PROMESAS PARA JULIO –

¿Cuál es la respuesta política que tiene un gobierno local para no pagar la totalidad de los sueldos, como lo pide el Presidente de la Nación? El abismo separa la punta de la pirámide con el estrato burocrático inferior. Ayer las trabajadoras /es municipales de Niñez y Juventud cumplieron con la protesta, el ruidazo y encuentro en la cúpula con el Secretario de Gobierno.

Indira, trabajadora de la Subsecretaría de Niñez, detalló el contenido y las casi promesas: «En la reunión estuvieron presentes el Secretario de Gobierno «Beto» Conca, la Subsecretaria de Niñez Mariana Aráoz, representantes del gremio de ATE y dos compañeras de la Asamblea de Niñez y Juventud. No nos atendió la Intendenta, no se encontraba en ese momento. Lo que se pudo resolver respecto a monotributista que en las próximas semanas se comprometieron a efectuar los pagos, pero no pudieron especificar de qué meses, y respecto a los becarios tampoco no pudieron poner una fecha, lo que planteaban es que algunos becarios no trabajaron, nos comprometimos a que nosotros sabemos así que le vamos a presentar el listado nuevamente con todos los compañeros becarios que sabemos que están en la Subsecretarí. Y respecto a los trabajadores municipales algunos por la mañana estuvimos acercándonos a Niñez porque nos habían convocado durante el fin de semana y no sabíamos muy bien lo que iba a suceder, así que a algunos le hicieron firmar la planilla de asistencias lo cual se supone que el mes que viene cobraríamos la totalidad del salario eso es lo que garantizar firmar esa planilla, el mes pasado no nos permitieron firmar

Ahí está una de las claves ¿Por qué no pudieron firmar el mes pasado y que eso lleva a que se entienda por parte del Ejecutivo que no se trabajaron las horas correspondientes?

Si, es eso que te comentaba es una decisión arbitraria de lo que ellos entienden trabajar y que la discusión es que estamos trabajando de manera presencial, al menos la mayoría, pero ellas plantean que entienden de alguna manera que si trabajamos porque nos piden que demos cuenta del trabajo quincenalmente, pero a la vez plantean que no estamos trabajando como ellos desean de alguna manera, que quieren que estemos de alguna manera en la Subsecretaría exponiéndonos a nosotros mismos, a nuestras familias y la población con la que trabajamos, porque si hay cosas que las podemos resolver no tiene sentido que nos traslademos todos a una oficina que estamos hacinados, en las que a las 12 del mediodía nos quedamos sin agua, para ir a territorio sin los recursos necesarios.

Entonces, ¿en qué grado o punto de solución tiene lo que pasa en Niñez y Juventud?

Lo que proponen es que organicemos una guardia presencial, que estemos en territorio porque hicieron un protocolo con lo cual vamos a estar resguardados para asistir al lugar de trabajo, que fue en realidad lo que planteamos desde el primer momento, no es que nosotros no queremos acercarnos al domicilio o a la Secretaría, sino que primero hay un montón de cosas que podemos resolver de otra manera, mucho mejor, para evitar la circulación que es una cuestión de salud comunitaria, lo mismo que plantea el gobernador y el Presidente. Eso por un lado, pero sabemos que no contamos con los recursos necesarios en Niñez, porque nosotros trabajamos en una casa grande, muy linda, pero no deja de ser una casa en la que trabajamos casi 100 personas y que nos quedamos sin agua porque es insuficiente el tanque, tiene problemas eléctricos, y demás. Va por otro lado, las condiciones laborales en medio de una pandemia si podemos asegurar todo eso por supuesto podemos re pensar una modalidad presencial, en caso que lo requiera la situación que tengamos que abordar, de todas maneras es lo que está pasando porque las situaciones urgentes o lo que requieren un cara a cara u otro tipo de atención se le da respuesta. Para entregar mercadería muchas veces somos nosotros, los propios compañeros, con sus propios autos, los que se acercan a repartir mercadería porque sabemos que no da cubre todo el móvil que ofrece el municipio.

Conca o la Subsecretaria de Niñez, ¿argumentaron los por qué no pagan la totalidad de los sueldos?

No, en realidad no hay un argumento lógico, sólido y conciso que todavía nos hayan podido brindar respecto a esto, lo que plantean de alguna manera es marcar la diferencia aquellos compañeros que por la tarea asignada, que tienen que estar si o si en territorio o acercarse a la Secretaria que le parece injusto que nosotros cobremos productividad o lo mismo que esos compañeros. Nosotros lo que planteamos es que no nos pueden tocar el salario, no pueden nivelar para abajo sino para arriba, esos compañeros igual que los servicios de salud que hacen de manera presencial su trabajo tienen que cobrar el bono que otorga el gobierno porque son nombrados como servicio esencial, es lo que nombró por decreto el Presidente, nosotros no estamos nombrados como servicio esencial. Si de alguna manera consideran que somos servicio esencial, bueno tendrán que nombrarnos, tendrán que darnos el bono y tendremos que organizar las condiciones de trabajo para que podamos brindar la atención a la población

El bono de 5 mil pesos no lo cobró nadie

No, ni siquiera el personal de salud.