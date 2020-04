0 shares







LA NONA Y EL LISTADO DE GERIÁTRICOS –

Una de las funciones que el Concejo Deliberante debe cumplir es la de controlar al Poder Ejecutivo. Esa misión, desdeñada o negociada por años, no puede convertirse en «método positivo» en momentos de crisis. Traducido: si la información es poder por qué un sector se reserva la suma del mismo para exponer que representa el todo.

Carola Hernández fue Administradora General del IMDEL en la administración Festa. Llegó a ese puesto tras pedir licencia como concejal. Al terminar el gobierno del ex intendente regresa a la banca. Es una de las cuatro ediles que «insiste» en obtener respuestas de Ana Cabaña, Secretaria de Salud:

¿Puede definir, políticamente, lo que hoy no pasó en la sesión frustrada por la gran parte del Frente de Todos?

Una definición concreta creo que tiene que ver con nuestro rol de concejales. La realidad es que hicimos un pedido de informe a la Secretaría de Salud respecto de los sucesos ocurridos en el geriátrico La Nona que tenía que ver con el trato a los adultos mayores, lo que pasó en su momento con el Subsecretario, la falta de información, el protocolo, fueron muchas circunstancias que desataron un estallido social terrible. Más allá de la intencionalidad de los medios o no, sabemos cómo operan también, creíamos correcto que como concejales, teniendo las herramientas, que se den las explicaciones y que se lleve tranquilidad al pueblo de Moreno sobre los protocolos que se vienen utilizando con respecto a la pandemia que afecta a nivel mundial.

Pero no fueron a debatir

No, no hubo un debate, no hubo quórum, se presentaron los 8 concejales de Cambiemos y los 4 del Frente de Todos que presentamos el proyecto.

Se puede decir desde el oficialismo que ustedes son funcionales a Cambiemos? El oficialismo puede pensar que no quiere hacerle el juego a Cambiemos y que ustedes, concejales de Festa, entran en esa dinámica de oposición que busca sacar tajada en un momento crítico

Somos concejales del Frente de Todos y entendemos la diversidad que tiene este frente, fuimos elegidos por el pueblo en el 2017 y con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie puede decir que somos o no funcionales, tenemos una conducción a nivel nacional y obviamente a nivel local. El proyecto lo armamos nosotros, lo estuvimos charlando y lo presentamos con los compañeros. Pertenecemos a un espacio, pueden decir que somos funcionales pero, cuando pasó lo mismo con los compañeros que fueron despedidos, los que presentamos el proyecto y acompañamos fuimos nosotros y dimos quórum. Hubo una necesidad de un pedido de informe, es claro y tiene que ver con respuestas al pueblo sobre lo que viene sucediendo. No son respuestas solamente a los concejales que también escasea, la información uno la tiene que estar solicitando y pidiendo. Somos representantes del pueblo y uno tiene que hacerlo valer, mas allá de las actividades que cada concejal lleve adelante. Sé que cada uno está trabajando, pero en estas cuestiones tenemos que ser rígidos, no podemos hacer silencio frente a una demanda. Si eso define ser funcional a Cambiemos la verdad es que creo que no es correcto, primero porque el proyecto lo presentamos nosotros, segundo si hubiera un proyecto similar presentado por Cambiemos se verá. si nos quedamos en la intencionalidad la realidad se desvirtúa, nuestra intención es obtener un informe sobre los sucesos ocurridos.

AUDIO 1

Las prácticas siguen degradando la función del Concejo Deliberante

Como concejales generamos un vínculo con la población, no es que venimos de un paracaídas y de pronto llegamos al Concejo. Tenemos un vínculo con la gente y ellos nos escriben y nos piden respuestas, solemos consultar. Lo de la pandemia genera mucha psicosis, aparecen casos, que la ambulancia no llega, que el protocolo, son respuestas que necesitamos tener para bancar a la población. Ese rol nuestro es fundamental, mas allá de la proyección de decretos que podemos ir armando, tenemos un rol político y social que tiene que ver con la contención hoy en día.

Lo que está claro es que esa degradación a la que me referí durante tanto tiempo en la gestión de Festa se extiende en la gestión de Mariel Fernández. Los concejales no pueden hacer el trabajo de concejales, pueden salir a hacer que se respeten las distancias, preparar una olla popular, que está fantástico, pero también tienen que discutir proyectos, encontrar información, controlar al Ejecutivo, que fue lo que se propuso en campaña y luego entregar el resultado a la sociedad y no se está haciendo, ni antes ni ahora

Eso es cuando te decía al principio que, al menos yo Carola, tenemos una proposición que tiene que ver con ser representantes del pueblo. Hay cosas que si están bien se dirán y si están mal se discutirán, uno no puede ser funcional a lo que se haga mal, si está mal se tiene que discutir y emplear una nueva metodología. Nosotros traemos en la mochila, que también es bueno, una experiencia con gestión. Cuando tuvimos la reunión con Mariel con todos los concejales, si es que hablan de intencionalidades, cuando tomé la palabra tiré distintas acciones que se podían llevar adelante y no fue simplemente poner palos en la rueda. Nuestra intencionalidad era brindar herramientas que quizás tenemos como experiencia para facilitar y aportar a todo lo que está pasando. Si no somos necesarios en ese aporte también tiene que quedar claro. Me parece que lo que quiere hacer en realidad el peronismo tiene que ver con acompañar brindando herramientas. Nosotros también trabajamos en el territorio, no digo que los movimientos sociales no lo hagan, también lo hacen, pero hay un montón de actores que paliaron los cuatro años de Macri y Vidal. Nosotros nos pusimos al frente y nunca nos corrimos del lado de Cristina. Fuimos sobrellevando estas medidas que generaron hambre, desempleo, ahí estuvimos. En este caso pasa lo mismo, no nos vamos a correr del lugar, implique lo que implique, tenemos una función y me parece que ese rol se lo debemos al pueblo que nos votó.

AUDIO 2

Hay una oportunidad entendiendo cuales son los grupos de riesgo, los abuelos/as, ¿Qué geriátricos hay en Moreno? A partir de lo que sucedió en el geriátrico La Nona, no es solamente la gestión de Mariel Fernández es la de ustedes, se tiene que explicar, más aún con lo que pasó en Capital Federal

Eso fue lo que desencadenó todo, estoy mirando los medios nacionales y te das cuenta la cantidad de geriátricos en los que sucedió algo similar. Esto desencadena una acción que después se puede dar en todos los ámbitos de Argentina, pero siempre tenemos la suerte de que pase en Moreno, es una alerta. ¿Qué va a pasar con el resto de los geriátricos? ¿Qué pasa con los abuelos trasladados? ¿Cómo es el seguimiento de los familiares? ¿Y de los abuelos que se fueron a la casa? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? No es solamente eso, si hablamos de adultos mayores en general, una de las preocupaciones más grandes es el corte de luz, sabemos que los centros de jubilados lo sostienen con eventos que ellos mismos hacen, se está generando una deuda aunque ahora no se la van a cortar ¿Qué medidas podemos tomar desde el Legislativo para acompañar eso? Si bien hay un decreto nacional que cubre a los Clubes Barriales y Sociedades de Fomento, ¿Cómo acompañamos desde el rol que tenemos brindando las herramientas que necesitamos? La pandemia nos pasa a todos, no solamente al Ejecutivo. El hambre va a llegar a todos no solamente al Ejecutivo. Tenemos que buscar el momento, la herramienta para que nos pongamos de acuerdo para ver como en conjunto y con todos, como bien dice el Frente, para paliar esta situación.

AUDIO 3

Un aporte que podrían hacer ustedes que estuvieron en el gobierno ¿cuántos geriátricos habilitados había en la gestión de Festa?

Si, tomo el aporte, es algo a tener en cuenta, los geriátricos, centros de Jubilados, qué relación tiene PAMI y con cuantos. Es un trabajo que estamos tratando de realizar para aportar.

PAMI tiene convenio con un solo geriátrico en Moreno

Exactamente, con uno solo.