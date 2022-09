«No puede ser un funcionario municipal parte de las cooperativas que lleva Mariel»

Tiene historia, experiencia, nombres y votos. Por eso no niega que allegados de Javier Milei buscaron acercarse a Claudia Asseff que, con diplomacia, agradece la intención pero no cierre nada. En este año, luego de un largo tiempo de presencia en el Concejo Deliberante, analiza el presente y el porvenir sin descartar nada: «Respeto todos los partidos políticos y sus ideas, también plasmo las personales. Cada vez que me oponía desde la banca a una cuestión, trasladaba atrás una propuesta distinta que para mí era la que tenía que ser. De hecho, en todas las apreciaciones que he realizado o en las propuestas que he llevado adelante, muchas se están haciendo ahora. O sea que mi agenda legislativa se ha llevado en asfalto, en obras, en defensa de los derechos de la sociedad, tanto sea en las escuelas como ahora en este tema. Porque a mí lo que me interesa es la gente, mi socia es la gente»

¿Qué extrañás del Concejo Deliberante?

En realidad, extrañé la dinámica y una dedicación exclusiva que yo le he dado desde mi vida personal, he hipotecado el tiempo que es lo que no vuelve. Extraño la dinámica, estoy en el temario, en las cuestiones que hacen a los temas. Tomé distancia de ver, tanto tiempo, tanta dedicación y que no se traslada a la sociedad. Una cuestión que hoy es que no leo en profundidad los temas públicos, como lo hice siempre. El expediente es lo que te marca la regularidad o irregularidad de muchos de ellos, la forma que se llevó adelante, para qué es una tarea legislativa.

¿Te da mayor fortaleza decir ‘quiero pelear mi intendencia? ¿Estás en ese punto vos?

En realidad, uno es candidato siempre, creo yo. Yo creo que tengo mucho para dar y puedo darlo en cualquier lado.

¿Con quién te sentís cómoda dentro de Juntos? ¿Con Santilli?

En realidad, creo que todos son potenciables en lo que hablan o se expresan, pero no hay una línea definida. Me parece bien, Santilli es un candidato formado, conocedor, ha tenido gestión y eso lo puede demostrar. Y yo creo que lo más importante es la idoneidad para llevar adelante la gestión, que a veces no se ve o se carece en el territorio y en otros lados. Yo he sido muy crítica de aquellas personas que han logrado cargos legislativos nacionales o provinciales, porque no tienen territorio.

¿Te molesta cuándo se dice la histórica oposición asseffista funcional a los oficialismos?

No. Funcional es una palabra que no cabe, que no sabe nada. Y creo que son chicanas políticas para posicionarse otros porque no tiene nada. Entonces la crítica hace que los eleve en una cuestión de las redes. Yo no trabajo en las redes, trabajo silenciosamente, lo que me interesa es el contacto con la gente y tratar de resolver las cuestiones que más los lastiman. Porque eso también, una de las cosas que yo me llevo con dolor es la impotencia de no poder ayudar más. Con un oficialismo en estos años, por ejemplo, cuando yo estuve, cuando empezó la pandemia, cuando empezó esta gestión, donde he sido y he marcado propuestas desde el Comité de Crisis, desde todos los temas de la pandemia, desde los temas de cómo llevar adelante una gestión, corregir lo del Concejo Deliberante. Pero yo siempre fui positiva, soy una persona de fe, y lo que me interesa es que las cosas salgan adelante, puedo marcar errores enormes políticos de la actual gestión, cantidad de cambio de funcionarios, funcionarios que uno alertó que eran arte y parte de las cooperativas de Mariel Fernández. No puede ser un funcionario municipal parte de las cooperativas que lleva Mariel. Mucho conflicto de intereses.

¿Cuál es la crisis que observás?

La decadencia del sistema político, donde ha entrado mucha gente en todos los aspectos sin tener la vocación política verdadera. ¿Qué es la vocación política? Estar en los temas de la sociedad, no estar en los temas personales o particulares. Segundo, estudiar los temas. Y tercero, expresarlos en el ámbito que corresponde. El parlamento es para eso, tanto sea local, provincial o nacional, es para hablar, es para expresarse.

Me sorprende que vos no me digas voy a pelear la intendencia.

No sé, vamos a ver más adelante. Hoy no te lo puedo decir. Hoy por hoy, yo estoy trabajando con una distancia desde lo público partidario, pero si trabajando en función de un cambio.

¿Soñás con un cambio verdadero para Moreno?

Yo sueño que se puede lograr. Nosotros con un montón de gente que hay, porque tenemos varios factores, primero la pertenencia distrital y la historia que no es mala, porque la experiencia es intransferible, el conocimiento es intransferible. Yo hablo con cualquiera y hay respeto, porque me lo he ganado y porque lo he llevado adelante con los demás, eso sobre todas las cosas. Y segundo, el conocimiento de las necesidades y de las posibles situaciones, porque tenemos un distrito riquísimo, bien ubicado, con ventajas comparativas, hemos sido aportantes de un montón de cosas que nadie sabe, que nadie entiende, desde parques industriales, desde temas que tienen que ver legadas con la Provincia, con la Nación. Porque queremos el progreso para nuestro distrito, yo como hija de intendente que he mamado en casa la política, sabemos que con buenas gestiones se puede llevar adelante muchas mejoras que hoy carecemos, de estos años enormes. Mariel Fernández cuenta con una ventaja, le tiran plata todos los meses en el año que es casi el 50% de un presupuesto.