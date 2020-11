0 shares







PRIMARIA N° 8 Y SECUNDARIA N° 32 –

Imprudente aquel o aquella que emita una palabra que descalifica. Es de elevado uso y consumo cuando el «progresismo manda». Para Enrique Elías ese modo despectivo no puede aplicarse. Puso todo antes de Sandra y Rubén y tras los asesinatos laborales fue protagonista de las grandes jornadas de lucha, Acampe, Morenazo, etc.

Noviembre de 2020. Nos sentamos a metros de una escuela nueva que se mirá pero no se abre. Llega un compañero de Enrique que pudo conseguir dos sillas. El muro perimetral que se levantó luego de la pelea en el patio de las bandas narcos es algo más que simbólico:

Venís todos los días. ¿presencialidad puede funcionar si la Provincia dice vamos a la nueva normalidad o te parece que es un acto de sobreactuación en nombre de cierta inclusión educativa?

Para empezar que haya una escuela en este punto del mapa de Moreno que es Trujui, Villa Nueva, es como tener hambre y que te rodeen con mesas de comidas todo el tiempo y no podés tocarlo pero es tu derecho y eso es muy doloroso. La nueva normalidad tendría que ser con justicia, que nuestros derechos sean accesibles, no solo accesibles sino que lo podamos vivir y no puede haber normalidad con las escuelas como están, la situación en la que están, esto está abandonado desde el año 2015

¿Está abandonado? ¿Tiene mantenimiento?

No tiene mantenimiento y las escuelas que estuvieron funcionando también están sin mantenimiento como en el caso de la primaria N°8 y Secundaria 32.

Pero, tenemos el edificio nuevo sin usar

Exacto

Los compañeros/as de trabajo están viendo una estructura terminada prácticamente pero no la pueden tocar, no pueden ingresar ¿por qué si estamos hablando de 5 años y no se puede abrir la escuela?

Cinco años, terrible. Pasaron gestiones, se judicializó por reclamo de pagos que no fueron hechos y en eso pasó toda la intervención de Vidal diciendo que esto se iba a solucionar, se iba a ver, que ya estaba a un paso, visita de muchísimos funcionarios de la Provincia, pasaron todos, recorrieron, hicieron cuentas, anotaron gastaron papel y tinta y nunca más pasaron y está judicializada la obra de la escuela. Creo que es una decisión política, tendría que ser con una gestión que se dice nacional y popular de poder levantar esto, obviamente no se puede intervenir un poder sobre otro en la justicia pero hay cuestiones claras como las cuentas, las administraciones, los pagos, que eso si debería ser algo claro y la decisión política donde se reparten, donde se destinan los recursos

Te preguntaba si con estos patios que tenemos, si la Provincia dice que hay que conectar a esos chicos que no tuvieron muchas posibilidades de la continuidad pedagógica ¿se puede hacer?

Primero, nosotros tenemos una situación muy especial, tenemos un muro perimetral, no fue hecho por una cuestión de estética yo creo que en ninguna escuela y quienes promocionan las libertades quieren que haya muros, los muros fueron de contención. En los árboles que nos rodean todavía hay impactos de bala que tiene que ver con la falta de presencia del Estado en el espacio de desarrollo cultural y promover el derecho ¿a qué quiero llegar con todo esto? Se puede utilizar el patio pero no es la situación, nosotros no podemos naturalizar la injusticia. Podemos hacer un esfuerzo extraordinario de venir a los patios pero pasa que estamos cansados de esfuerzos extraordinarios en este lugar del mapa

Estás diciendo que es riesgoso para la integridad física de un niño/a estar en el patio

Si

Porque se hizo el muro y porque las bandas narcos, cuando vos hablás de los árboles y las paredes, es que se cagaron a tiros acá

Se cagaron a tiros, pero hubo condiciones que fueron cambiando que tiene que ver con la presencia de la comunidad, la presencia en la toma de decisiones. Ese barrio que sufre la violencia de forma cotidiana se pudo organizar, se hizo un muro, el barrio en su totalidad apoya las actividades de la comunidad. Cuando empezó la pandemia la primera parte de la pandemia del hambre, la gente se organizó, atrás tuyo hay troncos que son vestigios de las ollas populares, debajo de estos árboles ¿Por qué debajo de un árbol haciendo la olla popular? ¿Por qué es pintoresco? ¿Por qué vende más? No, porque la escuela N°8, la cocina no tiene gas, no funciona la cocina, no funcionaba en plena pandemia

¿Se arregló?

No, no se arregló

Estamos en noviembre

Entonces también si uno pasa la noche, yo creo no, pero en algunos casos algunos tienen que pasar titilan todas las luces de las escuelas, no funciona la parte eléctrica, los baños no tienen mantenimiento. Hace un rato para poder hacer el programa fuimos a buscar dos sillas, prácticamente tuvimos que buscar en algún lado una silla que esté bien porque están vacíos los salones, no tienen mobiliario. Ahora, las condiciones fueron cambiando por la organización de la gente, más seguridad en el barrio con todo lo que vivimos en Villa Nueva tiene que ver con la organización popular, los vecinos ya no dejan que pasen cosas y menos en la escuela, no necesitamos 5 patrulleros, tuvimos tres meses unidades tácticas de la Provincia, las famosas camionetas del G-20 estuvieron estacionada tres meses en la puerta de la escuela, los chicos nuestros salían al patio con un cuerpo de infantería atrás, eso lo tuvimos acá, no es necesaria esa presencia porque la organización popular y la pelea por esos derechos y lograr esos derechos hace que se fortalezca la seguridad

Es muy necesario que charlemos de Escuelas a la Obra, era los puntos esenciales que lanzaba Kicillof que había sido la pelea del Morenazo y estoy charlando aquí contigo que conocés el territorio, las historias, las violencias, la construcción popular y esta escuela no tiene gas, esta escuela no tiene mantenimiento, esta escuela no tiene mobiliario ¿qué carajo pasó para que no haya gas, no haya mobiliario, no haya mantenimiento? Porque claro que en el medio de la pandemia hubo que tomar recaudos, pero estoy hablando que no esta lo mínimo ¿se llevaron el mobiliario, se rompió la chancha, qué paso?

La pandemia demostró un montón de cosas, estructurales también, la falta de mantenimiento las escuelas o lo poco que se hizo o lo mucho. El Morenazo como nombraste vos hizo que las comunidades intervengan colectiva para que se puedan llevar adelante obras que nunca se hicieron, nunca se había invertido tanta guita por la lucha popular. La pandemia lo que llevó fue priorizar en este caso la vida, el hambre, pero no podemos ahora pensar que levantar la pandemia, que se vuelva a la escuela, hay cosas que no se hicieron porque se priorizaron la vida, la olla popular, pero hay algo que es verdad no se puede tapar el sol con un dedito ni con las manos y es las condiciones en la que están las escuelas de Moreno, falta mucho, no están las condiciones para que se pueda empezar

Escuelas a la Obra pregunté ¿qué pasó en esta escuela, que se hizo acá?

Acá prácticamente no se avanzó. Bueno, hay una cosa para hacer muy sencillo. Aislamiento, distancia social, volver a las escuelas ¿no será hora que si esas cosas no se cumplen volveremos nosotros también a las calles, organizarnos? Lo que pasó con el Morenazo fue hace poco y eso lo vivimos en carne propia, lo viven los pibes y está latente, así que para el poder político de todos los gobierno, Villa Nueva pasa por todas las miserias pero acumula conocimiento. La organización popular perdura en el tiempo esa es nuestra carta, esto es Villa Nueva y creo que el Morenazo no se apagó porque hay mucha dignidad.