca salud, educación, viviendas, sin embargo no está en la agenda de debate y discusión

Nosotros al ajuste lo venimos denunciando desde principio de año cuando hicimos la consulta popular para que se investigue en realidad la deuda con el FMI. No planteábamos que esa deuda no se pagara, sino que la deuda era ilegítima y que se tenía que investigar y que se tenían que estudiar cuáles eran los términos de ese acuerdo. Sabíamos que el ajuste iba a recaer sobre nosotros. Sobre los trabajadores, sobre los desocupados, sobre las desocupadas, sobre quienes viven el día a día. El último dato del INDEC arrojó un 7, 4% de inflación en el mes de julio. sabemos que es aún mucho más porque en los comercios de cercanía, donde nosotros que hacemos el relevamiento la inflación siempre es superior, porque aquellos que no ganan un sueldo, que no pueden hacer una compra mensual a un hipermercado donde podés acceder a precios cuidados y hasta por ahí nomás, el laburante que hace changas, el que compra en comercios de cercanía lo atraviesa mucho más la inflación».

¿Este proyecto piensa juntar un millón de firmas y llevarlo al Congreso para que antes de fin de año se congelen los precios para 2023?

Sí, nosotros lo que estamos planteando es esta iniciativa popular de hacerla todo el mes, a nivel nacional, buscamos un millón de firmas como piso, esperamos superarlas. La gente se interesa, la gente está predispuesta a firmar, se involucra. Esperamos superarlo y la idea es lo que vos dijiste, que se trate en el Congreso y meterle un poco de presión al gobierno, que tomen medidas con la situación que estamos atravesando. Durante todo el mes vamos a estar en Plaza San Martín, pero después tenemos en las diferentes localidades del distrito, distintos puntos donde todos los vecinos y las vecinas se pueden acercar a firmar.