Sucedió el lunes por la tarde. La convocatoria tenía un bosquejo que adquirió relieves tras la marcha de mujeres organizadas que reclamaron en la puerta del Municipio. Representantes de ese colectivo mantienen una reunión con cuatro dirigentas – funcionarias: Gisele Coronel (Directora de Género), Josefina Díaz Ciarlo (concejal), Sandra Cruz (ex concejal hoy en la Defensoría del Pueblo bonaerense) y Débora Galán (ex concejal, actual diputada provincial). Son ellas quienes reciben el documento. Por la tarde se produce la cumbre de mujeres del Frente de Todos en el Teatro Roma (no estuvo presente la Intendenta):

Débora Galán recepta las consultas periodísticas sobre lo que produjo y dejó el gran encuentro feminista del Frente de Todos: «Claramente coincidimos con un montón de puntos planteados en el documento que recibimos junto a Gisele Coronel, Sandra Cruz y Josefina Díaz Ciarlo en el Kennedy. Recibimos a las compañeras de la Red Feminista de Moreno y obviamente coincidimos con mucho de los puntos que plantearon las compañeras porque entendemos que cualquier política pública de género hoy en día no alcanza porque en pandemia no podemos llegar a todos los hogares, a todos los territorios como nos gustaría, como somos las feministas y quienes trabajamos en género y diversidad que sabemos trabajar en red, que tejemos y hemos tejido con organizaciones, pero es imposible llegar y tampoco podemos por los resultados de cuatro años de gestión de ajuste en política de género, políticas de seguridad, que tienen que ver con acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia familiar, la violencia a mujeres, hacia las personas LGBT+. Ya veníamos hablando el fin de semana con algunas compañeras, con algunas dirigentas, con algunas organizaciones, para empezar a unir las fuerzas, a unir voluntades para trabajar desde el Frente de Todos de Moreno políticas públicas concretas que acompañen a la gestión»

La reunión del lunes, estuviste vos, Gisele Coronel y Josefina Diaz Ciarlo, fueron quienes recibieron a las representantes de la Red Feminista de Moreno ¿me decís esto?

Si, las recibimos nosotras junto a Gisele Coronel que es la Directora de Géneros del Municipio

Claro, te digo esto porque hablando con muchas dirigentas, compañeras, están pidiendo hace tiempo una reunión con la Intendenta y me pregunto porque no es posible esa reunión, no sería atinado que pueda recibir en una mesa grande, escuchar todas las voces para aunar esos esfuerzos que estás planteando

La Red Feminista se fue con una fecha y horario para una reunión con la Intendenta, el porque no se juntaron antes no me corresponde contestarlo porque desconozco, le corresponde a la Intendenta contestarlo. La realidad es que tampoco todas nos han contactado, a principio de la pandemia también sufrimos un impacto con tantos femicidios y también hubo un documento y también hubo una manifestación, y los reclamos también compartíamos un montón pero otros ya estaban concretados como era la emergencia provincial, la emergencia local, también hay una falta de comunicación entre las organizaciones feministas que no están de acuerdo con la gestión local, provincial y nacional y con las compañeras que ocupamos un lugar hoy en lugares estratégicos como funcionarias, como legisladoras, esto lo planteamos. Las mismas compañeras nos descalifican por los lugares que ocupamos, entonces pedimos paridad, pedimos sororidad, pedimos que más mujeres estén en lugar de poder y cuando las compañeras llegan las descalificamos o desconocemos el trabajo y la trayectoria y territorialidad que podemos tener.

Aunar esfuerzo, mostrar unidad y cohesión, cómo se traduce en más política

Venimos trabajando en un plan de acción para lo que es Moreno con la Defensoría a través de Sandra Cruz, con Josefina Díaz Ciarlo como responsable de la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante, yo en representación de la Legislatura y del lugar que ocupo hoy como consejera suplente en el Consejo de la Magistratura empecé a reunirme con Colegio de profesionales, con el Fiscal General, empezamos a tener datos que eso también es un reclamo de las feministas que integran esta Red y que nosotras también venimos reclamando desde nuestro lugares hace tiempo, no es que a hace 7 meses que no tenemos cifras, las cifras locales las venimos reclamando hace tiempo, eso también nosotras le planteamos a la gestión municipal que necesitamos activar ese Observatorio, nosotras también somos críticas para adentro pero la crítica es constructiva y venimos a aportar y fortalecer y brindar desde nuestros lugares herramientas para que desde la gestión se puedan erradicar las violencias, frenar los femicidios. También empezamos a analizar esos femicidios en qué contextos se dan, entonces este plan de acción se da en una primera etapa que es de diagnóstico, establecer estadísticas, cifras y empezar a abrir juego de a poco, tenemos lugares estratégicos donde ocupan compañeras en este momento y podemos aprovechar, pero lo aprovechamos si estamos todas juntas, unidas y tirando todas para un mismo lugar.

El Observatorio fue votado pero no está en función, es una crítica que no representa destrucción, lo están diciendo ustedes, así que eso me parece muy importante incluso lo que he charlado contigo este año en varias oportunidades ¿Por qué no se aplica la Ley Micaela que tiene que ver con algo cultural, formativo en las instituciones públicas, que puedan tener un camino sobre perspectiva de género, no es esto una cuestión de presupuesto, en parte también lo es, pero también lo has dicho vos, es una decisión de voluntad política?

Así es, y como voluntad política que tomo y todas las compañeras que nos juntamos ayer somos del Frente de Todos y representamos distintos espacios siempre vamos a acompañar la gestión desde el lugar de la solución, no nos vamos a poner del lado del frente tirando piedras porque así no vamos a resolver nada y si hay una cuestión de voluntad política que por ahí no se ve donde, bueno nosotras vamos a estar para sanar un poco el camino, para poder brindar herramientas cuando no las encuentran. Ayer recibimos a la Red de organizaciones feministas con Sandra (Cruz) que no somos parte de la gestión pero representamos lugares de poder pero respaldando a las compañeras porque también sentimos que están atacando la gestión de una compañera mujer, una Red Feminista, digo con esto no queremos victimizarla a la Intendenta ni a nosotras por ser mujeres, todo lo contrario. La Intendenta tiene la fuerza suficiente para defenderse sola. En un contexto de pandemia donde las compañeras que están a cargo del área de Género, nosotras como Defensoría y Legislatura, no somos un invento, venimos también de organizaciones territoriales, con organizaciones que trabajamos, que articulamos, ayer nos conocíamos casi todas tanto en el Kennedy como en el Roma, entonces atacar a una Intendenta en un contexto de pandemia con una cuestión de género nos parece un golpe bajo, pero más allá de eso tomamos todas las propuestas que recibimos en ese documento porque muchas de ellas ya la estábamos trabajando en este plan de acción que te estaba contando, que estamos elaborándolo para presentarlo lo antes posible. Sucede que no se escribe algo y se presenta, hay que hacer un diagnóstico, hay que tener las estadísticas, hay que ver el grado de factibilidad que tiene, hay que conversar con los Ministerios para ver que tipo de recursos tenemos, con el Poder Judicial, con el Poder Público Fiscal, con la misma Intendenta, entonces no es burocracia es hacer las cosas bien

En la gestión municipal anterior había referentas en comisarías, mujeres que acompañaban a quienes llegaban a realizar las denuncias, ¿están ahora?

Las referentes todavía están, pero en contexto de pandemia creo que no atienden como los días y horarios que tenían, que no eran todos los días, no era un horario extenso. Ese tipo de programas también lo vamos a discutir para ver como podemos reforzar aún más en pandemia. Ayer nos sinceramos un montón y también le planteamos a la gestión que es necesario también que sepamos todos los recursos que tiene la Municipalidad y si no tiene alguno que nosotras vamos a salir a pelear las herramientas que se necesitan. Pero en este caso puntual las referentes de comisarías tengo entendido que están trabajando muy poquito, casi nada y ese también es un reclamo que se viene dando en la atención en comisaría cuando van a hacer la denuncia las mujeres.