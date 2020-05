0 shares







COMUNICADO QUE ABRE EL FRENTE Y LA POLÉMICA –

Como siempre, la expresión de la derecha neoliberal que nos llevó a la catástrofe en tiempos de Macri, hoy sale a querer reinstalar la división entre argentinos.

“Vuelve el comunismo… vamos a ser Venezuela” (frente a un gobierno que busca y logra consensos)

“Queremos ser libres” (¿para sostener nuestras riquezas, para salvarnos solos, para arriesgar la salud de los otros, para cobrar los subsidios del estado que después criticamos?)

“Nos mienten con la pandemia… el virus no existe” (cuando se trata de una crisis sanitaria mundial)

“La cuarentena más grande del mundo” (cuando los países que se adelantaron a liberarla tuvieron que volver atrás y los que no la respetaron pagaron con miles de muertes evitables)

“Es un gobierno de epidemiólogos” (quienes sino ellos para asesorar sobre una enfermedad aún desconocida)

“Salgamos a las calles” (cacerolas, caravanas, desobedeciendo las medidas sanitarias que el mundo está tomando para cuidarnos de tanta muerte)

“Primero la economía” (falsa antinomia, cuando si hay contagio y muerte no hay economía o será para unos pocos. La crisis económica es mundial)



Toda esta campaña se da en el momento más acuciante, cuando el virus covid-19 avanza comunitariamente y a pesar de las etapas planificadas por el gobierno nacional, que suponen avanzar hacia la apertura económica y social que todos ansiamos y esperamos.

Debemos estar alertas y decir a tiempo,



NO A LA REINSTALACIÓN DE LA DIVISIÓN ENTRE ARGENTINOS

NO A LA NEGACIÓN DE LA CRISIS SANITARIA QUE ES MUNDIAL, PARA DEFENDER INTERESES PARTICULARES

NO A LA IRRESPONSABILIDAD DE QUIENES NIEGAN LA PANDEMIA PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE TODOS



SÍ A CUIDARNOS CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADOS QUE NOS PROPONEN LAS ÁREAS DE GOBIERNO DEMOCRÁTICO



SÍ A QUIENES DEFIENDEN EL DERECHO AL TRABAJO RESPETANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES Y DE SUS CLIENTES

ANCLA MORENO