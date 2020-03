3 shares







ANTES DE TODO (CORONAVIRUS) YA NO HABÍA CLASES –

Barrio, comunidades, madres y la organización El Arca. En la Provincia, administración Vidal, surte efecto la acción política, social, educativa y judicial, el derecho para acceder a la educación gratuita y obligatoria. Arranca la construcción y en el MIENTRAS TANTO se colocan doce aulas modulares. La obra quedó paralizada mientras que las estructuras PROVISORIAS tienen filtraciones en los techos, problemas en sanitarios y cocina, en algunos de los rectángulos de metal no arranca el aire el acondicionado. El sistema eléctrico es insuficiente y el agua no sube al tanque. De nueve días hábiles sólo en tres hubo dictado normal y fueron madres y padres que pusieron el límite.

Laura habla del proceso 2020 y qué ocurrió con niños /as que soportaron el calor dentro de una caja (container) y sin calefacción: «

Desde que comenzó el año han tenido tres (3) días de clases porque tenemos problemas con el aires acondicionado y los chicos no pueden asistir porque hace mucho calor, también hay goteras, también es un problema cuando llueve que se electrifica afuera. Hasta ahora la verdad mal.

¿Alguien explicó por qué no sé arreglo un aire acondicionado para empezar?

Mirá, Basani, es la que se tiene que encargar de eso, nosotros hicimos una nota para el Consejo Escolar, que justamente hoy tendríamos que haber llevado, pero me avisaron que no había nadie y esperamos para mañana o el pasado. Según Basani el Consejo no le paga lo que debe, pero es el Municipio el que alquila las aulas modulares y no se sabe si el Consejo nos va a dar una solución. El baño de los varones por ejemplo tiene goteras, algunos están descompuestos y tampoco han venido a arreglar, supuestamente desde los directivos ya se hizo el reclamo pero hasta ahora nada.

AUDIO 1

Los niños /as de la Primaria N° 84 asisten a clases a esas cajas modulares acondicionadas, ¿y la obra?

Estaba parada, hace una semana comenzaron a traer cosas porque hicieron una asamblea en La Plata, con El Arca, la ONG que va y algunos padres que representan. En la asamblea se ha hablado del camino también ya que cuando llueve es un desastre y no se puede transitar, HAY que extender el asfalto de la calle Portugal.

Es decir, que tienen que continuar la obra de la calle Portugal para que esa escuela tenga un acceso digno

Así mismo.

AUDIO 2

Contame por qué, antes del coronavirus, las clases se suspendieron

Desde que empezaron las clases solo tuvieron tres (3) días. Hubo un chico descompuesto y por ese motivo se paró. Los inspectores se fueron a la Primaria y querían obligar a las profesoras que den clases pero nosotros como padres nos podemos mandar a nuestros hijos a una lata de 40 grados porque se descomponen los chicos.

AUDIO 3

Consejo Escolar tiene registro de este problema, digo, aulas modulares sin aire acondicionado, sin agua, con problemas en baños y filtraciones de techos

Nosotros como padres vamos a llevar nuestra queja al Consejo Escolar, vamos a juntar firmas porque al reclamo que hace la directora no le dan bola y vamos a ver si a nosotros nos dan un poco de atención. Porque la empresa tendría que haber venido la semana pasada a arreglar los aires, las goteras, las placas de las cocinas, las cañerías del gas que están todas mal.