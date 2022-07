«No pedimos la unidad de la dirigencia política sino la del campo popular y la clase trabajadora»

«Que se escuche la más maravillosa música que se llevó el General Perón en sus oídos, que es el canto de este pueblo hermoso que tenemos acá«. Así arrancó su discurso Mariel Fernández, la primer frase expresada con sentimiento y mucha fuerza, en el cierre del Congreso del Movimiento Evita el pasado 9 de julio.

El discurso de La Capitana tuvo enormes definiciones, conceptos políticos que la proyectan más allá de las fronteras de Moreno. Mariel Fernández es la Intendenta de Moreno y Vicepresidenta 2ª del PJ bonaerense.

1- «Un día decidí que mi mejor paisaje eran mis compañeros /as que luchaban, y por eso razón tengo la tranquilidad que no necesitamos mayor reconocimiento que el encontrarnos frente a frente con otros compañeros /as y compañeres, que saben de donde venimos, de nuestra lucha y de nuestra historia. Sabemos reconocernos en la mirada, en el abrazo, yo no necesito más que eso».

2- «En aquel 17 de octubre donde los trabajadores /as decidieron que nazca el peronismo y que el General Perón sea su estrategia de construcción política y de poder para todos los trabajadores, el General tuvo que volver y hablar ante esa masa de compañeros /as, que se fueron seguros y convencidos cuando escucharon que ahí estaba el General, firme, comprometiéndose con ellos también. Esa fue la estrategia de los trabajadores argentinos y de los movimientos sociales. Que nadie se equivoque, los movimientos sociales son la estrategia de los trabajadores sin derechos de esta época; son la estrategia de los trabajadores de la economía popular que se negaron a renunciar a su identidad como trabajadores, porque siempre nos apoyamos en las luchas anteriores. Por eso es el hilo celeste y blanco de nuestra historia«.

3- «Los trabajadores de la economía popular decidieron hace un par de años que iban a crear su propio sindicato porque trabajaban, porque veían cómo iban a ver como ponían el plato de comida sobre la mesa, porque nos juntábamos para ver cómo resolvíamos la educación, el trabajo, el cuidado de nuestros niños /as, y a eso le pusimos un nombre que es economía popular. Tenemos que seguir trabajando, conceptualizando, para que sea reconocida como trabajo».

4- «Cuando discutimos todos estos días sobre la unidad, no nos confundamos compañeros /as porque nosotros no pedimos la unidad de la dirigencia política sino la unidad del campo nacional y popular, pedimos la unidad de la clase trabajadora con este nueva composición; pedimos la unidad de la organización del movimiento obrero, que nos abrace y entienda a los trabajadores de la economía popular. Pedimos la unidad con la industria nacional, con las pymes, con los pueblos originarios. Esa es la unidad que a nosotros /as nos importa porque es la única que sirve para pensar en una patria que nos incluya a todos y a todas.

5- «Este Congreso del Movimiento Evita debe servir, entre otras cosas, en este tema tan debatido en nuestro país como es el trabajo, pero es algo que no lo podemos solos, lo tenemos que hacer con los empresarios nacionales, con la dirigencia de los movimientos sociales, y Juan Grabois está haciendo un gran aporte en ese sentido. Necesitamos pensar esta mesa del trabajo con intelectuales que trabajen al servicio del pueblo; necesitamos pensar el trabajo con las personas que tienen mayores responsabilidades políticas. No existe la clase política, yo no soy política y ninguno de los que está acá, somos trabajadores /as con grandes responsabilidades políticas. Son dos cosas distintas».

6- «La política es para representar intereses, y nosotras /os representamos los intereses de los más humildes, de las más humildes de nuestra patria. Por eso tengo fe que la discusión va por ahí, tengo fe en lo que hemos construido, tengo fe en la unidad, en todos los movimientos populares y tengo una profunda fe en nuestra conducción del Movimiento Evita, en Emilio Pérsico. Es nuestra conducción porque cuando digo que no necesitamos el reconocimiento de nadie más, cuando lo miró a él encuentro a un compañero, encuentro la historia de toda la militancia de los años ’70, encuentro a los compañeros que dieron la vida por la causa justa, y no necesito más, no necesitamos más«.

7- «Hoy estamos celebrando el día de nuestra independencia, y eso se logró únicamente cuando todos los grupos, todos los espacios de cada rincón de nuestro país se unieron, recién ahí se pudo lograr la Independencia de nuestro pueblo. Sigamos luchando por la independencia económica, por la soberanía alimentaria, por nuestra independencia política. Nosotros no bajamos los brazos porque no podemos, porque tenemos que seguir buscando soluciones para los más humildes de nuestra patria«.

8- «Para nosotros hay 2023 porque acá está el fuego sagrado, está la historia del movimiento obrero, están mis compañeros que no renuncian ni un poquito así«.