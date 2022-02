«No queremos vivir en la mugre»

Vecinas y vecinos del barrio San José portan un reclamo y exhiben un mapa que tiene un pulmón verde que se perdió en la lotería cifrada del desarrollo. En el ejercicio del buen vivir no quieren perder más tiempo y apelan a la memoria de quienes la perdieron en algún expediente. Llaman a los que leen y miran, a las autoridades de gobierno quienes deben corregir o controlar un área delimitada que acumula mucho más que máquinas produciendo. En diálogo con el SEIS Televisión de Moreno, explicaron el asunto que los convoca: «Los vecinos del Barrio San José estamos reunidos porque tenemos firmas ya presentadas en la municipalidad, el reclamo nuestro es el cambio de zonificación. Acá es zona residencial, al ser zona residencial en el 2016 los señores Medero y Cats fueron a la Municipalidad y cambiaron la zonificación por zona residencial mixta FASE TRES. ¿Qué pasa? Estamos desde el 2003 reclamando porque son 100 viviendas contra siete galpones construidos en este barrio».

¿El inconveniente lo producen los galpones metidos dentro del barrio?

Exactamente. Más allá de la mugre, el ruido, empieza una fábrica a las 5 de la mañana a funcionar cuando toda la vida fue residencial y aparte estamos reclamando el espacio verde porque en ese lugar teníamos una plaza. Esa plaza fue convertida en todo ese escombrerio, lleno de caños, entonces también estamos reclamando el espacio verde nuestro».

Paola es algo más que palabra autorizada porque su vida cotidiana es atravesada por una muralla que le quitó toda perspectiva: «A mí me construyeron un galpón de todo el largo del terreno no dejando el pulmón de aire. Me taparon toda la casa de punta a punta. Construyeron un galpón que me dijeron que iba a ser de 5 metros pero tiene el doble de altura y cubre mi casa de punta a punta. Yo nunca me inundé, compré en el año 94 acá, toda la vida viví acá y me empecé a inundar cuando hicieron los galpones. ¿Por qué? Porque ellos construyeron los galpones altos, tiran escombros en la calle, la calle se fue levantando y mi casa quedó dentro de un pozo. Yo dentro de mi casa no tengo señal de teléfono, tenemos humedad, se secó todo el pasto. Prácticamente estamos encerrados en un cajón.

¿Ustedes quedaron encajonados entre los galpones? ¿Hicieron reclamos a la municipalidad?

Hicimos las denuncias y todas las notas que teníamos que presentar. Está todo archivado, toda la documentación presentada.

Fueron a Planeamiento ¿cuál fue la respuesta?

Nos mostraron el código 161 donde para hacer un cambio de zonificación se tenía que consensuar con los vecinos por los ruidos, por todo lo que estamos pasando acá que es la verdad imposible vivir. Y nada de nada, nos dijeron eso, nos consensuaron, cambiaron la zonificación, pusieron fase mixta 3.

Al ser fase mixta puede haber industria, depósitos más las viviendas.

Pero en los impuestos viene zona residencial, no viene zona industrial ni fase mixta. Pero nosotros estamos angustiados porque cambiaron la zonificación entre gallos y medianoche. Porque eso lo tienen que consensuar con los vecinos porque lo hemos consultado, hemos llegado hasta la gobernación también. Y a la gobernación ya fuimos el año pasado, en marzo al Concejo Deliberante donde dejamos toda la papeleta porque iban a estudiar el cambio de zonificación pero no nos llamaron. Fuimos en noviembre del año pasado y resulta que el concejal Lucas Franco nos dijo que era para estudiar, que no estaba muy de acuerdo porque es mucho lío…

¿Cuándo fue que se cambió a zona mixta?

En 2015 llevaron toda esta papeleta, según estos señores, y en el 2016 se puso el cambio de zonificación.

Y desde ahí empezó la construcción de estos galpones…

Claro, pero esos galpones nuevos los hicieron ahora con el cambio de zonificación. Pero hay otros galpones que se hicieron en el 2003/2004 y era zona residencial ¿dónde estaba la municipalidad entonces? Porque esos galpones no estaban con la fase tres. Aparte de tirar árboles, tiraron tres viviendas para hacer estos galpones ¿con permiso de quién?

¿Quién le puede dar respuesta a esto?

El Concejo Deliberante, nosotros ya fuimos. Nos pidieron factura de luz, impuestos, todo que diga zona residencial, y decía eso.

¿Con qué otro concejal o concejala hablaron?

Y con Claudia Asseff también. Ella estaba el año pasado, y nos derivó con Roxana Ricart.