«No podemos caminar tranquilos, ni las maestras pueden ir a la escuela por tanta inseguridad»

En la Sociedad de Fomento de Cortejarena se produjo está tarde la reunión de vecinos /as autoconvocados /as. Ni funcionarios /as presentes, solo y no menor, nn histórico referente barrial / seguridad, como Carlos Carrizo se presentó como enviado por el gobierno de Mariel Fernández. Ni funcionarios ni delegados /as

«Tiroteos en la calle, que se estén matando los vendedores de droga, el peligro por los motochorros. Entraderas, el miedo a caminar»

La reunión permitió conformar el Foro de Seguridad de La Reja – Cortejarena.