«No pueden seguir vulnerando nuestros derechos como atletas»

El pasado mes de mayo la destacada atleta paralímpica de la Selección Argentina y del Centro de Discapacitados de La Matanza (CEDIMA), Lucía Montenegro, oriunda de Moreno, quedó fuera del torneo Grand Prix por negligencia de Carlos Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Argentino.

Lucía Montenegro es una joven atleta de 20 años que forma parte de la Selección Argentina de Atletismo Adaptado, desde hace ya casi siete años. Se encontró con la suspensión de su participación en uno de los tres torneos por los cuales viajó hasta Suiza junto a Pablo Fornari, su entrenador.

“Hacer este viaje fue muy complicado. Estuvimos en Suiza durante 19 días, después de hacer una colecta para recaudar dinero para poder ir, sino no llegábamos porque me lo tenía que bancar yo al viaje. Llegamos con mi entrenador muy contentos porque el camino no fue fácil, no solo por la plata sino también por la pandemia. Hasta último momento no sabíamos si íbamos a poder viajar o no”, compartió Lucía.

La velocista morenense arribó al país europeo y comenzó a entrenarse para conseguir la marca que le permita estar en los juegos de Tokio 2021. Sin embargo, poco tiempo después de su llegada, el Comité Paralímpico Internacional le informa que no podía participar del Grand Prix, debido a que Carlos Rodríguez envió un mail en el cual manifestaba un conflicto con el entrenador de la joven y que no avalaba la participación de la atleta en dicho torneo.

A raíz de esta situación, Débora Galán, diputada provincial del Frente Renovador en el Frente de Todos, presentó un proyecto de REPUDIO, manifestando desagrado y preocupación con el accionar de Carlos Rodríguez, actual Presidente del Comité Paralímpico Argentino como de la Federación de Deportes en silla de ruedas. Brindando total apoyo a la atleta y a su entrenador. “Considero totalmente injusto que un problema personal o interno, sumado a la arbitrariedad de una persona, termine perjudicando la participación de una deportista destacada que representa no solo a nuestra provincia, sino el país”, argumenta textualmente la diputada.

Si bien desde la organización del torneo se le permitieron cuatro días más para que la deportista argentina solucione el conflicto, reconociendo desde el primer momento que los argumentos presentados para dejarla fuera de la competencia eran irracionales, la escasa comunicación con el presidente del Comité Nacional y la diferencia de horarios entre un país y el otro le jugaron un mala pasada, dando como resultado la negativa para formar parte del Grand Prix.

“Fue una situación que no se la deseo a ninguno de mis compañeros. Cuando se me acabó el plazo que me dieron tuve un shock enorme porque yo viajé y la gente me ayudó para que yo participe, y ahora me encuentro con esto. Pero vengo hace tiempo teniendo estos conflictos, ya estoy un poco curada. Me puse muy mal en el momento pero después seguí entrenando para los otros dos torneos que tenía por delante. Traté de enfocarme para dar lo mejor, incluso dejé de lado las redes sociales porque me consumían mucho la cabeza” agregó Lucía.

Una vez de regreso a nuestro país, Lucía continúa entrenándose en pista de cara a los Juegos Paralímpicos 2021, para los que se estima que a finales de este mes sabrá si formará parte del equipo que representará a Argentina en Tokio. Y comentó, “Ahora volví a entrenar después de la semana en cuarentena que tuve que hacer cuando volví de Suiza. Sigo entrenando y pagando las deudas que nos quedaron del viaje”. Remarcando también la ayuda de la gente para poder continuar, ya que afrontar los gastos de manera independiente se tornó más complicado en estos tiempos. “Sólo recibo dos becas por parte del Estado, de los entes del deporte. No es mucho, la verdad, pero me re ayudan a bancar los entrenamientos. Yo entreno en Villa Soldati, así que es un gasto ir venir de allá hasta acá, en Moreno”.

Lucía Montenegro, la joven promesa del deporte, agradeció por todo el apoyo recibido y no quiso dejar de recordar que lo ocurrido en su último viaje no debe volver a repetirse ni con ella ni con ningún otro atleta: “Todo esto que me pasó es una lástima y un horror. Me da vergüenza que tengamos que vivir esta situación. No es la primera vez que pasa esto con Carlos Rodríguez, otros atletas tuvieron problemáticas similares. La imagen que dejamos como país fue horrible, estoy muy apenada por la situación. Espero que haya servido para que no le suceda a nadie más, que no se vuelvan a vulnerar nuestros derechos como atletas. Nosotros dedicamos nuestras vidas al deporte, nos esforzamos física y económicamente, no es justo que ocurra esto”.